L’équipe “Super Sized Salon” Glam Up Mama June et ses filles

Dans l’épisode de cette semaine de “Super Sized Salon”, il y a des clients VIP dans le bâtiment.

Joyeux vendredi. Votre jour de la semaine préféré s’est un peu amélioré car nous ne sommes qu’à quelques heures d’un tout nouvel épisode de “Super Sized Salon”. Nous avons un aperçu exclusif de l’épisode où Jamie vérifie les filles avant la visite de trois clients VIP – Mama June et ses filles Pumpkin et Jessica !

Découvrez le clip ci-dessous:

Pourquoi Alanna n’est-elle pas venue ?!

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Mama June et ses filles arrivent chaudes et repartent encore plus chaudes après une journée pleine de glamour !

Nous sommes heureux de voir que le salon est ouvert et accueille des clients, des VIP en plus. Nous sommes vraiment impatients de voir les dames mettre leurs compétences à l’œuvre. Nous allons certainement devoir nous connecter et voir à quoi ressemblent Mama June et les filles APRÈS leur journée glamour.

Sur une autre note, Mama June nous a certainement donné quelques idées sur d’autres façons de passer notre temps à Vegas qu’au casino. Avez-vous déjà réservé une session glam lorsque vous n’étiez pas en ville ? Cela semble être un bon moment pour nous, mais la recherche doit absolument être menée pour réserver la bonne équipe. Quelque chose nous dit que Jamie et l’équipe étaient les bonnes personnes pour ce travail !

Un tout nouvel épisode de “Super Sized Salon” sera diffusé le vendredi 19 août à 22h30 HE / 21h30 CT sur WeTV

Allez-vous regarder?