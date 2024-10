L’équipe Phyllis et Christine pour aider Daniel

Crédit : capture d’écran CBS, Howard Wise/JPI

Jeune et agité a livré un drame décent cette semaine grâce à la séparation de Jack et Diane et à Sharon encadrant Daniel, mais il y avait encore beaucoup de somnifères parmi les offres. Continuez à lire ceci jusqu’à la fin pour un rappel de comment c’était autrefois et de qui nous souhaitons que cela soit à nouveau. Mais d’abord, regardons ce qui s’est passé et ce qui s’en vient.

Petite chanson sur Jack et Diane

Jack et Diane sont vraiment nous vendons cette division, nous ne pouvons donc pas exclure la possibilité qu’il ne s’agisse pas d’un faux. Cependant, de nombreux indices suggèrent que la rupture très médiatisée est une farce élaborée conçue pour effrayer Kyle et battre Victor à son propre jeu. Comme Diane se rendant directement chez Victor et Nikki pour leur annoncer la fin de son mariage. Elle essayait clairement de faire changer de voie au Chevalier Noir en suggérant à Kyle défaut serait un couteau dans le cœur de Jack. Si Victor tombait dans le piège, la ruse de Jack et Diane serait couronnée de succès sur deux fronts. Premièrement, Victor ferait échouer Kyle, rompant ainsi leur lien et le renvoyant dans sa famille, et deuxièmement, Victor perdrait tout intérêt à tenter d’utiliser Glissade pour battre Jabot, croyant qu’il fait quelque chose d’encore plus dévastateur pour son rival.



Cette spéculation m’amène à me demander jusqu’où Jack et Diane pousseront leur projet pour le rendre crédible. D’après l’aperçu de la semaine prochaine, avec Nikki s’inquiétant de la sobriété de Jack, il est évident que Ol’ Smilin’ fera semblant de tomber du wagon. Nikki fera son rapport à Victor, qui sera convaincu que la vie de son rival est véritablement en ruine et que l’envie de Diane de comploter contre son mari est à la hauteur.



Cela dit, c’est une règle non écrite sur Jeune et agité que Victor a dix longueurs d’avance sur tout le monde, alors peuvent-ils vraiment s’attendre à y parvenir ? Peut-être que tout cela arrivera à son paroxysme lors du mariage d’Abby et Devon. Quelque chose doit descendre à cet événement parce que c’est un bâillement qui attend de se produire à ce stade.

Je ne pense pas m’être jamais autant soucié d’un mariage de savon comme je le fais pour Abby et Devon. Je ne vois personne ici non plus qui s’y intéresse 😬 Couple au cul plat #AN – Cindy #Où est SharonCase (@BigBBfan1) 22 octobre 2024

L’impensable est en train de se réaliser

Permettez-moi de commencer par dire que l’histoire de Sharon/Daniel avance au bon rythme. La taquinerie que Sharon pourrait démêler et avouer après la visite de Daniel était un rythme parfait à jouer. L’inconvénient de cette histoire est qu’elle nécessite que Chance soit le flic stupide qui ne peut pas voir la forêt à cause des arbres. N’importe quel détective amateur pourrait voir que Daniel est victime d’un coup monté. S’il te plaît! Vous ne pouvez même pas blâmer Phyllis pour son exaspération.



En parlant de Phyllis, la dernière personne sur la planète Terre avec laquelle elle voudrait faire équipe est Christine « Cricket » Blair – c’est impensable – mais c’est exactement ce qui va devoir se passer s’ils veulent aider Daniel à sortir de ce pétrin. Si vous regardez attentivement l’avant-première de la semaine prochaine, vous verrez cette prise de conscience poindre dans les yeux de Red lorsque Christine entrera en trombe dans le Club et annoncera qu’elle est là pour représenter Daniel. La cerise sur le gâteau ? Sharon, déséquilibrée, va se battre pour Phyllis en même temps qu’elle essaie de naviguer dans la vie avec le Bug comme nouveau compagnon. Maintenant c’est une intrigue juteuse.

Mais il y a plus. Phyllis a un autre allié improbable… et nous n’aurions jamais pensé voir le jour où ces deux-là seraient du même côté non plus !

Bits et bouchées

J’ai apprécié que Lily dise à Nikki qu’elle ne serait pas capable de diriger seule la chancelière comme elle le pourrait… Je suis intrigué de découvrir ce qu’Amy Lewis veut avec Nate. Mon intuition ? Il a un demi-frère et une sœur et ils veulent lui demander quelque chose… Dans l’ensemble, la série manque de drame et se laisse trop souvent entraîner dans le banal. Voici un retour en arrière sur l’époque où il ne nous serait jamais venu à l’esprit d’appuyer sur le bouton d’avance rapide. « Épique » en effet !

Cela me manque un peu quand les dames se donnent la main et se surveillent dans cette émission. La bagarre entre Katherine et Jill dans le grenier était épique😂#AN pic.twitter.com/tBpcrOUoF8 – Jennifer🍁🍂🎃 (@YR_JenniferNYC) 21 octobre 2024

Les opinions exprimées sont les miennes. N’hésitez pas à partager vos réflexions sur cette semaine Jeune et agité dans les commentaires.

