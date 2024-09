L’équipe vise une deuxième Campeones Cup et se prépare pour le Club America de la Liga MX

Cucho Hernandez pouvait à peine détacher ses yeux du trophée de la Campeones Cup lorsqu’il l’a vu en personne mardi, la veille du match de l’équipe contre le Club America de la Liga MX.

La Campeones Cup est une compétition en un seul match entre les champions de la MLS Cup de la saison précédente et le Campeón de Campeones de la Liga MX, qui signifie Champion des Champions en espagnol. Le format champion contre champion est similaire au Community Shield en Angleterre, opposant le champion de la Premier League anglaise au vainqueur du tournoi de la FA Cup.

Disputée pour la première fois en 2018, la Campeones Cup n’a pas l’histoire ni les semaines de préparation des autres trophées pour lesquels l’équipage a joué cette saison, mais il y a toujours de l’enthousiasme pour le jeu autour du club.

« En interne, nous sommes conscients que c’est un événement important », a déclaré le directeur général de Crew, Issa Tall. « Les Campeones semblent nouveaux dans cette ligue, mais pour la plupart d’entre nous qui suivons le football mondial, nous connaissons le Community Shield. Et en France, ils ont le Trophée des Champions, comme ils l’appellent, qui est similaire à ce que nous avons dans la Campeones Cup. »

Après avoir remporté la MLS Cup 2020, le Crew a concouru pour la Campeones Cup 2021 et a battu le CF Cruz Azul 2-0 pour le titre au Lower.com Field. Le milieu de terrain du Crew, Darlington Nagbe, est l’un des trois joueurs toujours avec le Crew qui figuraient sur la liste de sa première Campeones Cup.

« C’était évidemment un grand match », a déclaré Nagbe. « J’ai eu la chance d’accueillir ce match ici aussi. Je m’attends donc à ce que nos fans soient là comme ils l’ont fait, mais je m’attends à ce que leurs fans (Club America) soient également là pour soutenir leur équipe. Donc, ce sera certainement un match plus important et une bonne ambiance. »

L’équipe affrontera un adversaire différent lors de la Campeones Cup de cette année, le Club America, une équipe contre laquelle Columbus a déjà joué une fois au Lower.com Field.

Lors de la Leagues Cup 2023, le Crew et le Club America se sont rencontrés lors du dernier match de la phase de groupes pour les deux clubs. Quelques heures avant le match, Columbus a annoncé le transfert du joueur désigné Lucas Zelarayan à Al Fateh de la Saudi Pro League.

Le départ de Zelarayan, suivi par la signature de l’attaquant Diego Rossi deux jours plus tard, a marqué le début d’un nouveau chapitre pour l’équipe sous la direction de l’entraîneur Wilfried Nancy.

Après une victoire 4-1 contre le Club America lors du tournoi de la Leagues Cup, l’équipe a joué ce match sans les pièces clés qui ont aidé le club à remporter le titre de la MLS Cup 2023 et qui sont toujours sur la liste, comme Rossi et le défenseur Rudy Camacho.

« Nous avons une équipe compétitive », a déclaré Nancy. « Je suis vraiment contente de l’équipe que j’ai. L’année dernière est l’année dernière. Cette année est une nouvelle année. Ce sera donc un bon match contre une bonne équipe. J’aime jouer contre eux parce que c’est une bonne bataille tactique et aussi parce que c’est une bonne intensité. »

Avec un récent titre en Leagues Cup, le Crew a la possibilité de remporter un troisième trophée en moins d’un an. Il a également la possibilité de devenir le premier club de MLS à remporter une deuxième Campeones Cup et est déjà le premier à participer à ce match plusieurs fois.

En plus du fait qu’Hernandez considère le trophée de la Campeones Cup comme le « plus beau trophée » pour lequel l’équipe a joué cette saison, Hernandez a reconnu que continuer à écrire l’histoire avec Columbus est la raison pour laquelle il se concentre entièrement sur la Campeones Cup et son trophée.

« Pour être honnête, je ne pensais pas que nous aurions autant de trophées », a déclaré Hernandez. « Nous avons l’opportunité de remporter une autre coupe. C’est fou, quand on y pense. Mais tout est un processus, un long processus, et nous le méritons. Nous méritons d’être ici. »

