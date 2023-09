L’équipe SkillsUSA du Kishwaukee College remporte des médailles au championnat – Shaw Local

MALTE – La section SkillsUSA du Kishwaukee College a remporté des médailles lors des championnats annuels de la conférence SkillsUSA sur le leadership et les compétences de l’État de l’Illinois.

Les championnats ont eu lieu en avril à East Peoria, selon un communiqué de presse.

Les championnats permettent aux étudiants de l’enseignement professionnel et technique de mettre en valeur leurs capacités et leur formation. La section du Kishwaukee College comptait 19 membres. Les étudiants ont concouru dans les domaines de la technologie des équipements diesel, de l’exploitation des équipements lourds et de la technologie des équipements électriques.

Tyler Faber a remporté la première place et le titre d’État dans la catégorie opération d’équipement lourd. Warren Flink s’est classé cinquième dans la technologie des équipements diesel. Faber a également remporté la deuxième place, Ethan Gieseke la troisième et Jacob Schmidt la première place et le titre d’État dans la technologie des équipements électriques.

Faber et Gieseke se sont qualifiés pour les championnats de la conférence nationale sur le leadership et les compétences SkillsUSA. Faber a remporté la médaille d’or et le championnat national en opération d’équipement lourd. Gieseke a obtenu la quatrième place dans la technologie des équipements électriques.

L’équipe de Kish était encadrée par Don Flink, professeur adjoint de technologie de l’énergie diesel.

« Nous sommes fiers de tout le travail acharné et du dévouement dont notre équipe a fait preuve tout au long de l’année en compétition », a déclaré Flink. « Ce sont des résultats fantastiques pour nos étudiants et mettent en valeur les compétences que vous pouvez acquérir et développer au Kishwaukee College. »

SkillsUSA est une organisation nationale qui aide à préparer les étudiants à des carrières commerciales.

Pour plus d’informations, visitez kish.edu/cte.