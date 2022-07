L’équipe Trump officialise sa stratégie pour tout blâmer sur Mark Meadows

Facebook



Trump et ses avocats se rendent compte maintenant qu’il a très peu de marge de manœuvre et qu’il a besoin d’une défense, rapidement. De nombreux témoins se présentent, corroborant les histoires des autres, et l’histoire qu’ils racontent est homogène, cohérente, convaincante, terrifiante et extrêmement criminelle. Selon Rolling Stone, l’équipe Trump est suffisamment désespérée pour avoir choisi une stratégie risquée, mettant tout sur Mark Meadows.

Rolling Stone écrit :

Le cercle restreint de Trump considère de plus en plus Meadows comme un tombeur probable pour les tentatives de l’ancien président d’annuler les élections de 2020. Les membres de l’équipe juridique de Trump planifient activement certaines stratégies autour de la chute de Meadows, y compris d’éventuelles accusations criminelles. Trump a lui-même entamé le processus de prise de distance vis-à-vis de certaines des actions présumées de son ancien assistant principal vers le 6 janvier.

C’est presque ridiculement désespéré. Le principe central d’un tel plan est que la personne moyenne croirait que Meadows a concocté ce plan élaboré qui nécessitait l’intégralité du cercle restreint de Trump. Pendant ce temps, Trump a continué sans réfléchir, incapable d’arrêter le diabolique Meadows. Meadows a forcé Trump à crier à la foule d’aller au Capitole et de se battre comme un diable. La théorie n’est pas seulement « incroyable », elle est incroyablement risquée.

Après tout, pour l’instant, Meadows n’a pas témoigné. Meadows a commis trop de crimes pour témoigner, et il le sait. Mais s’il sait que les Trumpers sont sur le point de faire de lui la cible centrale, Meadows n’a d’autre choix que de conclure un accord. Un tel accord serait plus que dévastateur pour Trump. L’ultime gars «loyal» l’énonce, tout cela – et Meadows savait tout. Si cela ne suffisait pas, l’histoire que Meadows raconterait s’alignerait sur le témoignage de tous les autres témoins tout en ajoutant des détails que seul Meadows pouvait connaître. Le témoignage de Meadows pourrait agir comme un aiguillon légal pour le bétail, forçant presque Merrick Garland à poursuivre Trump.

Rolling Stone poursuit en notant que le Comité du 6 janvier a également des preuves des transactions financières louches et peut-être criminelles de Meadows, ce qui le rend d’autant plus vulnérable. Puis rapporte :

“Tout le monde élabore des stratégies autour de la probabilité que Mark ait beaucoup de problèmes”, explique un avocat proche de l’ancien président. “Tous ceux qui savent ce qu’ils font, de toute façon.”

Oui, c’est certain que tout le monde élabore des stratégies autour de l’enterrement de Meadows parce qu’il a beaucoup de problèmes, y compris le gars qui a le plus de problèmes, Trump lui-même.

Mark va se faire pulvériser… et c’est vraiment triste », prédit l’un des conseillers juridiques actuels de Trump. “Basé sur le fait de parler à [Meadows in the past, it felt like] il ne croit vraiment rien de tout cela [election-theft] trucs, ou du moins pas la plupart d’entre eux. Il essayait évidemment juste de jouer pour Trump, et maintenant il s’est peut-être complètement foutu.

Vrai. Mais Meadows ne devrait pas se sentir mal. Il y a des milliers de personnes qui se sont complètement foutues en essayant de jouer pour Trump.

Et pourtant, malgré toutes ces sources anonymes importantes de l’équipe de Trump, ils doivent également savoir que tout jeter sur Meadows est une mesure de leur désespoir et forcera Meadows dans une position où il doit se retourner contre Trump. S’il y a quelqu’un qui connaît l’histoire de la soupe aux noix, c’est bien Meadows. À ce stade, il s’agit de savoir qui croit le public, Trump ou le gars qui témoigne d’une histoire tout à fait cohérente avec environ 40 autres témoins.

Dangereux et désespéré. Le pays en profitera cependant. Ce plan est celui dans lequel toute la vérité est la plus susceptible de sortir.