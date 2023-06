L’équipe ukrainienne se rend à la Coupe Canada alors que les résidents de la Colombie-Britannique et les entreprises recueillent 60 000 $

Les organisateurs de la Coupe Canada remercient les nombreux donateurs dont le soutien signifie que l’équipe nationale féminine junior de softball d’Ukraine pourra participer à la Coupe Canada 2023 à South Surrey.

Le tournoi du championnat international de softball de juillet se déroule du 7 au 16 juillet à Softball City (2201 148 St., Surrey), avec plus de 1 500 athlètes d’élite déjà confirmés pour concourir, y compris l’équipe nationale canadienne.

La contribution de la ville de Surrey, plus de 500 dons individuels et une incroyable démonstration de soutien de la communauté des affaires de la Colombie-Britannique, combinées pour atteindre l’objectif de collecte de fonds de 60 000 $ en un peu plus d’une semaine, a noté un communiqué de la Coupe Canada qui énumère également le calendrier du tournoi Team Ukraine.

« Nous ne remercierons jamais assez la communauté d’avoir accueilli l’équipe d’Ukraine à bras ouverts et de l’avoir aidée à participer à notre tournoi. Nous avons été époustouflés par la générosité des gens de partout au pays », a déclaré le président de l’événement, Greg Timm.

« Ces jeunes femmes ont dû faire face à d’énormes difficultés pendant la guerre en cours et votre soutien financier leur permet de venir à Surrey et de pratiquer le sport qu’elles aiment sur la scène internationale. »

Le tournoi se concentre désormais sur l’offre d’une expérience incroyable pour les joueurs ukrainiens U19 et toute sa délégation et les dons sont toujours acceptés pour s’assurer qu’ils pourront revenir l’année prochaine.

« Le conseil d’administration de la Coupe Canada tient à souligner particulièrement les généreux dons de Jerry et Jackie Dugger, Dave et Pam Karmazin, Paul Lepage, Yvonne Yakimovich, Ken Eckert, CR, Mary-Anne Walz, Keith McMitchell, Chris Kitt , Orest Kruhlak, Darrel Ganzert, Marilyn Weston, Michael Soldan, Nettie Bublitz, Russell Cmolik, Keith et Pat Evans, Travis chez Pioneer Health, White Rock Renegades, Uniglobe, Société communautaire ukrainienne d’Ivan Franko, 360 Collision Services Abbotsford et Crown Contracting « , a déclaré le communiqué.

Les joueurs de l’équipe ukrainienne arriveront à Surrey le vendredi 7 juillet et le public aura la chance d’embrasser ces incroyables athlètes lorsque la Coupe Canada accueillera la soirée de l’équipe ukrainienne le mardi 11 juillet à 17 h.

Les détails seront publiés dans les semaines à venir, indique le communiqué, et ont également partagé le calendrier de l’équipe Ukraine :

Lundi 10 juillet – Ukraine vs Delta Heat 04 – 20h30 – Softball City (Diamond 2)

Mardi 11 juillet – Ukraine vs Fraser Valley Fusion 05 – 10h30 – Softball City (Diamond 4)

Mardi 11 juillet – Ukraine vs Aloha Breeze 18U – 15h30 – Softball City (Diamond 1)

Mercredi 12 juillet – Ukraine vs GA Power Gold 04 – 14h00 – Softball City (Diamond 2)

Jeudi 13 juillet – Ukraine vs Prairie Renegades U19 – 10h30 – Softball City (Diamond 2)

Jeudi 13 juillet – Ukraine vs Snohomish Shock 18U – 15h30 – Softball City (Diamond 2)

Les billets pour la Coupe Canada sont maintenant en vente sur canadacup.com/tickets-2023/

Pour plus d’informations sur le tournoi, visitez CanadaCup.com

