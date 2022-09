Les avocats de Donald Trump ont qualifié de “différend de stockage” la conservation par l’ancien président de documents top secrets à son domicile de Floride, exhortant lundi un juge à maintenir en place une directive qui a temporairement interrompu des aspects clés de l’enquête criminelle du ministère de la Justice.

L’équipe Trump a qualifié les documents saisis de “prétendus” documents classifiés “”, affirmant que le ministère de la Justice n’avait pas prouvé que les documents saisis par le FBI lors de sa perquisition du 8 août à Mar-a-Lago étaient classifiés ou le restent. à présent. Les avocats ont également affirmé qu’il n’y avait aucune preuve que l’un des documents ait été divulgué à qui que ce soit et ont fait valoir que Trump, en tant qu’ancien président, avait un “droit d’accès sans entrave” aux documents présidentiels.

« Cette enquête sur le 45e président des États-Unis est à la fois sans précédent et erronée », ont-ils écrit. “Dans ce qui est à la base un différend sur le stockage de documents qui est devenu incontrôlable, le gouvernement cherche à tort à criminaliser la possession par le 45e président de ses propres dossiers présidentiels et personnels.”

Le dossier de 21 pages souligne les importants désaccords factuels et juridiques entre les avocats de Trump et le gouvernement américain alors que le ministère de la Justice cherche à poursuivre son enquête criminelle sur la conservation d’informations sur la défense nationale à Mar-a-Lago et sur l’obstruction potentielle. de cette sonde. Les avocats du département dans leurs propres documents ont rejeté l’idée que les documents, dont beaucoup sont classés au niveau top secret, appartenaient à Trump ou que Mar-a-Lago était un endroit autorisé pour les stocker.

Préparant le terrain pour d’éventuels retards supplémentaires dans l’enquête, l’équipe Trump a également déclaré qu’elle s’opposait aux candidats proposés par le ministère de la Justice pour un arbitre indépendant chargé d’examiner les documents saisis lors de la perquisition du FBI. Le ministère de la Justice ne s’est pas encore prononcé sur les deux candidats présentés par les avocats de Trump.

L’enquête s’est heurtée à un obstacle la semaine dernière lorsque la juge de district américaine Aileen Cannon a fait droit à la demande de l’équipe Trump de nommer l’arbitre, également connu sous le nom de maître spécial, et a interdit pour l’instant au département d’examiner les documents à des fins d’enquête.

Le ministère de la Justice a demandé au juge de lever cette suspension et a déclaré qu’il contesterait sa décision devant une cour d’appel fédérale. Le département a déclaré que son enquête risquait d’être irréparable si cette ordonnance restait en place, notant que la confusion quant à sa portée avait déjà conduit la communauté du renseignement à suspendre une évaluation distincte des risques pour la sécurité nationale.

Mais les avocats de Trump ont déclaré lundi de leur propre chef que Cannon ne devrait pas autoriser le FBI à reprendre son examen des dossiers classifiés. Il a déclaré que le gouvernement avait déterminé unilatéralement que les documents devaient être classés mais n’avait pas encore prouvé qu’ils le restaient.

“En s’opposant à tout examen neutre des documents saisis, le gouvernement cherche à bloquer une première étape raisonnable vers le rétablissement de l’ordre à partir du chaos et l’augmentation de la confiance du public dans l’intégrité du processus”, ont écrit les avocats.

Dans l’intervalle, vendredi soir, les deux parties ont chacune proposé des noms différents de candidats qui pourraient jouer le rôle de maître spécial, bien qu’elles ne soient pas d’accord sur l’étendue exacte des fonctions que la personne devrait avoir. Cannon a déclaré que l’arbitre qui n’a pas encore été nommé serait chargé d’examiner les documents et d’éliminer de l’enquête tout ce qui pourrait être couvert par des revendications de privilège exécutif ou de privilège avocat-client.

Le ministère de la Justice a recommandé soit Barbara Jones, une juge à la retraite de Manhattan qui a été maître spécial dans des enquêtes antérieures de haut niveau, soit Thomas Griffith, un juriste à la retraite de la cour d’appel fédérale du district de Columbia qui a été nommé à la magistrature par l’ancien président. George W. Bush. Le département a déclaré dans sa proposition que le maître spécial ne devrait pas avoir accès aux documents classifiés, ni être habilité à examiner les revendications de privilège exécutif.

Lundi, l’équipe Trump a déclaré au juge qu’elle s’opposait à ces deux candidats, mais a déclaré qu’elle n’était pas prête à dire pourquoi publiquement pour le moment.

Les avocats de Trump ont proposé soit Raymond Dearie, un juge à la retraite du tribunal fédéral basé à Brooklyn, soit l’éminent avocat de Floride Paul Huck Jr. Les avocats ont déclaré que l’arbitre devrait avoir accès à l’intégralité de la tranche de documents et devrait pouvoir évaluer les revendications de privilège exécutif .

Dans son dossier lundi, l’équipe Trump a de nouveau exprimé une vision large du pouvoir présidentiel, affirmant qu’un président a un “droit d’accès absolu” à ses dossiers présidentiels et le pouvoir absolu de déclassifier toute information sans “l’approbation des composants bureaucratiques de l’exécutif”. branche »- bien qu’il n’ait pas dit, comme Trump l’a soutenu, qu’il les avait effectivement déclassifiés.

Le ministère de la Justice a déclaré que Trump n’avait pas le droit de conserver les documents présidentiels. Et les lois pénales que le ministère a utilisées comme base de son enquête, dont une criminalisant la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, n’exigent pas que les dossiers soient classifiés.

En tout état de cause, le ministère de la Justice affirme que plus de 100 documents avec des marques de classification ont été trouvés lors de la recherche du mois dernier. Il a rendu publique une photographie que des agents ont prise à l’intérieur de Mar-a-Lago montrant les pages de couverture d’une poignée de documents classifiés reliés par des trombones, certains marqués comme top secret.

L’ordre de Cannon, qui a été nommé à la magistrature fédérale par Trump il y a deux ans, a été de loin le plus important de sa brève carrière judiciaire et a rehaussé son profil public.

Plus tôt ce mois-ci, une femme de Houston a été arrêtée pour des allégations selon lesquelles elle aurait proféré des menaces contre Cannon alors que le juge réfléchissait à la question principale spéciale. Tiffani Shea Gish a laissé une série de messages vocaux menaçants et grossiers pour Cannon, selon un affidavit du FBI déposé devant un tribunal fédéral du Texas.

La semaine dernière, un juge a ordonné que Gish soit détenu en prison en attendant son procès. Un défenseur public fédéral répertorié pour elle n’a pas renvoyé immédiatement un message sollicitant des commentaires lundi.

Trump, qui passe souvent du temps dans ses différentes propriétés, était à son club de golf de Virginie lundi.

—Eric Tucker, l’Associated Press

