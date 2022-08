L’équipe vétéran de l’Académie Marquette plus petite, mais plus athlétique – Shaw Local

Il reste à voir si les Marquette Crusaders 2022 seront capables de soumettre leurs adversaires comme ils l’ont fait la plupart des années pendant le mandat de l’entraîneur-chef Tom Jobst.

Mais s’ils le peuvent cette année, ils le feront d’une manière un peu différente.

Les Crusaders manqueront deux de leurs plus gros morceaux – les gardes offensifs diplômés Beau et Brady Ewers – mais l’entraîneur vétéran aura à sa disposition toute une série de joueurs de retour très talentueux, très athlétiques et très intelligents du club 9-2 de l’automne dernier qui être plus que capable de répéter cette domination, et peut-être même de remporter quelques victoires supplémentaires sur ce record.

Le joueur de football de l’année automne 2021 du Times Tommy Durdan, l’arrière Jurnee Reed, le quart-arrière Alex Graham, un trio de solides joueurs de ligne à Noah Barth, Stefan Swords et Aiden Thompson et de nombreux autres rapatriés devraient avoir le Cru chargé et prêt pour l’ours quand son indépendant Le calendrier débute contre Aurora Christian le 26 août, le premier de quatre matchs consécutifs à domicile au stade Gould.

“Une chose à propos de cette équipe est que nous sommes plus petits que nous ne l’avons été depuis longtemps”, a déclaré Jobst, qui a affiché une marque de 91-34 depuis qu’il a repris le programme MA en 2010, “mais nous avons de bons athlètes, vitesse décente et enfants intelligents. Nous serons probablement un peu différents de ce que nous avions dans le passé, mais nous serons toujours amusants à regarder.

Jobst, toujours partisan du jeu au sol power wing-T qui a totalisé l’an dernier 265,4 de ses 381,6 verges par match au sol, a le polyvalent Durdan qui vient de terminer une saison junior au cours de laquelle il a totalisé 1 183 verges au sol et 19 touchés, 19 attrape pour 437 verges et huit touchés, et a marqué 174 des 454 points de Marquette.

Il fait équipe dans le champ arrière avec ses camarades de classe Reed, qui a ajouté 867 verges au sol, 12 touchés et 186 verges sur réception et deux scores, et Graham, un leader armé qui a complété 61 des 112 passes pour 1 290 verges et 15 touchés, avec seulement cinq interceptions. . Tous les trois étaient des sélections de la première équipe du Times All Area.

Graham aura peut-être le groupe de receveurs le plus athlétique de l’histoire de l’école avec l’ailier serré junior 6-4 Charlie Mullen et les écarteurs 5-10 Griffin Walker, 6-2 Logan Nelson et 6-4 Caden Eller.

Walker peut également voir du temps au porteur de ballon, avec les seniors Vinnie Battestelli, Pete McGrath (tous deux partants avant les blessures) et Gabe Almeda, et le deuxième Payton Gutierrez.

“Quiconque veut savoir si nous allons lancer davantage la balle cette année n’a pas prêté attention à l’année dernière, car nous avons beaucoup lancé la balle l’année dernière”, a déclaré Jobst en riant. “Bien sûr, je ne suis pas opposé à lancer le ballon, mais si nous ne faisons pas courir le ballon, nous ne gagnons pas.

“Vous devez toujours faire votre travail, mais la vitesse le rendra probablement un peu plus agréable, en plus nous pourrons faire d’autres choses que nous n’avons peut-être pas faites dans le passé.”

Tout dépendra de la ligne, où le senior Ethan Price (6-0, 210), le junior Henry McGrath (6-1, 175) et le deuxième Sam Mitre (6-1, 220) figureront pour combler les places de garde entre les plaqués Thompson ( 6-3, 230) et Barth (6-1, 240) et autour du centre Swords (5-11, 220). Le senior Luke Amicon, le junior Andrew Hamm et les étudiants de deuxième année Tommy Walsh, Tommy Stafford et Sean Kath se disputeront le temps dans la ligne.

“Avec autant de personnes qui reviennent, nous serions généralement en mesure de commencer plus tôt que d’habitude”, a déclaré Jobst, “mais lorsque vos gardes sont vos moteurs et que vous en cassez deux nouveaux, vous ne pouvez qu’aller aussi vite. comme ils peuvent aller. Ils font un bon travail pour ramasser les choses.

Défensivement, les secondeurs semblent prêts avec Price et Reed à l’intérieur et Mullen et Nelson à l’extérieur, tandis que le champ arrière défensif de Walker, Durdan et Eller sera difficile à battre. La ligne D est un travail en cours, avec Henry McGrath, Barth, Swords, Battestelli et peut-être Pete McGrath en tête dans les tranchées.

De plus, Mitre, qui a réussi 42 des 53 coups de pied PAT la saison dernière, a été vu à l’entraînement en train de dégager des buts sur le terrain de plus de 40 verges.

“Nous sommes là où nous voulons être à ce stade”, a déclaré Jobst. “Les choses vont bien… et nous avons hâte de commencer.”