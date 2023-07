L’équipe Tornado se rend au Manitoba dans le cadre d’un effort national visant à renforcer la sécurité et à mieux comprendre les tornades

Judi Watt a été réveillée en sursaut une nuit à la fin du mois dernier par le tonnerre et les vents perçants à l’extérieur de sa maison de l’ouest du Manitoba.

Un méchant orage se dessinait. Elle s’est inquiétée pour ses chevaux après avoir dû en abattre un en mai qui avait subi un traumatisme crânien à cause de ce qu’elle soupçonne être un gros morceau de grêle.

« C’était comme un spectacle de lumière laser à l’extérieur… La foudre était quelque chose que je n’avais jamais vu et les vents étaient fous », a déclaré Watt.

« Tout type de tempête comme ça me terrifie vraiment pour eux. »

Qu’est-ce que diable vient de frapper ici?

Putain !! 😳

Je m’inquiète pour tout le monde à l’extérieur Le courant est coupé, et je ne sais pas si ça vient d’un arbre ici ou 🤷 Wow #mbstorm #mbwx pic.twitter.com/vhiDdX8IZp —@JBMEquiFarms

Elle a dit qu’elle avait vu ce spectacle de lumière pour la première fois vers 23 h 40 CT le mardi 20 juin.

Une équipe d’enquêteurs sur les tornades confirmera plus tard qu’une tornade avec des vents de 135 km/h s’est posée environ 10 minutes plus tôt près de MacGregor, juste au nord de la route transcanadienne, à environ cinq kilomètres de la propriété de Watt.

Il s’agissait de la troisième et dernière tornade confirmée qui a balayé l’ouest et le sud-ouest du Manitoba cette nuit-là, rongeant un chemin de sept kilomètres et laissant des arbres, des cultures et du matériel agricole endommagés dans son sillage.

à 52 ouest & 69 nord les arbres cela a sorti 😳

La colonie a un picot sur le côté & un silo à grain à ¼ de mille dans la cour de quelqu’un d’autre.

Cette zone a été durement touchée. Rencontré certains d’ici & ils ont dit qu’ils avaient de la grêle mais pas autant de pluie que moi.

Tout est sur le pont.#mbstorm pic.twitter.com/BxoRtmNPTj —@JBMEquiFarms

Le lendemain, Watt a analysé les conséquences. Elle a publié des photos de propriétés voisines sur Twitter sous le hashtag #mbstorm qui montrait des silos à grains abattus et des groupes d’arbres cassés en deux.

Ceux-ci ont attiré l’attention du Northern Tornadoes Project, un laboratoire dont le siège social est situé à l’Université Western en Ontario, qui avait suivi le sinistre système de tempête via le radar et les médias sociaux.

Ils ont envoyé une équipe de London, en Ontario, qui a rencontré des collaborateurs de l’Université du Manitoba pour évaluer les dégâts dans les jours qui ont suivi.

« Il y a tout un tas de gens là-bas … très intéressés par la météo et voient des choses se passer dans leur quartier, et nous recevons beaucoup de rapports maintenant que les gens savent ce que nous faisons », David Sills, directeur exécutif de le projet des tornades du Nord.

C’est son équipe, et non Environnement et Changement climatique Canada, qui a confirmé pour la première fois que trois tornades s’étaient effectivement abattues sur la base d’enquêtes menées sur plusieurs jours.

Et ce travail a montré que la saison des tornades canadiennes, qui, selon Sills, culmine généralement en juillet, bat son plein au Manitoba.

La semaine après que ce trio tornade a frappé, Environnement Canada a émis des avertissements de tornade ou des veilles trois jours de suite – les 26, 27 et 28 juin – dans les régions ouest, sud-ouest et centre-sud du Manitoba.

Plusieurs personnes ont publié des photos semblant montrer la queue vaporeuse d’un nuage en entonnoir disparaissant sous une limite forestière à l’est de Neepawa dans l’après-midi du 27 juin.

Puis, le 28 juin, Kimberley Perih a filmé un nuage en entonnoir près de chez elle, à environ 12 kilomètres au nord de Gilbert Plains, à 30 kilomètres à l’ouest de Dauphin.

« Il venait vers nous », a déclaré la mère de deux enfants, qui a appelé l’école locale pour leur faire savoir qu’il fallait se mettre en « verrouillage de la tornade ».

« Ma plus grande préoccupation était sans aucun doute mes enfants et nos animaux de compagnie… Les choses peuvent être remplacées, les gens ne peuvent pas, les animaux de compagnie ne peuvent pas. »

Le projet Northern Tornado garde un œil sur les tempêtes dans les Prairies Le Northern Tornado Project, dont le siège social est situé à l’Université Western en Ontario, a envoyé une équipe sur le terrain au Manitoba pour enquêter après que trois tornades se soient abattues le 20 juin.

