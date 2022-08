L’équithérapie aide les enfants atteints de paralysie cérébrale issus de familles à faible revenu à Caracas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le fils de six ans de Claireth Mendoza, Drake, se tortille sur les genoux de sa mère. Elle lui demande de lever la tête et le garçon se redresse.

Drake souffre de paralysie cérébrale et, jusqu’à récemment, avait du mal à faire quelque chose d’aussi simple que de regarder sa mère.

Mendoza attribue les améliorations de Drake à la thérapie équine, qui utilise l’équitation guidée pour influencer la posture, la coordination et les mouvements musculaires, qui sont altérés par la paralysie cérébrale.

“Cela a été lent, mais les progrès ont été assez notables”, a déclaré Mendoza.

Drake est l’un des 103 patients qui ont reçu un traitement à la Fondation du Centre de thérapie intégrale de Caracas au Venezuela (CTIV), une organisation à but non lucratif qui propose une thérapie assistée par le cheval aux enfants et adolescents handicapés.

Le CTIV ne ferme pas ses portes aux familles à faible revenu, avec entre 50 et 100% du coût subventionné pour certaines familles en difficulté économique.

L’aide a été une bouée de sauvetage pour Mendoza, 26 ans, qui est au chômage dans un pays avec l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde.

“Nous voulions aider et offrir un service et une réhabilitation, en particulier aux enfants aux ressources limitées”, a déclaré Patricia de Chumaceiro, fondatrice et directrice du CTIV.

L’inspiration de Chumaceiro pour ouvrir le CTIV en 2008 était personnelle : son plus jeune enfant, aujourd’hui âgé de 18 ans, est né avec une paralysie cérébrale et a personnellement bénéficié d’une thérapie équine.

Situé sur un domaine de 13 000 mètres carrés sur une colline à l’est de la capitale vénézuélienne, le CTIV emploie une équipe de 16 personnes, dont des travailleurs sociaux, des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes et des physiothérapeutes, qui assistent les enfants lors de séances de 45 minutes deux ou trois fois par semaine.

Des leçons d’équitation, une galerie d’art et la location d’installations sur place aident à payer les subventions aux familles comme celle de Drake.

Pour Mendoza, l’opportunité d’une thérapie gratuite pour Drake a été un soulagement à un moment où elle a parfois du mal à mettre de la nourriture sur la table.

“Je suis super reconnaissante (…) il y a eu beaucoup de progrès”, a-t-elle déclaré.