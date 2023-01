L’équipement de jeu le plus cool du CES 2023

CES 2023, le salon annuel de l’électronique qui présente les technologies à venir et les futurs concepts, a débuté jeudi à Las Vegas. Le spectacle de cette année présente concept-cars, frigos flamboyants et téléviseurs sans fil comme certaines des principales attractions. Il y a beaucoup de révélations qui devraient également intéresser les joueurs, d’autant plus que des entreprises comme Sony promesse que les problèmes d’approvisionnement commencent à se résoudre.

Des nouveaux ordinateurs portables aux énormes moniteurs, voici quelques-uns des matériels de jeu les plus intéressants que nous ayons vus au CES.

Josh Goldman/Crumpe Ordinateurs portables de jeu revus et économiques de Dell Dell a réorganisé ses ordinateurs portables de jeu G15 et G16, et ils sont équipés des dernières puces Intel, AMD et Nvidia, selon Joshua Goldman de CNET. Ils ont des corps épais et anguleux avec des conceptions bicolores, et surtout, ces ordinateurs portables peuvent jouer à des jeux AAA sans se ruiner. Les prix des nouveaux G15 et G16 commencent respectivement autour de 849 $ et 1 499 $. Les ordinateurs portables devraient commencer à être expédiés dans les prochains mois. La disponibilité et les prix au Royaume-Uni et en Australie sont toujours à déterminer. En savoir plus sur les ordinateurs portables de jeu G15 et G16 de Dell.

Josh Goldman/Crumpe Ordinateurs portables de jeu fins et puissants d’Alienware Alienware a dévoilé quatre nouveaux ordinateurs portables de jeu au CES, a rapporté Goldman. Deux de ces ordinateurs portables en particulier ont attiré notre attention. Alienware a déclaré que son x14 de deuxième génération est l’ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus fin au monde. Le x14 arrive cet hiver et commence à 1 799 $, mais les dates de sortie et les prix au Royaume-Uni et en Australie n’ont pas été annoncés. Ensuite, Alienware a annoncé le nouveau m18, qui est livré avec un écran de 18 pouces et votre choix de processeurs Intel ou AMD et de graphiques Nvidia ou Radeon. Il dispose de sept caloducs et de quatre ventilateurs pour garder tout au frais, de deux emplacements SO-DIMM DDR5 remplaçables par l’utilisateur et jusqu’à 9 To de stockage potentiel. Alienware proposera le m18 avec des écrans de résolution 165 Hz, 2 560 x 1 600 pixels ou 480 Hz, 1 920 x 1 200 pixels. Seule la configuration haut de gamme sera disponible au lancement avec un prix de départ d’environ 2 800 $. En savoir plus sur les quatre nouveaux ordinateurs portables de jeu d’Alienware.

Samsung Le nouveau moniteur de jeu de Samsung est un monstre Les moniteurs de jeu ont grandi au fil des ans, et cette année n’est pas différente. Samsung a dévoilé son géant Odyssey Neo G9 de 57 pouces, un moniteur incurvé de modèle Display HDR 1000 au CES, comme l’a rapporté Lori Grunin de CNET. Le moniteur a une résolution de 7 680 x 2 160 pixels, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un rapport d’aspect de 32:9. Cependant, le Nvidia GeForce RTX 4090 est probablement le seul GPU capable de gérer ce moniteur, vous devrez donc peut-être mettre à niveau votre configuration si vous voulez jouer en douceur. Ce moniteur devrait être expédié plus tard cette année, mais aucun prix n’a été annoncé. En savoir plus sur l’Odyssey Neo G9 de 57 pouces de Samsung.

Alienware Le moniteur de jeu le plus rapide d’Alienware à ce jour Le nouveau moniteur de jeu AW2524H de 25 pouces d’Alienware est un concurrent pour le moniteur de jeu le plus rapide au CES 2023, selon Grunin. Le moniteur peut atteindre un taux de rafraîchissement de 500 Hz lorsqu’il est overclocké, et il a un taux de rafraîchissement natif de 480 Hz. Ce moniteur est basé sur IPS, ce qui lui donne de meilleures couleurs, des angles de vision et une luminosité plus élevée que le premier moniteur 500Hz, le ROG Swift 500Hz d’Asus, qui utilise la technologie TN. Il devrait être expédié début février en Chine et fin mars aux États-Unis, mais le prix n’a pas encore été annoncé. En savoir plus sur le nouveau moniteur AW2524H 25 pouces d’Alienware.

Sony présente sa nouvelle manette d’accessibilité Sony a dévoilé Project Leonardo, un nouveau kit de contrôleur de jeu conçu pour être personnalisé pour les personnes handicapées, a rapporté Steven Musil de CNET. Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que le kit “permettra aux joueurs handicapés de jouer plus facilement, plus confortablement et pendant de plus longues périodes”. Sony n’a pas annoncé de prix ni de date de sortie pour le kit. En savoir plus sur le projet Leonardo de Sony.

