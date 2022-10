L’équité raciale dans les pardons liés à la marijuana nécessite l’action des États

En graciant les Américains condamnés par le gouvernement fédéral pour possession de marijuana, le président Joe Biden a déclaré qu’il visait à réparer partiellement des décennies de lois anti-drogue qui ont nui de manière disproportionnée aux communautés noires et latino-américaines.

Alors que l’action exécutive de Biden bénéficiera à des milliers de personnes en leur facilitant la recherche d’un logement, l’obtention d’un emploi ou la candidature à l’université, elle ne fait rien pour aider les centaines de milliers d’Américains, pour la plupart noirs et hispaniques, toujours accablés par les condamnations de l’État pour marijuana. délits connexes, sans parler des millions d’autres délits liés à la drogue dans leurs dossiers.

Les partisans de la révision des lois nationales sur les drogues espèrent que les pardons de Biden amèneront les législateurs des États à pardonner et à effacer les infractions mineures en matière de drogue des dossiers des personnes. Après tout, disent-ils, des dizaines d’États ont déjà décriminalisé le cannabis et l’ont légalisé pour une industrie récréative et médicinale de plusieurs milliards de dollars qui appartient principalement à des Blancs.

“Nous savons que ce n’est vraiment que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les personnes qui souffrent des effets de l’interdiction (passée) de la marijuana”, a déclaré Maritza Perez, directrice des affaires fédérales à la Drug Policy Alliance, une organisation à but non lucratif qui milite pour la dépénalisation. et les politiques d’utilisation sécuritaire des drogues.

La «guerre contre la drogue» qui dure depuis des décennies, un vaste programme législatif fédéral que Biden a défendu en tant que sénateur américain et qui a été reflété par les législateurs des États, a provoqué une criminalisation de masse et une explosion de la population carcérale. On estime que des dizaines de millions de personnes ont fait l’objet d’une arrestation liée à la marijuana depuis 1965, la grande majorité d’entre elles résultant de l’application de la loi par la police locale et les procureurs de l’État.

Mais comme de nombreux responsables de l’application des lois aiment le souligner, la majorité des personnes qui purgent de longues peines pour des infractions liées à la marijuana ont été reconnues coupables d’accusations plus graves que la possession, comme le nombre d’armes ou l’intention de vendre ou de faire le trafic de la drogue sur un plus grand nombre. échelle. Ces facteurs sont généralement la manière dont une affaire se déplace sur le territoire fédéral par rapport aux poursuites de l’État.

Pourtant, les partisans de la réforme rétorquent que beaucoup d’entre eux ne sont pas des barons de la drogue violente.

Une étude de 2021 de l’Associated Press sur les données d’incarcération fédérales et étatiques a montré qu’entre 1975 et 2019, la population carcérale américaine est passée de 240 593 à 1,43 million de personnes. Parmi eux, environ 1 sur 5 a été incarcéré avec une infraction liée à la drogue répertoriée comme leur crime le plus grave.

L’adoption de peines plus sévères pour le crack, la marijuana et d’autres drogues dans les années 1990 a contribué à tripler les taux d’incarcération des Noirs et des Hispaniques d’ici l’an 2000. Le taux d’incarcération des Blancs n’a fait que doubler.

Et malgré la légalisation ou la dépénalisation par l’État de la possession jusqu’à certains montants, les forces de l’ordre locales continuent de procéder à plus d’arrestations pour possession de drogue, y compris la marijuana, que pour toute autre infraction pénale, selon les données du FBI sur la criminalité.

La grâce du président de plus de 6 500 Américains condamnés pour possession de marijuana au niveau fédéral, ainsi que des milliers d’autres condamnés dans la ville majoritairement noire de Washington, ne capture qu’une fraction de ceux qui ont des dossiers dans tout le pays. C’est probablement la raison pour laquelle il a appelé les gouverneurs des États à prendre des mesures similaires pour les personnes condamnées pour possession de marijuana.

“Alors que les Blancs et les Noirs et les Bruns consomment de la marijuana à des taux similaires, les Noirs et les Bruns ont été arrêtés, poursuivis et condamnés à des taux disproportionnés”, a déclaré Biden jeudi. “Tout comme personne ne devrait être dans une prison fédérale uniquement en raison de la possession de marijuana, personne ne devrait être dans une prison locale ou une prison d’État pour cette raison non plus.”

Avec la reconnaissance sans ambiguïté par le président de l’inégalité raciale dans l’application de la loi sur la marijuana, les défenseurs de la réforme de la législation sur les drogues et ceux qui ont des convictions voient maintenant une ouverture pour faire pression pour obtenir beaucoup plus de remèdes aux méfaits de la guerre contre la drogue.

Weldon Angelos, dont l’affaire fédérale de 2003 pour vente de 300 $ de marijuana à un informateur confidentiel dans l’Utah l’a fait condamner à 55 ans de prison, a déclaré qu’il connaît de nombreuses personnes qui bénéficieront de la grâce du président. Mais il y en a aussi beaucoup d’autres qui ne le feront pas, a-t-il dit.