Comme pour Watt, le projet de tornade s’est connecté à Perih dans les heures qui ont suivi. Sills a déclaré que l’observation de mercredi Perih était l’une des nombreuses tornades potentielles dans la province le 28 juin.

« On dirait que c’est peut-être le point chaud cette année », a-t-il déclaré.

Vents changeants

Environnement Canada a traditionnellement été l’agence sur laquelle les Canadiens attendent le mot officiel que les tornades signalées sont confirmées. Bien que cela soit toujours vrai, le projet non gouvernemental Northern Tornadoes prend de l’ampleur.

Il s’est formé en 2017 avec des projets pilotes dans l’Ouest et compte des chercheurs dans des universités partout au Canada depuis 2019. Le réseau d’universitaires est devenu un collaborateur de confiance d’Environnement et Changement climatique Canada.

« Avec le début de la pandémie, la division du travail a un peu changé et ils se sont beaucoup plus impliqués dans la confirmation des tornades dans cette partie du pays », a déclaré Natalie Hasell, météorologue de préparation aux avertissements de l’agence fédérale.

Une structure agricole a été endommagée par l’une des trois tornades qui ont balayé l’ouest et le sud-ouest du Manitoba dans la soirée du mardi 20 juin, selon le Northern Tornadoes Project. (Soumis par Northern Tornadoes Project)

C’est le laboratoire de Sills, suite aux rapports de civils et de chasseurs de tempêtes, qui a rassemblé suffisamment de preuves dans les trois jours suivant les rapports du 20 juin pour confirmer une paire de tornades. Il a confirmé le troisième six jours après les faits. Environnement Canada, citant l’équipe de la tornade, a confirmé les trois un jour après cela.

Sills a déclaré que le projet de tornade avait doublé le nombre de tornades confirmées ces dernières années.

Ils ont vérifié et documenté 117 tornades à travers le Canada l’année dernière. La moyenne annuelle actuelle, basée sur les décomptes officiels d’endroits comme le gouvernement fédéral, est d’environ 61.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a plus de tornades. Sills dit qu’il y a une lacune dans les données sur la fréquence à laquelle le Canada en reçoit, en particulier dans les régions éloignées, nordiques ou peu peuplées.

L’équipe veut maîtriser cela afin que les prévisionnistes puissent disposer de protocoles d’avertissement public plus raffinés, que les ingénieurs puissent concevoir une infrastructure plus résistante aux intempéries et que les experts, ainsi que le public, puissent avoir une image plus claire de l’étendue de la gamme. est pour les tornades.

« Je ne pense pas qu’il y ait une grande prise de conscience parmi les gens qui vont si loin au nord que des tornades peuvent se produire, et la même chose pourrait être dite pour les prévisionnistes », a-t-il déclaré.

« Ce sont eux qui émettent les avertissements, mais si nous n’avons pas les données là-haut, ils ne sont pas vraiment sûrs que vous sachiez à quelle fréquence les tornades se produisent là-haut. »

Leur travail est également axé sur le suivi des changements au fil du temps, ce qui sera important pour observer les effets du changement climatique.

Les données recueillies par l’équipe suggèrent que le sud de l’Ontario connaît une tendance vers de plus grosses tornades plus tard dans la saison. Sills a déclaré qu’il n’était pas encore clair si cela était lié au changement climatique, mais « nous pensons que nous nous rapprochons de la climatologie réelle du Canada en ce qui concerne les tornades ».

L’équipe de Sills bénéficie de chasseurs de tempête passionnés comme Kim Hines de Winnipeg.

Kim Hines, qui s’est entretenue avec CBC News lors d’un voyage de chasse à la tempête dans le Nebraska mercredi, a pris une photo de cette tornade serpentant à travers un champ près de Dodge City, au Kansas, en 2016. (Soumis par Kim Hines)

Hines a signalé des photos de l’impact de la tornade du 20 juin publiées par son amie Watt, qui n’était pas au courant du projet Northern Tornadoes.

Hines reconnaît le bilan humain potentiel que ces forces violentes de la nature peuvent causer et ce que le projet essaie de faire à ce sujet.

« J’ai vu ce que les tornades peuvent faire, j’ai vu les villes qui ont été rasées et c’est un cauchemar », a déclaré Hines.

« Cela va certainement sensibiliser et amener les gens à comprendre que ces tempêtes sont dangereuses et, espérons-le, avoir des lieux de sécurité mieux conçus pour les personnes vulnérables si les choses commencent à évoluer et deviennent plus dangereuses pour notre allée de tornades du nord. »

Les rapports de tornade peuvent être soumis au Projet Tornades du Nord en ligne ou à Environnement Canada à [email protected].