Mikael Silvestre a vécu de nombreuses grandes occasions au cours d’une carrière qui l’a vu remporter plusieurs titres de Premier League avec Manchester United et atteindre la finale de la Coupe du Monde avec la France.

Mais pour lui, il n’y a rien de plus marquant que ses débuts internationaux contre l’Allemagne au Stade de France en 2001.

L’ancien défenseur central se souvient de cinq de ses matchs les plus importants QuatreQuatreDeux dans notre dernier numéro.

Silvestre a joué pour la France entre 2001 et 2006 (Crédit image : Getty Images)

« Je choisirai encore un autre début », dit Silvestre, « pour la France devant 80 000 supporters au Stade de France. J’ai remplacé Marcel Desailly après 75 minutes et avant de m’en rendre compte, le match était terminé ! Je ne le fais pas ». Je ne me souviens pas grand-chose du match lui-même, à part simplement être là et me pincer en pensant : « Je joue pour l’équipe nationale maintenant, wow ! ».

« À l’époque, la France était championne du monde et avait également remporté l’Euro 2000 un an plus tôt. Seuls Didier Deschamps et Laurent Blanc s’étaient retirés de l’équipe à ce moment-là, donc le reste de l’équipe était le même. Quand j’ai obtenu le titre, appel, mes émotions étaient similaires à celles lorsque j’ai signé pour [Manchester] Uni. L’équipe se sentait intouchable et jouait un football merveilleux. J’ai été satisfait de ma performance et j’ai ensuite reçu le pendentif du jeu en souvenir. »

Silvestre a ensuite remporté 40 sélections pour les Bleus, participant aux Coupes du monde 2002 et 2006 et à l’Euro 2004.

Il a passé la grande majorité de sa carrière à Man United, remportant tous les trophées majeurs disponibles au cours d’une période de neuf ans au club sous la direction de Sir Alex Ferguson.