Josh Goldman/Crumpe Contrôleur Dell concept Nyx Si vous êtes plus à l’aise pour jouer sur PC avec un contrôleur qu’un clavier, Dell a présenté un concept de contrôleur Nyx qui pourrait vous intéresser. Le contrôleur ressemble à un contrôleur standard, mais il a quelques fonctionnalités supplémentaires, selon Dan Ackerman de CNET. Il y a un lecteur d’empreintes digitales sous son bouton central, deux molettes de défilement sous la zone centrale pour que vous puissiez facilement zoomer et sélectionner des éléments, et il y a deux boutons de décalage à l’arrière du contrôleur qui vous permettent de changer entre les ensembles de commandes. Il y a également des capteurs tactiles sous les boutons d’épaule sur lesquels vous pouvez faire défiler votre doigt pour différents effets. Le contrôleur n’est qu’un concept, il n’y a donc pas de mot sur une date de sortie ou un prix. En savoir plus sur le concept de contrôleur Nyx de Dell.

Scott Stein/Crumpe Le nouvel ordinateur de poche de jeu de Razer est disponible en précommande maintenant Razer’s Edge, une tablette de jeu convertible, a fait ses débuts il y a près de dix ans. Depuis lors, la tablette de jeu a subi quelques modifications et vous pouvez précommander la nouvelle version maintenant, selon Scott Stein de CNET. The Edge est une tablette Android avec un contrôleur de jeu encliquetable et un écran de résolution de 2 400 x 1 080 pixels qui fonctionne jusqu’à 144 Hz. Razer a déclaré que ce serait le meilleur moyen d’essayer le jeu en nuage Xbox ou de jouer à des jeux via Steam Link. Vous pouvez également stocker des jeux sur ses 128 Go de stockage afin de pouvoir jouer en déplacement ou augmenter votre stockage à 2 To grâce à un emplacement pour carte microSD. Vous pouvez précommander le nouveau Edge pour 400 $, et il devrait arriver le 26 janvier. En savoir plus sur Razer’s Edge.

HYTÉ Voyez à l’intérieur de votre PC avec le nouveau boîtier tour en verre de HYTE Construire votre propre PC peut être un processus amusant et une source de fierté pour certains joueurs, et vous pouvez montrer votre plate-forme avec le nouveau boîtier de tour en verre de HYTE, le Y40. Le boîtier est le successeur du Y60 et dispose d’un verre trempé panoramique en deux parties, vous offrant une vue dégagée sur votre PC. Le panneau latéral en verre peut également être retiré avec une languette sans outil, pour un accès facile aux composants de votre PC. Le Y40 prend en charge un refroidisseur de liquide tout-en-un jusqu’à 280 mm monté sur le côté et jusqu’à un AIO de 360 ​​mm monté sur le dessus. Le boîtier possède deux ports USB Type-A, un port USB Type-C et une prise combo 3,5 mm, et il est disponible en trois couleurs : noir avec un intérieur noir, blanc avec un intérieur noir et rouge avec un intérieur noir. Le Y40 est disponible dès maintenant pour 150 $.

Lori Grunin/Crumpe Touches imprimées en 3D d’HyperX HyperX, la branche périphérique de HP, a annoncé des touches imprimées en 3D pour vous aider à personnaliser votre clavier, a déclaré Ackerman. HyperX a prévisualisé différents keycaps à thème, y compris mignon et confortable ainsi qu’un thème de fantaisie sombre plein de crânes et de cornes. Il existe des clés de remplacement WASD pour les jeux et des mini sculptures plus décoratives mais toujours fonctionnelles. Les keycaps seront publiés en vagues limitées avec des conceptions supplémentaires à partir de ce mois-ci et coûteront environ 20 $. En savoir plus sur les touches imprimées en 3D d’HyperX.

Samsung Samsung lance des barres de son axées sur les jeux Le son est un élément important de toute expérience de jeu, que vous jouiez à un jeu atmosphérique comme Dead Space ou que vous discutiez avec vos amis dans Call of Duty: Warzone 2.0. Les dernières barres de son Dolby Atmos de Samsung visent à vous offrir le meilleur son dans vos jeux, selon Ty Pendlebury de CNET. Le HW-G60C comprend des microphones anti-écho et un éclairage LED. Il est conçu pour être utilisé avec un PC, mais il devrait fonctionner avec un téléviseur. Le HW-Q990C comprend des modes sonores tels que Game Pro 2.0 et Adaptive Sound 2.0, qui offrent “un son clair grâce à la technologie d’optimisation du son AI”. Le prix et la disponibilité n’ont pas été annoncés. En savoir plus sur les barres de son axées sur les jeux de Samsung.