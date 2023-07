« L’équipe s’est améliorée »: Carlo Ancelotti satisfait des mises à niveau de la fenêtre de transfert au Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a insisté sur le fait qu’il était absolument concentré sur le club de la capitale espagnole avant leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

L’Italien de 64 ans, qui est considéré comme l’un des entraîneurs les plus titrés de l’ère moderne, a été annoncé pour reprendre le poste d’entraîneur-chef de l’équipe nationale brésilienne une fois son contrat au Real Madrid expiré, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de discuter davantage du sujet au moins jusqu’à fin juin 2024, lorsque son accord existant avec la partie espagnole prendra fin.

« Je ne parlerai jamais du Brésil, de ce qui va se passer », a déclaré l’entraîneur né à Reggiolo.

« Je suis l’entraîneur du Real Madrid et je reste ici, je ne reparlerai plus jamais de cette affaire », a-t-il répété.

Les journalistes se sont également heurtés à un mur de briques lorsqu’ils ont interrogé l’Italien sur la possibilité que l’équipe espagnole, 14 fois vainqueur de la Ligue des champions, signe le joyau de la couronne du football français, Kylian Mbappe.

« Mbape est un joueur qui n’est pas à Madrid. Et parler de joueurs qui ne sont pas là, ça ne me semble pas juste », a insisté le joueur de 64 ans.

La saga des transferts de Mbappe a été l’une des spéculations les plus longues et les plus médiatisées de ces dernières années, car la star du PSG, âgée de 24 ans, était sur le point de rejoindre l’ensemble de Florentino Perez l’année dernière, mais a fait volte-face et a prolongé son contrat avec le club parisien jusqu’en 2024.

Mbappe a récemment choqué le monde en déclarant qu’il n’avait pas l’intention de signer une prolongation de contrat avec les champions de Ligue 1 mais cherchait à voir son contrat actuel dans la capitale française. Cependant, cela pourrait signifier que le PSG pourrait perdre son atout le plus précieux lors d’une saison prochaine gratuite, ce que l’équipe basée au Qatar ne veut pas que cela se produise.

Les hauts gradés du PSG avaient mentionné qu’ils souhaitaient que le vainqueur de la Coupe du monde de 24 ans signe une prolongation ou parte dans la fenêtre en cours, ce qui rapporterait des fonds aux géants français.

Ancelotti a également abordé les améliorations que Madrid a apportées à son équipe dans la fenêtre de transfert actuelle avec les signatures de Jude Bellingham et Arda Guler à une équipe qui se vante déjà d’incroyables jeunes talents tels que Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Fede Valverde en plus des expérimentés Luka Modric et Toni Kroos.

« Pour moi, l’équipe s’est améliorée », a déclaré Ancelotti.

Madrid a également recruté l’attaquant espagnol Joselu dans l’équipe pour remplacer le sortant Karim Benzema, qui a rejoint l’équipe saoudienne de la Pro League Al Ittihad.

« Nous avons perdu un joueur qui a été fondamental pendant des années à Karim, à qui nous souhaitons le meilleur et qui a été une légende du club. Mais nous avons un groupe très jeune dont nous sommes convaincus qu’il nous donnera beaucoup de satisfaction », a déclaré le joueur de 64 ans.

Madrid affrontera l’AC Milan au Rose Bowl Stadium de Los Angeles lundi lors de leur match d’exhibition de pré-saison.