‘LeQuit at it again’: James fustigé pour une sortie de crise dans la défaite des Lakers tandis que Lillard bat des records et entre en ‘mode Dieu’ (VIDEO)

Défendant docilement leur couronne de champion, les hommes de Frank Vogel’s regardent fixement le canon d’une sortie embarrassante au premier tour.

Perdant d’environ 30 points mardi – et une marge de 115-85 – à la Phoenix Suns Arena, ils sont désormais menés par 3-2 avant ce qui pourrait être soit un décideur de série, soit un niveleur à LA jeudi.

Comme l’horloge avait encore environ six à cinq minutes et demie à perdre au quatrième quart, cependant, LeBron n’a pas pu contrôler ses émotions alors que son équipe perdait 105-73, et il est parti dans le tunnel dans un souffler.

« LeBron en a ASSEZ vu » lisez la légende d’un extrait de l’incident, qui a déjà été visionné près de 750 000 fois, avant que la même page sportive ne soit republiée et ne change le titre en « LeBron frappe les vestiaires tôt pour préparer ses excuses pour sa conférence de presse ».

« Absolument embarrassant que ce soit le visage du sport », a déclaré un détracteur, avant de qualifier la NBA de « ligue de clowns ».

« LeQuitter à nouveau » a remarqué un autre.

« Peut-être juste se retirer du jeu. L’acte est tellement trop cuit, » il a également été suggéré.

« C’est décevant qu’il quitte son équipe. Comment les inspirez-vous quand vous n’êtes qu’avec eux quand ils gagnent ? » a demandé une partie distincte.

Mais alors que les ennemis se moquaient du fait que ses fans énuméreraient également leurs nombreuses excuses, LeBron n’en offrit aucune pour être juste.

« On s’est fait botter le cul. C’est aussi simple que ça », dit-il après le match.

« Ils viennent de nous donner un coup de pied dans le cul. C’est tout ce qu’il y a à dire. »

Avec la défaite, c’était la première fois que James perdait des matchs consécutifs au premier tour de sa carrière, et aussi la première fois qu’il traînait une série de premier tour après la fin du match 5 ou plus tard.

Il était sous-entendu que LeBron était parti tôt pour appeler Damian Lillard et vérifier sa disponibilité, après que le meneur des Portland Trail Blazers ait profité d’une soirée de carrière dans un thriller pour les âges contre les Denver Nuggets.

Bien que son équipe ait perdu 147-140 lors du double affrontement en prolongation, il a battu le record des séries éliminatoires de la NBA pour trois points avec pas moins de 12, tout en marquant 55 points au total plus 10 passes décisives, six rebonds et trois blocs – ce qui était également un exploit de tous les temps.

Un one man show qui avait peu d’aide de ses coéquipiers, il a presque remporté le match à lui seul mais n’a pas pu le faire tout seul alors que les Trail Blazers sont tombés à 3-2 dans la série comme les Lakers.

Pourtant, bien sûr, son affichage n’est pas passé inaperçu et a été très apprécié par d’autres athlètes d’élite tels que l’ancien boxeur champion des super-moyens et des poids mi-lourds Andre Ward, qui est également originaire d’Oakland comme Lillard.

« Oui, Seigneur », a écrit Ward à côté d’un emoji de montre, pour signifier qu’il s’agissait bien de « Dame Time » tout en partageant un message de ses employeurs d’experts ESPN.

Les appels demandant à Lillard de rejoindre une « vraie équipe » étaient répandus, les fans de tout le monde, des Lakers aux Utah Jazz et Dallas Mavericks, tentant de l’attirer dans leur franchise.

Le fabricant de coups le plus embrayage de la NBA est @Dame_Lillard les doigts dans le nez – Famouslos32 (@famouslos32) 2 juin 2021

Pour ses énormes paniers continus sous pression pour prolonger le jeu, il a été surnommé le plus grand « fabricant de coups d’embrayage … haut la main ».

Et recevant d’autres compliments du plus haut niveau du sport lui-même, Kevin Durant était « sérieusement à court de mots » pour décrire « ce CHEF-D’OEUVRE de Damian Lamonte Ollie Lillard Sr ».

« C’est une expérience spirituelle » les anciens Golden State Warriors et les actuels Brooklyn Nets ont ajouté plus tard, tout en déclarant également que Lillard, qui est un pasteur de la jeunesse, était en « mode Dieu ».

Même Austin Rivers, dont le travail consistait à garder Lillard silencieux, a dû reconnaître sa futilité.

« Frère… il ne manquait pas pour la merde, » a-t-il écrit sur Instagram aux côtés d’un emoji facepalm, tout en répondant à une capture d’écran du tweet « chef-d’œuvre » de Durant.

« Une main sur son visage, deux mains sur son visage. Lol, je suis comme ça, c’est wtf. Banking threes and sh * t. »

« Sérieusement, c’est vraiment amusant de le garder. Il est aussi coriace qu’ils viennent. Pas de mensonge. » Rivers a signé et a été filmé ailleurs en remerciant littéralement Dieu lorsque Lillard a raté un tir rare.