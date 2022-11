L’équipe vieillissante du Mexique se prépare pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Pologne

DOHA, Qatar – Qu’est-ce que les Mexicains Andres Guardado et Guillermo Ochoa ont en commun avec des grands du football comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ?

Comme les Ballons d’Or, Le TriLes vétérans de font désormais partie d’une sélection incroyablement exclusive de joueurs qui ont été appelés à cinq Coupes du monde – un record qu’aucun joueur n’a encore battu.

Aux côtés de Ronaldo et Messi, Guardado et Ochoa rejoignent l’Allemand Lothar Matthaus, l’Italien Gianluigi Buffon et les icônes mexicaines Rafael Marquez et Antonio Carbajal, qui ont tous participé à cinq tournois chacun. Pour Guardado et Ochoa, c’est une séquence étonnante qui a commencé avec la Coupe du monde 2006.

Mais alors que le Mexique se prépare à commencer sa campagne de Coupe du monde au Qatar mardi, il y a plus d’ambivalence de la part des fans et des médias que de l’enthousiasme pour les deux vétérans et plusieurs autres membres de la vieille garde mexicaine.

Après l’annonce de la liste finale de l’entraîneur Gerardo “Tata” Martino pour la Coupe du monde plus tôt ce mois-ci – avec une moyenne d’âge de 28,5 ans – les sourcils se sont levés alors qu’il n’y avait pas un seul joueur de moins de 23 ans, y compris des exclusions notables comme Santiago Gimenez de Feyenoord et Diego Lainez de Braga.

L’équipe mexicaine ne manque pas d’expérience, mais il y a aussi des inquiétudes persistantes quant à savoir si certains joueurs pourraient avoir dépassé le sommet de leurs capacités. Couplée à seulement trois victoires lors de leurs neuf derniers matches toutes compétitions confondues, la forme du Mexique a de nombreux fans et experts qui se demandent à quel point cette équipe sera résiliente au Qatar.

L’entraîneur mexicain Tata Martino a choisi l’expérience plutôt que la jeunesse pour son équipe de Coupe du monde, à l’image de ce qu’il avait fait auparavant avec le Paraguay. Cela fonctionnera-t-il à nouveau ? Le match de mardi contre la Pologne pourrait trancher. Elsa/Getty Images

Un jour avant l’ouverture du tournoi du Mexique contre la Pologne, Martino a soutenu son groupe de joueurs critiqué.

“Comme je l’ai toujours dit, cette équipe nationale, surtout ces derniers temps, est très forte”, a déclaré l’entraîneur lors de la conférence de presse d’avant-match de lundi. “Depuis l’été jusqu’à maintenant, l’équipe a commencé à vraiment jouer de bons matchs, mais les résultats en général n’ont tout simplement pas suivi.”

Les résultats finiront-ils par arriver Le Tri‘s faveur lors de la phase de groupes de la Coupe du monde?

Bien qu’Ochoa ait semblé passer plus de temps lundi à critiquer la couverture des médias mexicains qu’à discuter du match de mardi contre la Pologne, le gardien de but a tenté de renverser le scénario sur l’un des récents sujets de discussion de Le Tri ne pas avoir assez d’énergie juvénile dans l’équipe.

« Il y a beaucoup de jeunes [in our squad] qui n’ont pas d’expérience en Coupe du monde”, a déclaré Ochoa lundi. “L’enthousiasme de ce premier match, de cette première Coupe du monde, sera toujours là.”

Il peut même y avoir le même niveau d’enthousiasme pour Guardado, 36 ans, le nouveau leader mexicain de tous les temps (178 sélections) qui a déclaré que ce serait sa dernière Coupe du monde, l’appelant sa “dernière danse”.

“Je jouerai la Coupe du monde et [then] ma participation avec l’équipe nationale sera terminée, c’est mon dernier rêve”, a déclaré le capitaine mexicain à Rondo Magazine plus tôt cette année. “C’est la dernière opportunité de réaliser quelque chose pour l’équipe nationale.”

Le dynamisme et la motivation seront là de Guardado, Ochoa et de nombreux autres vétérans qui ont été des acteurs cruciaux dans le processus de Martino, mais le temps nous dira si c’est le bon mélange de personnages pour cette Coupe du monde.

Pour ce que ça vaut, l’accent mis sur les anciens combattants a fonctionné dans le passé pour Martino. De retour à la Coupe du monde 2010, le manager argentin a emmené une équipe paraguayenne négligée avec à peu près le même âge moyen (28,1) que le Mexique en 2022 (28,5) jusqu’aux quarts de finale du tournoi. Douze ans plus tard, Martino pourra-t-il à nouveau recréer une partie de cette magie ?

Mardi, le premier grand test pour son alignement sera contre la Pologne, une équipe qui se battra probablement avec Le Tri pour la deuxième et dernière place du groupe C jusqu’aux huitièmes de finale, l’Argentine étant le vainqueur attendu du groupe.

Traditionnellement, le Mexique a eu une présence plus remarquable en Coupe du monde depuis 1994 avec ses qualifications constantes pour les huitièmes de finale en sept apparitions consécutives – par rapport à seulement trois sorties de phase de groupes pour la Pologne au cours de la même course – mais le manager Czeslaw Michniewicz ne le ferait pas. accepter l’idée que le Mexique sera le favori du match de mardi au stade 974.

“Nous ne voyons pas le Mexique de cette manière, nous sommes tous à la Coupe du monde”, a déclaré l’entraîneur de la Pologne lors de la conférence de presse de lundi. “Nous ne donnons aucun rang à nos adversaires.”

Andres Guardado, à gauche, a 36 ans et Guillermo Ochoa en a 37. Les deux disputent leur cinquième Coupe du monde, mais certains critiques auraient aimé voir le Mexique aligner une équipe plus jeune au Qatar. Doug Zimmerman/ISI Photos/Getty Images

Le gardien Wojciech Szczesny était également d’accord avec l’idée que Le Tri ne sont pas au-dessus d’eux.

“Je pense que l’équipe mexicaine est à un niveau similaire au nôtre”, a déclaré le gardien de la Juventus. “Ça va être un match intéressant.”

En supposant que l’Argentine n’aura pas trop de problèmes dans le groupe C et que l’Arabie saoudite ne gère aucune surprise, les trois points disponibles mardi augmenteront considérablement les chances que le Mexique ou la Pologne se qualifient pour les huitièmes de finale.

Si Le Tri sont capables d’obtenir trois points, cela pourrait suffire pour un virage complet à 180 degrés sur le projecteur négatif qui a été mis sur Martino et son équipe vieillissante. Une confiance en ses vétérans, sur la plus grande scène du sport, se révélerait une fois de plus sur la voie du succès.

Et pourtant, si le Mexique perdait, ou peut-être même faisait match nul, il ne serait pas difficile de décrire la sélection de Martino comme un pari risqué. Dans une équipe qui semble avoir eu besoin de remplacements de jeunes et d’un changement de génération, il y aurait un sentiment de régression douloureuse pendant la Coupe du monde.

Pour le moment, Ochoa et Guardado partageront le record de la Coupe du monde pour le plus grand nombre d’appels à la Coupe du monde, mais si les choses ne fonctionnent pas en leur faveur, c’est peut-être tout ce qu’ils rentreront chez eux tôt et potentiellement. sortie décevante de la Coupe du monde.