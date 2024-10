L’équipe Trump prépare une liste de membres du personnel interdits

L’opération de transition de l’ancien président Donald Trump consiste à dresser des listes de noms de personnes à tenir à l’écart d’une seconde administration Trump.

Les listes de membres du personnel indésirables incluent des personnes liées au plan politique du Projet 2025 ; les responsables qui ont démissionné pour protester contre la réponse de Trump à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain ; et d’autres personnes perçues comme déloyales envers l’ancien président, ont déclaré deux anciens responsables de Trump familiers des discussions. Les anciens responsables ont bénéficié de l’anonymat pour discuter des opérations privées de transition.

Cet effort est la dernière indication qu’une deuxième administration Trump pourrait avoir une composition de personnel très différente de celle de la première, à des postes allant des assistants les plus hauts gradés aux personnes nommées à des niveaux inférieurs. L’ancien président et ses alliés soulignent depuis longtemps la valeur de la loyauté du personnel, et ils semblent désireux d’éviter les fuites et le roulement du personnel qui ont frappé Trump au cours de son premier mandat.

Donald Trump Jr. – le fils de Trump et président honoraire de l’équipe de transition – dirige les efforts visant à rassembler les noms des membres du personnel interdits, a déclaré un ancien responsable de Trump.

« Il est clair que les personnes travaillant sur le projet 2025 sont sur une liste noire », a déclaré un deuxième ancien responsable. Mais une interdiction radicale des contributeurs à ce projet – ce qui bénéficie du soutien de plus de 100 organisations conservatrices – pourrait compliquer les efforts visant à doter en personnel une administration républicaine, et il n’est pas clair si une future administration Trump s’en tiendrait à une telle interdiction.

L’effort visant à interdire à certaines personnes de rejoindre l’administration Trump se déroule parallèlement au travail de l’équipe de transition visant à compiler les noms des candidats politiques potentiels pour un second mandat Trump.

« Sur mon cadavre »

« C’est une bonne idée », a déclaré Myron Ebell, qui a dirigé l’opération de transition de l’Agence de protection de l’environnement de la nouvelle équipe Trump en 2016, à propos de la tenue d’un registre des membres du personnel indésirables.

« Pendant la première transition Trump, j’avais une feuille dactylographiée, que je n’avais pas électroniquement, que j’ai donnée aux gens du magasin du personnel intitulée ‘Sur mon cadavre' », a déclaré Ebell. « La liste ne cessait de s’allonger à mesure que je pensais à davantage de personnes auxquelles j’avais pensé à l’origine. »

Cette liste comprenait les noms de personnes qui avaient servi sous l’administration de George W. Bush, a-t-il déclaré, qui étaient des « républicains verts et doux » et d’autres dont Ebell savait qu’ils étaient « anti-Trump, même s’ils ne l’étaient pas publiquement ». Il a estimé que la liste était « très réussie », a déclaré Ebell. « Les seules personnes qui ont obtenu des emplois qui auraient dû figurer sur la liste étaient des personnes que je n’avais même pas pensé à inscrire sur la liste, comme Ryan Zinke », a-t-il déclaré, faisant référence à l’ancien secrétaire de l’Intérieur de Trump, qui démissionné au milieu des questions sur ses relations commerciales privées.

Ebell avait entendu parler des efforts visant à maintenir des listes de personnes nommées interdites, a-t-il déclaré, mais il n’en avait pas entendu parler directement de la part de l’équipe de transition.

Steven Cheung, directeur des communications de la campagne Trump, a refusé de commenter explicitement les efforts visant à interdire à certaines personnes d’accéder à des postes administratifs.

« Le président Trump a annoncé la création d’un groupe de direction de transition de Trump Vance pour lancer le processus de préparation de ce qui suivra les élections et choisira les meilleures personnes pour son cabinet afin de réparer tous les dommages dangereusement libéraux que Kamala Harris a causés à notre pays », a déclaré Cheung. une déclaration.

« Liste coquine et gentille »

Les responsables de la transition de Trump ont signalé publiquement qu’ils prévoyaient de maintenir certaines personnes à l’écart de l’administration si l’ancien président récupérait la Maison Blanche.

Howard Lutnick, coprésident de l’équipe de transition de Trump, dit le Poste de New York ce mois-ci, qu’une nouvelle administration Trump n’envisagerait pas les recrues liées au Projet 2025, le manuel d’administration organisé par la Fondation conservatrice Heritage. Le projet 2025 est « radioactif », a déclaré Lutnick au média.

La Heritage Foundation n’a pas répondu à une demande de commentaires sur cette histoire. Trump a cherché à se démarquer du projet politique car il a été critiqué par les démocrates qui décrivent ses idées comme extrêmes.

Les personnes nommées pour un deuxième mandat de Trump devront faire preuve de « fidélité » à Trump et à son programme, a récemment déclaré Lutnick dit le Temps Financier.

Trump Jr. a récemment déclaré Le Wall Street Journal que l’objectif principal de l’équipe de transition était « simplement d’empêcher les mauvais acteurs d’entrer ».

« Beaucoup de gens mettent le R à côté de leur nom, mais ensuite ils font ce que le marais veut, parce qu’ils recherchent le prochain poste de consultant ou quelque chose comme ça », a déclaré Trump Jr. au journal. « Nous faisons beaucoup de contrôles. Mon travail consiste à prévenir ces types, plus qu’à sélectionner les gens. »

Tenir un journal des nominations souhaitables et indésirables est une pratique courante pour les transitions présidentielles, a déclaré une autre personne qui a travaillé sur la transition Trump 2016.

« Il n’est pas rare à Washington d’avoir une liste de vilains et gentils », a déclaré cette personne. Ils ont entendu des discussions, a déclaré cette personne, sur la nécessité de s’assurer que les gens comprennent clairement qui devrait ou ne devrait pas servir dans l’administration Trump.

Éliminer les conservateurs liés au Projet 2025, dont les auteurs incluent d’anciens hauts responsables de Trump, pourrait rendre plus difficile la constitution d’un pouvoir exécutif doté de créneaux pour environ 4 000 personnes nommées politiques.

Le projet 2025 a été compiler des noms et des curriculum vitae de personnes intéressées à servir dans une administration Trump.

Boycotter les personnes liées au Projet 2025 pourrait disqualifier « de nombreuses personnes hautement qualifiées pro-Trump », a déclaré Ebell. « Cela réduit considérablement la piscine. »

Mais après « les élections ou après l’investiture, ils peuvent changer d’avis à ce sujet », a déclaré Ebell. « Je considère cela comme une tactique politique et non comme une interdiction permanente. »