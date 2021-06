L’équipe USMNT ‘B’ de Gregg Berhalter bat le Costa Rica, prouvant que la profondeur n’est pas un problème

À la suite d’une victoire émotionnellement et physiquement exigeante contre le Mexique lors de la première finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF dimanche, le travail n’était pas complètement terminé pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Un dernier test contre le Costa Rica se profilait pour compléter l’exercice de programmation conçu pour imiter les fenêtres de qualification compactes pour la Coupe du monde que l’équipe verra cet automne.

Utilisant une formation de départ fortement tournée, comme prévu, l’USMNT a de nouveau réalisé une performance encourageante pour ce qui va suivre, dominant le Costa Rica, 4-0, devant une foule bondée au stade Rio Tinto de Sandy, dans l’Utah.

Seuls les défenseurs centraux Mark McKenzie et Tim Ream étaient des restes de l’entraîneur de la formation Gregg Berhalter contre le Mexique, et bien que le Costa Rica n’ait pas non plus aligné son équipe la plus forte, l’écart de talents entre les équipes était énorme. Cette dynamique est de bon augure pour les États-Unis à l’approche des qualifications, car avec des fenêtres de qualification de trois matchs, chaque pays de la CONCACAF sera obligé de descendre plus bas dans son tableau de profondeur que lors des cycles précédents.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Quelle est la prochaine étape pour la rivalité américano-mexicaine après le classique de la Ligue des Nations

« Ce que j’ai réalisé, c’est qu’il faudra un groupe pour y arriver », a déclaré Berhalter à propos des qualifications pour la Coupe du monde. « Cela ne va pas prendre 11 partants, nous avons besoin de tout le groupe. Et nous l’avons montré aujourd’hui et tout au long des trois matchs. Tout le monde sauf [third-string goalkeeper] David Ochoa est arrivé sur le terrain et c’est ce qui sera nécessaire pour les qualifications pour la Coupe du monde. »

L’attaquant d’Orlando City Daryl Dike, qui a passé le printemps en prêt à Barnsley dans le championnat anglais, a plaidé en faveur du maintien de l’inclusion dans l’équipe, marquant son premier but international et démontrant une présence physique unique au sein de l’équipe nationale. Il a commencé entre les ailiers Brenden Aaronson et Tim Weah, qui ont tous deux connu des moments brillants avec le ballon, pour créer un front trois dynamique qui dérangerait n’importe quelle ligne arrière de la région.

Une course au bon moment de Dike pour se placer derrière la défense du Costa Rica lui a donné une opportunité 1 contre 1 avec le gardien et il l’a calmement inséré dans le coin inférieur droit pour donner une avance de 2-0 aux États-Unis à la 42e minute.

2 Liés

Dike ne figurait pas sur la liste de la Ligue des Nations, ce qui indiquait qu’il était derrière Josh Sargent et Jordan Siebatcheu sur le tableau des profondeurs. Berhalter a qualifié son omission de décision difficile à prendre, mais est reparti satisfait à la fois de la façon dont la rotation s’est déroulée au cours de la semaine dernière et de la performance de Dike contre le Costa Rica.

« Le côté physique était là, le mouvement derrière la ligne de fond était là », a déclaré Berhalter. « La seule chose que je voudrais souligner est potentiellement le mouvement dans la surface de réparation – vraiment attaquer les centres et monter sur les centres. Mais Daryl est un jeune joueur et il a une tonne d’espace pour grandir et nous allons être ici et l’aider l’aidant à y arriver. »

L’ascension d’Aaronson depuis une performance exceptionnelle au MLS is Back Tournament l’été dernier a été l’un des développements les plus positifs au sein du football américain de l’année dernière. Après avoir aidé à guider l’Union de Philadelphie vers le Bouclier des supporters en Major League Soccer et obtenu un transfert au FC Salzbourg, il est devenu le remplaçant évident de Christian Pulisic sur l’aile gauche. Le joueur de 20 ans a marqué le premier but – enterrant une tentative à bout portant après qu’un tir de Dike a été bloqué à la huitième minute – et devrait jouer un rôle clé lors des qualifications.

« J’ai beaucoup appris au cours des 11 derniers mois », a déclaré Aaronson. « J’ai beaucoup appris avec l’encadrement que j’ai eu et en jouant simplement au jeu professionnel. Ce n’est que ma deuxième année de jeu professionnel maintenant. Cela a donc été deux années folles. »

Daryl Dike et Brenden Aaronson ont prouvé que Gregg Berhalter avait beaucoup de talent dans son équipe USMNT. Photo AP/Rick Bowmer

Le milieu de terrain défensif Tyler Adams a porté le brassard de capitaine pour la première fois de sa carrière dans l’équipe nationale alors qu’il faisait son retour dans la formation de départ. Alors que le Costa Rica a manqué d’intensité dès les premières minutes, la présence d’Adams à la base du milieu de terrain – à la fois en possession et hors de possession – a montré une amélioration évidente par rapport à tout autre joueur que Berhalter a utilisé dans ce rôle pendant son mandat. Adams a été rapide et décisif avec le ballon, a travaillé pour faire avancer le ballon et était, comme d’habitude, un contre-terroriste pressant et fournissant une couverture pour la ligne arrière.

Les compétences d’Adams se sont bien harmonisées avec le milieu de terrain Yunus Musah, qui n’a pas vu de minute dans la Ligue des Nations mais a toujours été l’un des meilleurs joueurs américains depuis qu’il a enfilé pour la première fois un uniforme américain en novembre. Berhalter a déclaré que Musah n’était pas arrivé dans les meilleures conditions pour participer à la Ligue des Nations après une longue période de temps de jeu minimal pour que Valence termine la saison.

« Ce n’est pas facile de simplement lancer un gars lorsque vous avez un plan de match et lorsque vous essayez de gagner », a déclaré Berhalter. « Cela dit, nous croyons toujours en son talent. Je pense qu’il a montré ce soir son talent, ses dribbles révolutionnaires et son sang-froid sur le ballon. Il va être un joueur fantastique. »

Pour la plupart des joueurs qui ont participé aux quatre matchs au cours des 11 derniers jours, leur prochaine participation à l’équipe nationale viendra en qualifications à l’automne. Cependant, d’autres auront la chance de plaider leur cause à la Gold Cup à partir du mois prochain.