“J’ai l’impression que c’est une première étape pour (Biden) faire quelque chose de plus grand”, a déclaré Angelos qui, après avoir purgé 13 ans de prison, a reçu la clémence présidentielle et une grâce sous les administrations Obama et Trump. Il est maintenant un militant de la réforme de la loi sur la drogue.

Les cas de cannabis Felony comme le sien méritent également d’être pris en considération, a déclaré Weldon. La grâce de Biden ne couvre pas les condamnations pour possession de marijuana dans l’intention de la distribuer, ce qui pourrait encore élargir le nombre de personnes recevant une aide de dizaines de milliers.

La promulgation d’une loi qui efface le casier judiciaire fédéral d’une personne, similaire à ce qui a été proposé dans près de deux douzaines d’États où la marijuana a été décriminalisée ou légalisée à des fins récréatives, rendrait la condamnation invisible pour les entreprises et les propriétaires effectuant des vérifications des antécédents criminels, a-t-il déclaré. Même avec la grâce fédérale, le dossier de Weldon est toujours visible, a-t-il déclaré.

“Il y a beaucoup plus à faire ici, si nous voulons vraiment atténuer les effets, et les effets racistes, de la guerre contre le cannabis”, a déclaré Weldon.

Certains défenseurs pensent que le pays devrait envisager de supprimer plus que de simples enregistrements de marijuana. Dans les années 1990, Marlon Chamberlain était étudiant dans l’Iowa lorsqu’il a appris que sa petite amie d’alors était enceinte de son fils aîné. Il a commencé à consommer du cannabis pour faire face à l’anxiété de devenir un jeune père et, peu de temps après, a commencé à vendre de la drogue.

“Je pensais que j’essaierais de gagner assez d’argent et d’avoir les moyens de prendre soin de mon fils”, a déclaré Chamberlain, un natif de Chicago âgé de 46 ans. “Mais je suis devenu accro au style de vie et je suis passé de la vente d’herbe à la vente de cocaïne.”

Chamberlain a déclaré qu’il avait une multitude d’accusations d’État pour possession de marijuana entre 19 et 25 ans. Mais il s’agissait d’une affaire fédérale pour crack, dans laquelle les autorités ont utilisé ses arrestations antérieures de marijuana pour renforcer la gravité de leur cas, qui a bouleversé sa vie. . Chamberlain a été condamné à 20 ans de prison avant que la peine ne soit réduite à 14 ans en vertu de la Fair Sentencing Act qui a réduit la disparité des peines entre les formes de crack et de poudre de cocaïne. Il a été libéré au bout de 10 ans.

Même s’il ne bénéficiera pas de la grâce de Biden pour la marijuana, Chamberlain y voit une opportunité de plaider pour l’élimination de ce qu’il appelle les «punitions permanentes», telles que les difficultés à trouver un emploi ou un logement qui accompagnent une infraction liée à la drogue. .

“Ce que Biden initie est un processus de réparation des torts” de la guerre contre la drogue, a-t-il déclaré.

Le Colorado et Washington ont été les premiers États à légaliser l’usage récréatif du cannabis en 2012, même si l’usage médical était déjà légal dans plusieurs États. Selon l’Organisation nationale pour la réforme des lois sur la marijuana, 37 États, le district de Columbia et quatre territoires américains autorisent désormais l’usage médical du cannabis. Dix-neuf États, DC et deux territoires ont légalisé son utilisation récréative.

Et lors des élections de mi-mandat du mois prochain, les électeurs de l’Arkansas, du Maryland, du Missouri, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud décideront s’ils autorisent l’usage récréatif du cannabis par les adultes. C’est une raison suffisante pour que chaque État se penche sur les pardons et les radiations de masse, disent les dirigeants des droits civiques.

« Dans quelle mesure est-il juste que vous légalisiez la marijuana maintenant, que vous la taxiez pour utiliser ces taxes d’État pour financer le gouvernement, mais oubliez toutes les personnes qui sont en prison ou qui ont été incarcérées alors que c’était illégal ? Le président de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré à l’AP. “Tous les individus qui ont été accusés de crimes liés à la marijuana doivent être graciés, en particulier ceux dans les États qui ont légalisé la marijuana.”

Richard Wallace, directeur exécutif d’Equity and Transformation, un groupe de défense de la justice sociale et économique à Chicago, a déclaré que les grâces de l’État doivent également s’accompagner d’une forme de restitution à ceux qui ont souffert économiquement de la guerre contre la drogue à caractère racial discriminatoire.

“Nous devons penser à mettre en place des campagnes de réparations durables centrées sur la légalisation du cannabis”, a-t-il déclaré. “Je pense que souvent, nous finissons par nous battre pour les grâces et les radiations, et nous laissons de côté la composante économique.”

Aaron Morrison est un membre basé à New York de l’équipe Race and Ethnicity d’AP. Suivez-le sur Twitter : https://www.twitter.com/aaronlmorrison.

Aaron Morrison, Associated Press