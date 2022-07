L’équipe Truss dénonce Rishi Sunak “extrêmement agressif” pour “mansplaining” à Liz lors d’un débat enflammé

Les partisans de LIZ Truss ont accusé Rishi Sunak de “mansplaining” lors du débat sur le leadership télévisé enflammé de lundi soir.

Les partisans du ministre des Affaires étrangères ont déclaré que l’ex-chancelier était “extrêmement agressif” et perturbateur lorsqu’il a pris la parole lors de la confrontation aux heures de grande écoute de la BBC.

Liz Truss et Rishi Sunak se sont affrontés lors du débat à la direction des conservateurs hier soir Crédit : Getty

Rishi Sunak a été accusé par les alliés de Liz Truss de “mansplaining” lors du débat de lundi soir Crédit : Getty

Mais les alliés de M. Sunak ont ​​riposté en qualifiant les critiques de “bizarres”.

La nouvelle guerre bleu contre bleu survient quelques heures avant que les PM en herbe ne se retrouvent ce soir pour leur deuxième affrontement télévisé en direct, The Sun’s Showdown: The Fight for No.10.

Dès le début du débat de la BBC hier soir, Mme Truss et M. Sunak se sont affrontés sur des questions allant des taxes à la répression de la Chine.

Mais les partisans de Mme Truss affirment que l’ex-chancelière a franchi une étape au-delà d’un débat sain lorsqu’il l’a continuellement interrompue pour faire valoir ses arguments.

Une source proche de Liz Truss a déclaré au Sun : “D’après notre décompte, Rishi l’a interrompue 31 fois.

“Nous n’avons pas besoin de crier pour faire passer nos messages, au lieu de cela, Liz a prouvé qu’elle était la grande dans la pièce et qu’elle avait un plan audacieux à offrir aux personnes qui travaillent dur.”

Ce matin, l’allié de Truss, Simon Clarke, a accusé M. Sunak d’être “extrêmement agressif”.

Le ministre du Trésor a déclaré à LBC: “Il a certainement été extrêmement agressif dans les premiers instants du débat.

“C’était une approche assez intense et je ne suis pas vraiment sûr que cela ait fonctionné.”

D’autres partisans de Mme Truss ont attribué la façon dont elle a été traitée par M. Sunak à son sexe et ont dénoncé l’ex-chancelier pour “mansplaining”.

Les alliés de l’ex-chancelier ont rejeté l’accusation.

Un porte-parole de la campagne de M. Sunak a déclaré au Sun: “C’est bizarre de critiquer le ton du débat d’hier soir. Bien sûr, c’était animé – c’était une audition pour la plus haute fonction du pays, il est donc juste de s’attendre à un peu d’examen.

“Celui qui remportera ce concours devra tenir tête aux dirigeants les plus durs du monde afin qu’il soit mieux en mesure de résister à quelques questions difficiles sur les raisons pour lesquelles leurs politiques ne s’additionnent pas.”

Cette semaine, les meilleurs conservateurs ont appelé à un cessez-le-feu dans les attaques brutales bleu contre bleu qui font peser un enjeu sur le parti dans ce concours.

Mais cela est tombé dans l’oreille d’un sourd alors que les deux hommes se criaient dessus et lançaient des bordées cinglantes détruisant le plan de leur rival.

Dans leur ding-dong d’ouverture, Mme Truss a mitraillé la hausse de l’assurance nationale mise en œuvre par M. Sunak alors qu’il était chancelier.

Conduisant un camion à benne basculante sur son dossier, elle a déclaré: “Nous avons promis de ne pas le mentionner dans notre manifeste en 2019. Les gens ici qui ont voté conservateur pour la première fois attendent de nous que nous tenions nos promesses.”

Mais un M. Sunak enflammé a interrompu le ministre des Affaires étrangères et a averti que sa frénésie de réduction d’impôts “ferait basculer des millions de personnes dans la misère”.

Il a déclaré qu’il n’était “pas moral” d’augmenter les impôts maintenant et d’endetter la prochaine génération, comparant ses projets à une “ruée vers le sucre”.

