L’équipe Trump trouve des documents classifiés à l’extérieur de Mar-a-Lago

La perquisition d’autres propriétés liées à Trump à l’extérieur de son club Mar-a-Lago à Palm Beach a été menée après qu’un juge fédéral a exhorté les avocats de l’ancien président à confirmer qu’ils s’étaient pleinement conformés à une assignation à comparaître du grand jury les obligeant à remettre tout matériel marqué classifié. .

En plus de l’unité de stockage en Floride, le club de golf de Trump à Bedminister, New Jersey, et la Trump Tower à New York, auraient également été fouillés.

Trump fait l’objet d’une enquête pénale par le ministère de la Justice pour avoir retiré des documents gouvernementaux de la Maison Blanche lorsqu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021, ainsi que pour une éventuelle obstruction à la justice dans le cadre des efforts des autorités fédérales pour récupérer ces documents.

Un raid du FBI à Mar-a-Lago le 8 août a permis de découvrir des milliers de pages de documents gouvernementaux, dont plus de 100 étaient classés classifiés ou hautement classifiés.

Un avocat de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC sur les informations.