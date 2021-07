L’équipe Trump lance la plate-forme de médias sociaux GETTR qui est similaire à Twitter pour « lutter contre l’annulation de la culture et défendre la liberté d’expression »

L’équipe de DONALD Trump a lancé une nouvelle plate-forme de médias sociaux appelée GETTR pour « lutter contre l’annulation de la culture et défendre la liberté d’expression ».

La plate-forme a déclaré que sa mission était également de « promouvoir le bon sens… défier les monopoles des médias sociaux et créer un véritable marché d’idées ».

Donald Trump a lancé une nouvelle plateforme de médias sociaux GETTR Crédit : GETTR

Jason Miller, l’ancien porte-parole de Trump, dirigerait le site qui, selon Politico, sera similaire à Twitter.

On ne sait pas quel sera le rôle de l’ancien président sur le site.

La plate-forme – décrite sur les app stores comme un « réseau social non biaisé pour les gens du monde entier » – a été mise à jour mercredi après sa mise en ligne le mois dernier.

Les fans de l’ancien président avaient afflué vers Rumble après avoir rejoint le site de partage de vidéos ce week-end.

Trump a diffusé en direct son rassemblement de l’Ohio sur la plate-forme samedi après son interdiction de Twitter, Facebook et YouTube.

Trump a été définitivement banni de Twitter, suspendu par Facebook jusqu’en 2023 au moins. Il est également banni de YouTube jusqu’à nouvel ordre.

Cela est arrivé après que la rhétorique du président a été largement blâmée pour l’émeute du Capitole le 6 janvier. Trump a été destitué pour la deuxième fois sur des accusations liées à la violence, mais a été innocenté.

L’équipe du républicain avait lancé un blog intitulé « From the Desk of Donald J. Trump » en mai mais a annoncé un mois plus tard qu’il avait déjà été fermé.

Plus tôt ce mois-ci, Trump a félicité le Nigeria pour avoir interdit Twitter dans le pays et a exprimé des remords pour ne pas avoir pensé à faire de même – mais a déclaré qu’il aurait une autre chance dans une éventuelle course en 2024.

La porte-parole de l’ancienne présidente, Liz Harrington, a déclaré à propos de Rumble : « C’est un excellent moyen d’atteindre le peuple américain à une époque d’assaut sans précédent contre la liberté d’expression dans notre pays par les tyrans des Big Tech. »

Harrington a confirmé que Trump rejoindre Rumble était en plus de lancer sa propre plate-forme.

Plus de 340 000 de ses supporters étaient abonnés à sa chaîne lundi après-midi ; plus de 800 000 personnes avaient assisté au rassemblement.

Rumble est populaire auprès des partisans conservateurs. Son PDG a confirmé que le compte avait été vérifié.

Le conseiller de Trump, Dan Scavino, a tweeté : « Nous avons de bonnes nouvelles ! Rendez-vous sur @RumbleVideo et abonnez-vous à la nouvelle page de 45 – où il sera en DIRECT à 19h00 ce soir à Wellington, Ohio ! »

Trump n’a pas rejoint Gab ou Parler à droite après son interdiction d’autres sites. CNN a rapporté que son gendre Jared Kushner avait déconseillé de s’inscrire avec Gab