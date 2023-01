L’équité ajoutée au système judiciaire de l’Illinois malgré les efforts pour empêcher les progrès – Shaw Local

Après des années de travail et de délibérations – et un hoquet de dernière minute suite à une décision de justice – l’Illinois est enfin sur le point de mettre en œuvre la loi sur l’équité avant le procès, mettant fin aux obligations monétaires dans tout notre État. Cette étape historique élimine la pratique consistant à emprisonner des personnes accusées d’un crime simplement parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer une caution.

Les opposants à la fin des obligations monétaires ont dépensé des millions pendant la campagne électorale pour des publicités télévisées désespérées visant à répandre la désinformation et à attiser la peur et la confusion au sujet de la nouvelle loi. Malgré ces millions de dollars publicitaires et une large couverture médiatique, les électeurs ont rejeté les revendications. Après l’élection, les législateurs ont exprimé leur soutien supplémentaire à la loi, résistant aux appels à l’abroger ou à l’édulcorer, et ont plutôt adopté des révisions destinées à assurer sa mise en œuvre effective.

Quelques jours seulement avant la date d’entrée en vigueur de la loi, un juge du comté de Kankakee a ajouté au sentiment de confusion et de chaos lorsqu’il a déclaré la loi inconstitutionnelle.

Bien que la décision du tribunal de Kankakee soit un revers, soyons clairs. Cette dernière tentative de résister à cette réforme attendue depuis longtemps ne va pas arrêter la fin des obligations monétaires. Le procureur général Kwame Raoul agit rapidement pour faire appel de la décision auprès de la Cour suprême de l’Illinois, et des précédents juridiques bien établis font qu’il est très probable que le tribunal annule finalement la décision du tribunal de Kankakee et maintienne la constitutionnalité de la loi. Et, comme la décision Kankakee n’a touché que les comtés qui ont intenté une action en justice contre la loi sur l’équité avant le procès, la mesure est mise en œuvre dans un certain nombre de comtés de l’Illinois, y compris la plupart des comtés les plus peuplés de l’État.

Au cours des près de deux ans qui se sont écoulés depuis l’adoption de la loi sur l’équité avant le procès, certains procureurs ont tenté inlassablement de saper la nouvelle loi au sein de la législature, des médias et des tribunaux. Ces efforts n’ont jamais porté sur la justice ou la sécurité publique ; il s’agit simplement de préserver un système dans lequel des personnes sont régulièrement emprisonnées simplement parce qu’elles ne peuvent pas se permettre de payer une somme d’argent arbitraire – et non parce que leur libération mettrait en danger d’autres personnes ou créerait le risque qu’elles fuient les poursuites.

Malheureusement, toute la politique autour de l’effort pour vaincre l’obligation monétaire obscurcit deux points critiques. Premièrement, l’échec du système des obligations monétaires a toujours permis aux personnes accusées de crime d’être libérées même si elles représentent une menace pour les autres. Ces personnes devaient simplement avoir les ressources nécessaires pour payer une caution. Donc, quand on entend parler de personnes accusées d’un crime qui sont libérées de la détention provisoire, ce n’est pas nouveau. Cela fait partie du système depuis des décennies.

Mais la campagne contre la fin des obligations monétaires a vraiment consisté à priver de justice les personnes accusées de crimes, à les traiter comme coupables avant qu’un tribunal n’ait statué sur l’accusation. Pendant des générations, des milliers de personnes des communautés les plus marginalisées de l’Illinois ont été détenues avant jugement – ​​parfois pendant de longues périodes – parce qu’elles n’avaient pas l’argent pour acheter leur liberté. Alors qu’ils languissaient dans une prison de comté – étant peut-être innocents des accusations portées contre eux – ces individus ont perdu leur emploi, leur logement et même la garde de leurs enfants. Où est la justice dans ce système ?

Chaque jour où la mise en œuvre de la loi sur l’équité avant le procès est retardée continue de perpétuer ces préjudices, sapant la sécurité et la stabilité de nos communautés. C’est vrai – ce système compromet en fait la sécurité publique.

En fin de compte, nous nous attendons à ce que la loi soit justifiée et que le cautionnement monétaire soit aboli dans tous les comtés de l’Illinois, inaugurant une nouvelle ère d’équité dans le système judiciaire pénal de l’Illinois. Bien que les efforts pour avilir la loi ne faiblit pas, nous savons qu’un système soi-disant basé sur la « justice » doit traiter les gens de façon juste. Ce processus commence dans l’Illinois.

• Ben Ruddell est un avocat du personnel de l’ACLU de l’Illinois.