Dans les développements clés :

La paire a manœuvré pour être dure avec la Chine, les deux insistant sur le fait qu’ils réprimeraient Pékin

M. Sunak a défendu sa richesse et a déclaré: “Je ne suis pas né comme ça”

L’ex-chancelier a déclaré que sa décision de poignarder Boris Johnson était “de principe”

Les deux candidats ont été mis sur la sellette par la brutale campagne d’information menée par les alliés

Mme Truss a invité M. Sunak à faire partie de son équipe si elle gagne

Le dernier sondage instantané d’Opinium avait les deux candidats au coude à coude parmi les électeurs réguliers

‘ALARME’

Le débat de ce soir à Stoke donne le coup d’envoi d’une semaine d’insultes avec deux autres confrontations prévues, dont le showstopper du Sun demain soir.

Alors qu’ils se disputaient l’économie, M. Sunak lui a récité les mots de son économiste préféré selon lesquels des réductions d’impôt entraîneraient une hausse des taux d’intérêt.

Mme Truss a répondu qu’il “faisait peur” et faisait la promotion de “Project Fear”.

Cela a incité l’ex-chancelière à opter pour la jugulaire et à remonter le passé de Mme Truss.

Il a sauvagement déclaré : “Je me souviens de la campagne référendaire et il n’y avait qu’un seul d’entre nous qui était du côté de Remainer Project Fear et c’était toi pas moi.

La fiscalité a été un champ de bataille central dans le concours, Mme Truss étant déterminée à réduire les impôts tandis que M. Sunak a opté pour la prudence.

Mme Truss promet d’annuler les hausses prévues de l’assurance nationale et de l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’un moratoire d’un an sur les écoprélèvements.

M. Sunak l’a confrontée: “Vous parlez de croissance, j’ai passé ma carrière avant la politique dans les affaires, pas seulement ici, mais dans le monde entier.

“Et si vous voulez stimuler la croissance dans l’économie du 21e siècle, il s’agit de bien plus que de la fiscalité.

“Il s’agit d’apporter le changement dont nous avons besoin pour nous assurer que nos enfants sont équipés dans les industries numériques.”

COÛT DE LA VIE

M. Sunak n’a pas promis d’aide immédiate pour les factures des citoyens s’il devenait Premier ministre, s’appuyant sur le programme de soutien qu’il avait annoncé en mai dernier.

Il a déclaré: “Vous vous souvenez peut-être que l’une des dernières choses que j’ai faites en tant que chancelier a été d’annoncer un soutien important pour aider les gens à traverser l’automne et l’hiver avec ces factures.

“Et bien sûr, en tant que Premier ministre, je voudrais m’assurer que nous avons toujours les politiques en place pour soutenir des gens comme vous, qui travaillent incroyablement dur pour subvenir à vos besoins et à ceux de vos familles.”

Mme Truss a déclaré que ses réductions d’impôt immédiates aideraient à amortir le coup.

Mme Truss esquive une grillade du vendredi soir avec le meilleur interrogateur Andrew Neil, tandis que M. Sunak accepte l’offre.

Jusqu’à présent, la course a vu des coups de boue brutaux malgré leurs appels à l’harmonie.

Le ministre du Cabinet Johnny Mercer a dénoncé plus tôt la “nature puérile de cette course à la direction” et l’a qualifiée d'”embarrassante”.

Les camps belligérants ont échangé de nouveaux coups ce matin alors que l’alliée de Truss, Nadine Dorries, a publiquement déchiré le millionnaire M. Sunak pour avoir porté un costume coûteux.

Elle a tweeté: “Liz Truss parcourra le pays avec ses boucles d’oreilles qui coûtent environ 4,50 £ chez Claire Accessories.

« Pendant ce temps… Rishi visite Teeside [sic] dans des chaussures Prada d’une valeur de 450 £ et arborant un costume sur mesure de 3 500 £ alors qu’il se préparait pour un vote décisif à la direction.”

Cela a provoqué une réponse furieuse de la députée Angela Richardson, qui soutient Sunak, qui a riposté: “FFS Nadine! En sourdine.”

Grillée sur les remarques de Mme Dorries, Mme Truss a déclaré: “Je ne vais pas donner de conseils de mode à Rishi. Je veux dire, j’ai dit qu’il est un homme très bien habillé. Je ne vais pas lui donner de conseils de mode.

“Et je ne pense pas que ce soit vraiment le problème clé de la campagne, franchement, vous savez, nous avons eu une discussion très sérieuse sur l’importance de la croissance de l’économie et sur ce qui aidera à y parvenir.

“C’est ce que les gens de Stoke-on-Trent veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre parler de Rishi et de mes choix vestimentaires.”

Le ministre des Affaires étrangères est le favori des bookmakers pour décrocher le poste le plus élevé lors de l’annonce des résultats le 5 septembre.