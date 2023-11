L’éradication de la tuberculose est à notre portée – alors pourquoi des millions de personnes meurent-elles encore ?

Les personnes diagnostiquées avec une tuberculose pharmacorésistante reçoivent des médicaments à prendre pendant six mois – une période beaucoup plus courte que celle requise auparavant. Pendant des décennies, le traitement standard de la tuberculose pharmacorésistante consistait à prendre des médicaments quotidiennement pendant un an et demi, parfois deux ans. Inévitablement, de nombreux patients ont arrêté de prendre les médicaments avant d’être guéris et se sont retrouvés avec une maladie plus grave. Les nouveaux médicaments ont beaucoup moins d’effets secondaires graves que les médicaments plus anciens, qui pourraient provoquer une surdité permanente et des troubles psychiatriques. De telles améliorations aident davantage de personnes à continuer à prendre les médicaments, ce qui est bon pour les patients et allège la pression sur un système de santé fragile.

Au Ghana et dans la plupart des autres pays à forte prévalence de tuberculose, les médicaments sont financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, un partenariat international qui collecte des fonds pour aider les pays à lutter contre ces maladies. Mais les contributions à l’agence diminuent à chaque cycle de financement. Les pays qui luttent contre la tuberculose s’inquiètent de ce qui pourrait arriver si ce financement prenait fin. Actuellement, le traitement pour adultes recommandé par l’OMS coûte au moins 150 dollars par patient dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

« Si nos patients devaient payer, nous n’aurions pas une seule personne qui suivrait un traitement », a déclaré Mme Yahaya.

Néanmoins, des progrès ont été réalisés ces derniers mois pour rendre les médicaments plus abordables, et les prix pourraient bientôt encore baisser. Après des pressions prolongées de la part des groupes de défense des patients, les Nations Unies et même le romancier John Green, qui a consacré son compte TikTok largement suivi sur le problème, Johnson & Johnson a abaissé le prix d’un médicament clé contre la tuberculose dans les pays en développement. La société a également accepté le mois dernier de ne pas faire valoir de brevet, ce qui signifie que les fabricants de médicaments génériques en Inde et ailleurs pourront fabriquer une version nettement moins chère du médicament.