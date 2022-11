L’équipe scoute prépare la défense de Princeton à l’entraînement pour briller au moment du match – Shaw Local

La défense de Princeton Tiger a brillé samedi lors de la victoire 26-2 de classe 3A au deuxième tour contre Gênes-Kingston, n’accordant pas un seul point, les Cogs ne marquant que sur une sécurité au deuxième quart.

Sophomore Ian Morris a mené les Tigers avec 11 plaqués et Danny Cihocki a ajouté 10 plaqués. Teegan Davis et Noah LaPorte ont chacun intercepté une passe.

Bon nombre des héros méconnus qui ont aidé à faire cocher le « D » des Tigers n’ont jamais vu le terrain samedi.

C’est l’attaque de deuxième corde, qui est responsable de diriger les jeux de l’autre équipe en tant qu’équipe de scouts à l’entraînement.

Le secondeur senior Augie Christiansen a déclaré que l’équipe scoute faisait bien paraître la défense des Tigers.

“Notre équipe de scouts a fait un travail fantastique en nous procurant des regards, en exécutant leurs jeux. C’est une grande partie de cela », a-t-il déclaré. “Ces gars-là pourraient ne pas voir autant le terrain, [but] ils mettent autant de travail que nous à l’entraînement. Ils encaissent des coups durs. Ils dirigent le ballon avec acharnement et nous donnent le meilleur look possible.

L’équipe de scouts a si bien préparé la défense des Tigers que Genoa-Kingstown n’avait que 84 verges nettes en attaque et n’a réussi que six jeux après le milieu de terrain en deuxième mi-temps, aucun à moins de 47 verges.

Avoir un historique : Il y a une histoire évidente entre Princeton (11-0) et l’ennemi du quart de finale 3A de samedi IC Catholic (10-1) d’Elmhurst.

En 2015, Princeton a également commencé 11-0 pour tomber contre IC Catholic 37-12 à Bryant Field.

Les Knights ont vaincu les Tigers 31-7 en quarts de finale l’an dernier sur leur propre terrain à Elmhurst.

Les Tigres espèrent que la troisième fois sera en effet le charme. Christiansen a déclaré : « Ça va être un jeu de balle complètement différent » que l’an dernier à domicile.

Princeton est au troisième rang de la classe 3A, mais a attiré une tête de série plus élevée que les Knights classés n ° 1, la tête de série 4, car il est allé 9-0 et IC Catholic était 8-1 avec une défaite 23-22 semaine 2 contre Joliet Catholic Académie.

Teegan Davis de Princeton intervient pour un quatrième quart contre Gênes-Kingston lors des éliminatoires 3A de samedi au Bryant Field. (Mike Vaughn)

Chevaliers en armure brillante: IC Catholic a remporté cinq championnats d’État au cours des 20 dernières années, en remportant trois en 3A (2002, 2016 et 2017) et un en 2A (2008) et 4A (2018).

IC Catholic a demandé à l’IHSA de jouer en 3A plutôt qu’en 2A où son inscription (323) l’aurait placé.

Regarder vers l’avant: Le vainqueur du match Princeton / ICC tire le vainqueur entre Reed-Custer, classé n ° 2 et 2 têtes de série (11-0) et Byron (10-1), classé n ° 5 et 6 tête de série. Avec une victoire, les Tigers obtiendraient un match sur la route contre Reed-Custer ou Byron, ayant déjà accueilli trois fois et leur adversaire deux fois.

Appel de renforts: Tom Pearson appelle des renforts pour l’aider à terminer le travail de peinture de Bryant Field pour le match de quart de finale 3A de samedi avec IC Catholic. Saige Pearson, le frère cadet de l’entraîneur des Tigers Ryan Pearson, aidera son père cette semaine à embellir le milieu de terrain avec une patte de tigre.

Tom Pearson, le père de Saige et Ryan, a survécu à une chute de travail dévastatrice en 2019 et se remet d’une deuxième chute le mois dernier. Il n’a pas été en mesure de faire son travail traditionnel de peinture de la zone des extrémités pour le match d’ouverture des séries éliminatoires des Tigers il y a deux semaines. Le personnel de PHS a intensifié, comme il l’a fait en 2019, pour peindre des rayures Tiger sur les zones d’extrémité de Bryant Field.

