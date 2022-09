L’équipement de gym coûte cher. Voici comment trouver du matériel d’occasion de haute qualité

Équipement d’exercice à domicile peuvent facilement s’additionner. Cela est particulièrement vrai si vous cherchez à compléter votre salle de sport avec des pièces plus grosses comme un tapis roulant, elliptique, haltères ou même un barre de traction. La bonne nouvelle est que vous n’êtes pas obligé d’acheter tout cet équipement neuf. Vous pouvez économiser de l’argent en achetant des pièces d’occasion tout en obtenant un produit parfaitement bon. Vous pouvez trouver des équipements d’exercice d’occasion en ligne, dans des magasins d’occasion ou même dans des vide-greniers de votre quartier.

Mais avant d’acheter impulsivement ce tapis roulant d’occasion, il y a quelques choses que vous devez savoir. Nous avons parlé à des experts pour obtenir des conseils sur ce qu’il faut rechercher lors de l’achat d’équipements d’exercice d’occasion et sur les pièces qu’il vaut mieux acheter neuves. Continuez à lire pour savoir ce que vous devez garder à l’esprit lors de l’achat d’équipements d’exercice d’occasion.

Recherchez des articles simples et durables

Johner Images/Getty



Il y a des pièces d’équipement d’entraînement qu’il vaut mieux acheter d’occasion que d’autres. Cooper Mitchell, fondateur de Avis sur Garage Gym, recommande d’acheter des articles conçus pour durer longtemps et qui ne tomberont pas en panne. “Certaines pièces d’équipement que je choisirais sont des haltères, des kettlebells et des plaques de poids”, dit-il, ajoutant : “Ces articles sont basiques et ils sont en fonte, donc ils vont durer longtemps.”

Si vous cherchez du matériel cardio d’occasion, Caroline Grainger, un entraîneur personnel certifié par l’Association internationale des sciences du sport suggère d’opter pour un vélo stationnaire. “Les vélos stationnaires, en particulier les plus anciens avec moins de composants électroniques, sont pratiquement indestructibles et valent vraiment la peine d’être achetés d’occasion”, dit-elle. Donc, si vous ne recherchez pas le dernier vélo Peloton, cela pourrait être une bonne alternative à avoir chez vous.

Matt Claes, fondateur de La perte de poids rendue pratique recommande également d’acheter un rameur d’occasion si vous recherchez une autre option dans la catégorie des machines cardio. Il dit : « Les rameurs comme le Concept 2 RowErg ont la réputation d’être de très bons achats d’occasion en raison de leur durabilité. Si vous ne savez pas à quelles marques de rameurs faire confiance, vous pouvez utiliser Le meilleur rameur de CNET choisit comme guide d’achat.

Savoir éviter les ratés



nikoladesign/Getty



Si vous achetez l’un de ces articles, vous devez effectuer quelques inspections avant de sortir votre portefeuille. “Si vous achetez une barre d’haltère usagée, vous devez vous assurer qu’elle n’est pas pliée ou que le moletage n’a pas été usé”, souligne Mitchell. “Si c’est une plaque de poids, j’apporterais une balance et je m’assurerais qu’elle est exacte”, ajoute-t-il. Il y a souvent un écart car les pièces peuvent s’écailler pendant l’utilisation et vous voulez vous assurer que le produit utilisé est toujours dans le meilleur état possible.

Bien que bon nombre de ces pièces soient conçues pour durer, il n’est pas garanti qu’elles résistent toujours de la même manière. “Il y a une grande différence entre une barre qui a été utilisée pour faire des squats arrière de 250 livres tous les jours pendant sept ans et une barre qui a été utilisée pour des presses à épaules de 40 livres deux fois par semaine pendant trois ans”, explique Claes.

Vous devez être prêt à tester le produit et connaître les bases de la machine. “Recherchez le nom du produit, le modèle spécifique et l’année, car cela vous donnera de bonnes critiques de clients pour savoir dans quelle mesure ce produit résistera à long terme, ainsi que tout rappel ou autre information importante à envisager », conseille Grainger.

Aussi, si possible, n’ayez pas peur de poser au propriétaire précédent toutes les questions que vous pourriez avoir sur le produit. “Demandez pourquoi ils vendent la machine et depuis combien d’années ils l’ont, car si leur réponse est qu’ils ne l’utilisent tout simplement pas, c’est bon à savoir avant d’acheter”, déclare Mitchell. Cependant, s’ils vous disent qu’ils ont cassé quelque chose dessus ou que cela ne fonctionne pas correctement, c’est une bonne raison de ne pas procéder à l’achat.

