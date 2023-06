L’équipe uruguayenne de Coupe du monde U20 est un point positif pour Marcelo Bielsa

L’Uruguay a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans, ouvrant la voie à une nouvelle génération de stars. Matias Baglietto/NurPhoto via Getty Images

Dans une finale étonnamment unilatérale, l’Uruguay a battu à juste titre l’Italie 1-0 pour remporter la Coupe du monde des moins de 20 ans et ravir une nation. Médaillés d’or olympiques en 1924 et 28, champions seniors de la Coupe du monde en 1930 et 50, les Uruguayens attendaient depuis longtemps un titre de cette envergure.

C’était le délire dans un stade bondé de La Plata, en Argentine, où des milliers d’Uruguayens avaient fait le court voyage à travers le River Plate, ainsi que chez eux où le programme de la ligue avait été annulé pour que tout le monde puisse regarder le grand match.

Et il y a plus de délire à venir mercredi. Le règne de Marcelo Bielsa en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale senior commence avec, sur le papier du moins, un match amical relativement doux contre le Nicaragua. Avant le match, les champions des moins de 20 ans seront présentés au public du stade Centenario de Montevideo. Pour certains d’entre eux, ce ne sera pas le clou de la soirée.

Bielsa aime toujours travailler avec les jeunes. Son passage très réussi à la tête du Chili a commencé juste après que l’équipe nationale des moins de 20 ans ait terminé troisième lors de l’édition 2007, et Bielsa n’a pas tardé à donner des opportunités et des responsabilités à ses diplômés tels qu’Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Gary Medel et Mauricio Isla. . Et dans sa première équipe uruguayenne, il a nommé sept des moins de 20 ans.

L’arrière droit offensif Mateo Ponte a depuis souffert d’un problème musculaire et a raté les dernières étapes du tournoi des moins de 20 ans. Mais le reste de l’unité défensive est bien représenté – une reconnaissance pour le fait qu’en un seul match (la défaite 3-2 en phase de groupes contre l’Angleterre) l’Uruguay a concédé. Le gardien de but Randall Rodriguez a transmis la sécurité et était bien protégé par une belle paire de défenseurs centraux – le pied gauche espagnol Facundo Gonzalez et le magnifiquement calme et élégant Sebastian Boselli, un candidat solide pour être considéré comme le joueur du tournoi.

Le capitaine de l’équipe Fabricio Diaz, un milieu de terrain central avec un ensemble de clubs de golf dans les pieds, est également inclus. Diaz n’a pas toujours été à son meilleur niveau dans le tournoi, mais il a été bon quand cela comptait et était probablement le meilleur joueur sur le terrain lors de la finale. Et il y a de la place pour deux des attaquants – le trapu, intelligent et à deux pieds Anderson Duarte, qui est venu bien dans les huitièmes de finale, et Luciano Rodriguez, dont le but tardif contre l’Italie a remporté le titre.

Marcelo Bielsa fera ses débuts en tant qu’entraîneur senior de l’Uruguay mercredi et a appelé plusieurs des moins de 20 ans. PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images

Fort et doté de solides compétences techniques, Rodriguez a été la vedette du tournoi de qualification au début de l’année. Il a enduré une période frustrante lors du tournoi complet, avec des quasi-accidents suivis d’un carton rouge ridiculement dur qui l’a exclu des quarts de finale et des demi-finales. Le grand jour, cependant, les Italiens n’ont pas réussi à le maîtriser.

Rodriguez a passé l’année dernière en deuxième division uruguayenne. Mais lui et plusieurs de ses coéquipiers vont sûrement loin. Et cela, bien sûr, nous amène à tout l’intérêt du football pour tous les âges. Les titres sont tous très bien – les gagner est une bonne habitude à avoir. Mais la chose la plus importante est toujours le développement des joueurs individuels.

En revanche, le Brésil a remporté le tournoi des moins de 20 ans en 1993. Mais de toute l’équipe, le gardien géant Dida était le seul à jouir d’un avenir significatif dans l’équipe nationale senior. L’avant-centre Jardel a joué une poignée de matches, sans se rapprocher du succès qu’il a connu en Europe avec Porto. Et personne d’autre n’a même joué un sérieux international compétitif. Alors, à quoi tout cela servait-il ? Avec sa taille géante, le Brésil peut se permettre d’avoir une approche dispersée du football des moins de 20 ans.

Mais avec une population d’un peu plus de trois millions d’habitants, l’Uruguay ne le peut pas. Il ne fait aucun doute que la réémergence de l’Uruguay au XXIe siècle est une conséquence directe du travail acharné effectué à ce niveau. On passe du temps à identifier les jeunes qui ont du potentiel et à les développer à la fois en tant que footballeurs et citoyens uruguayens – ils seront inévitablement transférés à l’étranger très tôt, et il est donc essentiel qu’ils partent de chez eux avec une bonne compréhension de la Céleste chemise, de qui et de ce qu’elle représente.

Des gens comme Luis Suarez et Edinson Cavani ont été les premiers diplômés de ce processus des moins de 20 ans. Depuis, beaucoup d’autres ont emprunté le même chemin. Tout comme Bielsa le fait maintenant, pendant près de deux décennies, l’Uruguay a constamment été en mesure de rafraîchir son équipe senior avec ceux qui ont fait bonne impression chez les moins de 20 ans.

Et beaucoup de leurs voisins essaient de faire quelque chose de similaire. L’équipe colombienne qui affrontera l’Irak et l’Allemagne dans les prochains jours ne comprend ni James Rodriguez ni Radamel Falcao Garcia. Mais l’arrière gauche Andres Salazar est de la partie, tout comme le milieu de terrain offensif de Watford, Yasser Asprilla, et l’excitant ailier Oscar Cortes, qui ont tous été impressionnants lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans. L’Équateur – qui affrontera la Bolivie et le Costa Rica – a promu la sensation de 16 ans Kendry Paez, à destination de Chelsea dans quelques années. Le milieu de terrain offensif du pied gauche ou l’attaquant de soutien a montré des éclairs de qualité réelle dans le tournoi des moins de 20 ans et a semblé apprécier la responsabilité qui lui était confiée. Il est facilement assez jeune pour jouer dans le prochain tournoi des moins de 20 ans en 2025 – mais l’Équateur espère qu’à ce moment-là, il sera déjà un international établi qui les aidera à se qualifier pour la Coupe du monde senior l’année suivante.

Maintenant que le football des moins de 20 ans fait à nouveau place aux équipes seniors, cette génération sud-américaine peut envisager, en plus des Jeux olympiques de 2024, les prochaines éditions de la Copa America et de la Coupe du monde. Une fois tous ces tournois terminés, nous pourrons revenir sur l’équipe des moins de 20 ans de cette année et tirer des conclusions difficiles sur la question de savoir si quelqu’un d’autre que l’Uruguay a quelque chose à célébrer.