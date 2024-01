L’ère Benjamin Netanyahu est révolue, selon des sources du Likoud – Israel Politics

Alors que les ministres et les députés du Likoud projettent un front uni pour soutenir le chef du parti, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, un nombre croissant d’entre eux estiment que ses jours à la tête du parti sont comptés, ont déclaré des sources du parti au Poste de Jérusalem.

Outre les événements catastrophiques du 7 octobre et le sentiment croissant au sein de la base du parti que le Premier ministre ne tiendra pas sa promesse de détruire le Hamas et de restituer tous les otages, les députés ont noté les mauvais résultats du parti dans la plupart des sondages – entre 16 et 18. sièges, contre 32 actuellement.

Si le Likoud n’est plus le parti au pouvoir lors des prochaines élections, presque tous ses 18 ministres actuels (sans compter Netanyahu) seront relégués au rang de députés de l’opposition – et la plupart de ses députés actuels se retrouveront sans emploi. Par conséquent, dans les coulisses, les députés ont commencé à se tourner vers d’éventuels successeurs, notamment le ministre de l’Économie Nir Barkat, le ministre des Affaires étrangères Yisrael Katz, le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, Yuli Edelstein, le ministre de la Défense Yoav Gallant, et d’autres, selon deux sources qui ont parlé. à la Poste sous couvert d’anonymat.

En fait, la pluralité des successeurs potentiels est en partie responsable du fait que Netanyahu soit toujours Premier ministre. Le protocole de la Knesset autorise une procédure appelée « vote de censure constructif », dans laquelle, au lieu de se disperser et de se diriger vers des élections, une majorité des 120 membres de la Knesset vote pour instituer un nouveau gouvernement. L’Unité nationale et les partis d’opposition Yesh Atid et Yisrael Beytenu soutiendraient probablement une telle décision – mais leurs 42 sièges combinés nécessiteraient au moins 19 députés du Likoud. La pluralité des successeurs au sein du Likoud et l’incapacité à se rallier derrière un seul candidat font que les votes ne s’additionnent pas. Même si l’un des successeurs potentiels a réussi à créer une audience significative au sein du parti, le nombre de 19 députés reste irréaliste, a expliqué une source.

Il reste donc une élection qui nécessite que 61 députés votent en faveur de la dispersion de la Knesset. L’opposition est actuellement au nombre de 56, et il faudrait donc que cinq députés du Likoud votent pour renverser le gouvernement, un nombre plus réaliste. Les candidats potentiels sont les ministres Gallant, Edelstein et la ministre du Renseignement Gila Gamliel, ainsi que les députés David Bitan, Eli Dallal, Galit Distal-Atbaryan, éventuellement Tally Gotliv, et d’autres.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assiste à une séance plénière pour les Israéliens kidnappés par les terroristes du Hamas à Gaza, dans la salle de réunion de la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, le 25 décembre 2023. (crédit : YONATAN SINDEL/FLASH90)

Toutefois, plutôt que de couronner un successeur du Likoud, une telle décision entraînerait essentiellement la chute d’un gouvernement dirigé par le Likoud – et pourrait donc constituer un pas de trop pour la base du Likoud. Cela conduit à une situation sans issue, dans laquelle les cinq qui voteront pour renverser le gouvernement pourraient ne plus être les bienvenus au sein du Likoud – et pourraient même rejoindre le leader de l’unité nationale, Benny Gantz, lors des prochaines élections.

Pourquoi personne n’a-t-il défié Netanyahu ?

En outre, personne au sein du Likoud ne veut être le premier à défier publiquement Netanyahu en temps de guerre, a déclaré une source, et par conséquent, le moment choisi pour toute décision politique, ainsi que la possibilité de sortir de l’impasse, dépendent de deux facteurs. – Gantz et les manifestants.

Gantz a déclaré que son parti resterait au gouvernement aussi longtemps qu’il estimerait qu’il était pertinent dans les processus décisionnels de la guerre. La décision centrale sera bientôt de savoir s’il faut ou non ouvrir un autre front à la frontière nord – et Gantz veut faire partie de cette décision. Cependant, si un front nord était évité ou si Gantz décidait qu’il n’était plus pertinent, son départ du gouvernement servirait probablement de signal pour signaler que la lutte politique est engagée. Ceci, couplé à une vague attendue de protestations de masse, pourrait suffire à cinq députés du Likud pour s’opposer à Netanyahu – peut-être sans avoir à renoncer à leur siège.

Un autre scénario, selon une source, est que Netanyahu lui-même précède la vague de protestations en appelant lui-même à des élections – évitant ainsi l’élan qu’une telle vague pourrait créer pour ses rivaux.

Quoi qu’il en soit, plusieurs sources estiment qu’une éruption politique est plus proche de la surface qu’il n’y paraît, l’une d’elles estimant même qu’elle se produirait dans un délai de deux semaines à deux mois.