Où chercher des offres

Getty/Daniel Grill



Vous pouvez trouver du matériel d’entraînement d’occasion dans des vide-greniers ou des vide-greniers, ou dans certains magasins d’occasion. De nos jours, les équipements d’entraînement d’occasion sont également souvent achetés sur des plateformes en ligne comme le marché Facebook. Vous pouvez même trouver du matériel d’occasion sur Amazon et eBay. Alors, quel est le meilleur?

“La valeur réelle a tendance à provenir de vendeurs individuels sur des marchés moins visibles comme le marché Facebook ou même les vide-greniers”, explique Grainger. Néanmoins, Claes avertit que vous devez être sélectif quant aux produits d’exercice que vous achetez en ligne. “En fonction de la réputation et des politiques de retour des sites Web, vous pouvez envisager d’acheter en ligne un équipement d’exercice d’occasion relativement économique”, dit-il, ajoutant “Mais pour un équipement plus cher et des sites Web ou des vendeurs dont vous ne connaissez pas l’histoire, vous voudront probablement avoir un regard en personne avant de prendre des décisions.”

L’un des avantages de l’achat d’équipement d’occasion auprès d’un vendeur individuel est qu’il est possible de négocier le prix. “Vous pouvez toujours faire un lowball et voir ce qu’ils vous proposent, car vous pouvez toujours augmenter le prix de négociation après si nécessaire”, déclare Mitchell. Une autre astuce de marchandage qu’il suggère est d’être très précis dans vos prix. “Cela semble un peu bizarre, mais si vous dites que vous paierez 207 $ contre 200 $ par exemple, l’autre partie pensera que vous êtes bien documenté et que vous savez vraiment de quoi vous parlez.”

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur le marché Facebook, vous pouvez également consulter des détaillants comme Sports à rejouerun magasin d’articles de sport d’occasion que l’on trouve dans certaines villes et qui est connu pour proposer des équipements de fitness.

Évitez d’acheter ces machines d’occasion



doomu/Getty



Il y a certaines pièces d’équipement que vous devriez être extrêmement prudentes lors de l’achat d’occasion. Cela peut être dû à des mesures de sécurité ou à la longévité de la machine. “Les tapis roulants sont difficiles à acheter d’occasion parce que les moteurs tombent en panne, ils sont chers et lourds, donc difficiles à transporter”, explique Mitchell. Un autre équipement qu’il conseille d’acheter tout neuf sont les machines à câbles. “Les machines à câble sont utilisées et maltraitées et ne sont pas bien entretenues dans la plupart des garages”, prévient-il.

Claes est d’accord et dit que la plupart des machines cardio électroniques doivent être achetées neuves. “La raison en est que ces machines ont tendance à avoir une durée de vie limitée et si quelqu’un d’autre a utilisé la machine pendant quelques années, un tapis roulant peut sembler bon marché, mais il ne lui reste peut-être pas beaucoup d’années.” Sans oublier que les garanties des machines d’occasion peuvent être délicates car certaines marques autorisent le transfert de la garantie et d’autres non.

En bout de ligne



Plus important encore, assurez-vous de faire vos recherches sur l’équipement d’occasion que vous cherchez à acheter. Claes recommande de visiter au moins un vide-grenier avant de s’engager à acheter du matériel d’exercice d’occasion dans un magasin. En prenant le temps de rechercher correctement le produit, vous apprendrez le prix moyen et la qualité, ce qui vous aidera à déterminer si vous faites une bonne affaire ou non.

“Par exemple, les haltères ne sont pas beaucoup moins chères lorsque vous les achetez d’occasion”, explique Mitchell. Donc, dans ce cas, il vaut peut-être mieux acheter le produit sur un site Web tel que , ou . Si vous recherchez de nouveaux équipements cardio, vous voudrez peut-être considérer des sites comme , ou même . Ces marques ont la réputation de fabriquer des équipements de fitness qui durent.

Claes vous conseille de vous assurer que vous investissez dans au moins un équipement d’exercice décent. “A court terme, le prix bas peut sembler attractif”, dit-il. “Cependant, si vous devez acheter de nouveaux équipements tous les quelques mois, les options d’équipement d’exercice d’occasion peuvent s’avérer peu économiques.”

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.