Les soldats russes font face à un nouvel ennemi lors de l’invasion continue de l’Ukraine par le pays, avec des informations selon lesquelles un équipement et des vêtements inadéquats ont conduit certaines troupes à mourir d’hypothermie.

“C’est ce qui se passe lorsqu’un créateur de mode, tel que Valentin Yudashkin, développe un uniforme militaire russe”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital. .

Les commentaires de Koffler interviennent après que des informations ont fait surface dimanche indiquant que les forces russes ont eu du mal à lutter contre le refroidissement des températures avec des équipements et des vêtements mal adaptés au combat hivernal.

“Pour les troupes russes, il existe désormais des preuves assez importantes de sous-équipements, en particulier de recrues qui, même dans les camps d’entraînement, meurent d’hypothermie”, a déclaré l’expert en sécurité Robert Fox lors d’un entretien ce week-end, selon The UK’s Journal Daily Express. “C’est vraiment quelque chose. Des sacs de couchage inadéquats, des vêtements inadéquats et souffrant du froid. Ils ont du mal à se battre dans le froid mais les combats continuent.”

La lutte contre les températures froides n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour les troupes russes, qui ont fait face à une résistance féroce et à de multiples contre-offensives des forces ukrainiennes qui ont bloqué la progression du pays.

Selon Koffler, le problème auquel la Russie est maintenant confrontée remonte à la transition de l’armée de l’ère soviétique, soulignant que Yudashkin était en fait un designer pour l’épouse de l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, Raisa Gorbacheva.

“Les soldats russes qui meurent d’hyperthermie en hiver n’ont rien de nouveau”, a déclaré Koffler. “Contrairement aux uniformes de l’armée soviétique qui ont été conçus pour les hivers russes rigoureux, l’uniforme militaire russe moderne n’est pas optimisé pour les températures glaciales.”

Au lieu de cela, le changement de marque de l’armée russe en 1994 a provoqué la “consternation” parmi les troupes, avec des conceptions qui “accordaient la priorité au style et au faible coût plutôt qu’au pragmatisme et à la fonctionnalité”.

“Au lieu d’utiliser des textiles naturels comme le coton, le lin et la laine lourde et grossière, des matériaux synthétiques ont été utilisés, ce qui a gardé les soldats au froid en hiver et au chaud en été”, a déclaré Koffler. “Le style volumineux et ample a été remplacé par des styles ajustés. Les chaussures russes traditionnelles en feutre, valenki, qui ont été portées par les militaires et les civils pendant des centaines d’années ont été interdites par les dirigeants militaires post-soviétiques.”

Les conditions hivernales pourraient également entraver la capacité de la Russie à utiliser des drones que l’armée du pays a récemment achetés à l’Iran, The Express rapportant lundi que la Russie a cessé de déployer le drone Shahed-136 de fabrication iranienne en Ukraine parce que les pièces ne sont pas adaptées pour fonctionner en hiver. températures.

“Je pense que cela diminue, car tous les avions, qui sont des drones, sont faits de plastique et de matériaux sensibles au gel et aux conditions météorologiques”, a déclaré Yevgeny Silkin, le président du Commandement des forces conjointes pour les communications stratégiques de l’armée. Forces de l’Ukraine, a déclaré le point de vente.

Silkin a déclaré que les drones, qui ont été utilisés près des centres de population et ont causé de lourdes pertes ces derniers mois, n’ont pas été détectés depuis près d’un mois.

Cependant, Koffler était sceptique quant à l’idée que les drones ne fonctionneraient pas en hiver, arguant qu’ils sont fabriqués “presque exclusivement” avec des pièces occidentales et devraient être conçus pour fonctionner quelles que soient les conditions météorologiques.

“Même si ces drones ne sont pas optimisés pour les températures glaciales, ils pourraient toujours causer des blessures et des décès lorsqu’ils ciblent des zones peuplées, ce que font les Russes”, a déclaré Koffler. “La stratégie de guerre russe met l’accent sur la pression psychologique sur les civils, afin qu’ils fassent pression sur les dirigeants ukrainiens pour qu’ils mettent fin aux souffrances que leur infligent les forces russes.”