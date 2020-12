Le chef de campagne de Joe Biden a salué la capacité du démocrate à se connecter avec les électeurs dans le but de guérir la politique polarisée des États-Unis, mais dans le souffle suivant, elle s’est écartée du thème de l’unité, qualifiant les républicains de «bande de f *** ers».

«Le président élu a pu entrer en contact avec les gens grâce à ce sentiment d’unité», Le directeur de la campagne, Jen O’Malley Dillon, a déclaré dans une interview au Glamour Magazine publiée mardi, soulignant que les gens s’étaient moqués de lui pendant les primaires pour avoir tenté de travailler avec les républicains.

Elle a continué: «Je ne dis pas qu’ils ne sont pas une bande de f *** ers. Mitch McConnell est terrible. Mais ce sentiment que vous ne pouviez pas souhaiter pour cela, vous ne pouviez pas souhaiter l’idéal bipartisan? Il a rejeté cela.

Aussi sur rt.com Voilà pour la « guérison » … le Trump Accountability Project n’est que le début d’une discrimination massive contre les conservateurs

La bombe F d’O’Malley Dillon suit une tendance des démocrates à condamner les républicains et à demander que les partisans du président Donald Trump soient punis, alors même que le président élu Biden parle d’unification du pays. Elle se démarque peut-être en mêlant les messages contradictoires dans une même déclaration.

L’assistante de Biden, qui a été nommée le mois dernier chef de cabinet adjoint de la nouvelle administration, a poursuivi en affirmant qu’elle souscrivait au message de Biden selon lequel la nation et son système politique fracturé avaient besoin de guérison et d’efforts de compromis.

Aussi sur rt.com Ne croyez pas les messages sur les « branches d’olivier » et « aller de l’avant » de célébrités et de polos anti-Trump. Ils sont aussi détestables que jamais

« Les gens veulent voir l’impact, »Dit O’Malley Dillon. «Ils veulent nous voir avancer sur la voie. Ils veulent faire leur travail, être payés une part équitable, avoir du temps pour eux-mêmes et leur famille, et se considérer comme des voisins. Et ce surplomb de cet électorat négatif et polarisé que la politique a créé est ce que je pense que nous pouvons briser.

La réaction à son message mitigé a rappelé l’ampleur du fossé politique. Les libéraux Blue-check, tels que l’avocat Max Kennerly, l’écrivain Lynn Comella et le coach de vie Michael Buckley, ont salué sa condamnation des républicains comme étant exacte.

Une majorité de républicains à la Chambre a juste essayé d’obtenir de la Cour suprême de rejeter mon vote avec des millions d’autres votes, alors, oui, je dirais qu’elle est parfaite. – Max Kennerly (@MaxKennerly) 16 décembre 2020

Vérité. Je dois l’aimer pour un changement. – Lynn Comella (@LynnComella) 16 décembre 2020

Oui. Mitch est / a été terrible. 🤡 – Michael Buckley #BlackLivesMatter (@HeyBuckHey) 16 décembre 2020

Les républicains, tels que l’assistant de campagne de Trump Matt Wolking et Stacey Zinke-McKee, ont souligné l’ironie d’appeler à l’unité avec les gens tout en les appelant un nom vulgaire.

Tant de guérison: Jen O’Malley Dillon, chef de cabinet adjoint de Biden, appelle les républicains « un tas de f — ers » https://t.co/WjKMzC7e2D – Matt Wolking (@MattWolking) 16 décembre 2020

Permettez-moi de vous appeler quelques noms ignobles, puis nous négocierons tous de bonne foi. Fonctionne toujours pour moi. 🙄 – Stacey Zinke-McKee (@StacezMcKee) 16 décembre 2020

«L’équipe Biden pilote une nouvelle approche de négociation: disons que vous voulez le bipartisme avec de terribles f *** ers,», A tweeté le journaliste d’Axios Jonathan Swan.

Team Biden pilote une nouvelle approche de négociation: disons que vous voulez un bipartisme avec les terribles baiseurs! https://t.co/hfEWk5c7lI – Jonathan Swan (@jonathanvswan) 16 décembre 2020

Pendant ce temps, la journaliste de la Maison Blanche du New York Times, Maggie Haberman, s’est concentrée sur Dillon « rare » et « sans s’excuser » des commentaires sur la gestion des responsabilités de la maternité autour d’un travail intense. Elle a ensuite été foudroyée de réponses pointant vers des femmes républicaines, telles que la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett, faisant la même chose.

Mis à part tout le reste, il est rare d’entendre une femme parler sans excuse et inconsciemment de la vie avec des enfants et d’un travail intense. Le genre de chose auquel les hommes ne sont pas souvent invités à réfléchir à deux fois, mais les femmes sont toujours censées le faire https://t.co/k7ZUJcqCHE – Maggie Haberman (@maggieNYT) 16 décembre 2020

Tu veux dire comme cela? pic.twitter.com/GJ5YkH3Ch9 – Appelant quotidien (@DailyCaller) 16 décembre 2020

«Vous ne pouvez pas simplement ignorer les femmes conservatrices parce que vous n’êtes pas d’accord avec leur politique», L’assistante de campagne de Trump, Abigail Marone, a déclaré à Haberman.

Vous ne pouvez pas simplement ignorer les femmes conservatrices parce que vous n’êtes pas d’accord avec leur politique. https://t.co/9XoUPzTLX3 – Abigail Marone (@abigailmarone) 16 décembre 2020

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!