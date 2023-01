L’équipe RRR, Ram Charan, Jr NTR et SS Rajamouli arrivent avec style pour assister aux Golden Globes Awards 2023

Les acteurs Ram Charan, Jr NTR et le cinéaste SS Rajamouli sont tous prêts à assister aux Golden Globes 2023 qui se déroulent à Los Angeles. Ram Charan, Jr NTR et SS Rajamouli ainsi que leurs épouses assistent à la cérémonie de remise des prix.

S’adressant à Instagram, Ram Charan a partagé la première photo où ils avaient tous l’air élégants en posant pour la caméra. La photo présente Jr NTR et sa femme Lakshmi Pranathi, Ram et sa femme Upasana et Rajamouli avec sa femme Rama. Partageant la photo, Ram Charan a écrit : “LA FAMILLE #RRR ! En route vers les GOLDEN GLOBES @goldenglobes.”

Voici le poste







RRR met en vedette NTR Jr., Ram Charan, Ajay Devgn, Alia Bhatt, Shriya Saran, Samuthirakani, Ray Stevenson, Alison Doody et Olivia Morris. Il est centré sur deux révolutionnaires indiens réels, Alluri Sitarama Raju et Komaram Bheem, leur amitié fictive et leur combat contre le Raj britannique. Situé dans les années 1920, l’intrigue explore la période sans papiers de leur vie lorsque les deux révolutionnaires ont choisi de sombrer dans l’obscurité avant de commencer la lutte pour leur pays.

RRR a obtenu deux nominations aux prestigieux Golden Globes Awards, la chanson Naatu Naatu est nominée pour la meilleure chanson originale et le film est en compétition pour le meilleur film en langue étrangère. RRR est sorti en Inde le 25 mars 2023.

(Avec les contributions de l’IANS)