Tom Pearson a commencé sa tradition lorsque Ryan jouait pour le comté de Stark, et il l’a renouvelée lors d’arrêts à Canton et Princeton.

Le saviez-vous?: Ryan (1997) et Saige Pearson (2015) ont tous deux joué pour les équipes de football finalistes du comté de Stark.

Rouler avec les Clippers : Les joueurs de l’Ohio et de LaMoille apprécient le trajet de la coopérative Amboy Clippers lors des éliminatoires de la 8-Man Football Association. Les Clippers se sont qualifiés pour les demi-finales pour la deuxième saison consécutive, qui accueilleront Champaign St. Thomas More au port à 14 heures samedi.

Les joueurs de LaMoille sont les juniors Ian Sundberg et Gio Gatza, les étudiants de deuxième année Ed Fry, Tate Sundberg et Brayden Klien et les étudiants de première année Cody Winn et Connor Deering. Kenny Shrimplin de LaMoille est l’entraîneur des équipes spéciales et des joueurs de ligne des Clippers.

L’Ohio envoie les juniors Troy Anderson et Vincent Zembrzuski dans la coopérative.

Amboy s’est remis d’un déficit de 10 points au quatrième quart pour vaincre Milford-Cissna Park 30-28 en quarts de finale samedi.

Les autres matchs de demi-finale de cette semaine Polo, le double champion en titre du 8-Man State, contre West Central. West Central est entraîné par l’ancien entraîneur de Bureau Valley, Jason Kirby, qui a mené le Storm à la deuxième place de l’État 3A en 2004.

Ensuite il y avait 2: La conférence de Three Rivers a commencé les séries éliminatoires avec sept équipes. Il est tombé à deux après deux tours : Rockidge (2A) et Princeton (3A). Les Rockets se sont qualifiés pour les quarts de finale 2A en battant Bloomington Central Catholic 27-18 samedi.

St. Bede (1A), Morrison (1A), Newman (2A), Monmouth-Roseville (3A) et Hall (4A) ont tous été éliminés au premier tour. Les Comets sont tombés face à Rockridge 42-12, tandis que les équipes que St. Bede (Forreston) et Hall (Sacred Heart-Griffin) ont chacune perdues se sont qualifiées pour les quarts de finale.

Week-end chargé pour GK: Les familles et les amis des équipes de volley-ball et de football Genoa-Kingston ont passé un week-end amusant à Princeton. Les filles ont remporté le Princeton Supersectional vendredi pour se qualifier pour l’État et le football Cogs les a suivies pour le match éliminatoire 3A de samedi.

“C’est une période très spéciale pour notre district scolaire, car c’est la première fois que nous avons deux équipes sportives d’automne encore en vie dans la série d’État en novembre”, a déclaré le directeur sportif de GK, Philip D. Jerbi.

Deux familles étaient au beau milieu des deux événements. Kailey Kline et Mady Lavender jouent toutes deux au volley-ball, tandis que les frères et sœurs Nolan Kline et Max Lavender sont dans le football.

Décomptes rapides : Les fans de Princeton espèrent rendre la ville bleue cette semaine en encourageant les résidents à illuminer leurs maisons avec des lumières de Noël bleues et à changer les lumières de leur porche en bleu en l’honneur de leurs garçons en bleu. …. Fulton, anciennement dans les Three Rivers et maintenant dans le NUIC, dessine la tâche difficile d’affronter Lena-Winslow, classée n ° 1 et championne en titre, en quarts de finale 1A. Les Steamers n ° 4 ont blanchi le n ° 12 Rockford Lutheran 28-0, tandis que les Panthers ont mis en déroute le n ° 8 ROWVA 76-7 la semaine dernière. … Le n ° 15 Stanford Olympia (7-4) a été un tueur de géants dans la tranche sud 3A, bouleversant le n ° 2 Benton 32-21 sur la route au premier tour et le n ° 7 St. Joseph-Ogden 60 -28 samedi. Les Spartans, qui ont remporté un match éliminatoire pour la dernière fois en 1990, joueront à nouveau le rôle d’outsider lorsqu’ils accueilleront le numéro 3 Williamsville (10-1) en quarts de finale.