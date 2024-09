L’équipe paralympique américaine de dressage remporte une médaille d’or historique lors de la finale par équipes aux Jeux paralympiques de Paris 2024

Versailles, France – L’équipe paralympique américaine de dressage a continué de marquer l’histoire aux Jeux paralympiques de Paris 2024, en remportant sa deuxième médaille paralympique consécutive par équipe, cette fois-ci en se plaçant sur la plus haute marche du podium avec une médaille d’or historique par équipe. Les combinaisons d’équipes composées de Rebecca Hart et Floratina (Grade III), Fiona Howard et Diamond Dunes (Grade II) et Roxanne Trunnell et Fan Tastico H (Grade I) ont chacune produit des scores incroyablement compétitifs, tous à 77 % ou plus, dans le Grand Prix Test B de la FEI, ce qui a consolidé l’impressionnant résultat de l’équipe et remporté la première médaille d’or par équipe de l’histoire du programme. Leur score combiné final de 235,567 est le score d’équipe paralympique le plus élevé jamais enregistré dans la discipline para-équestre.

« C’est l’aboutissement d’un rêve de longue date, bien planifié, qui remonte à Tryon 2018, où nous avons commencé à faire des changements. À Tokyo, lorsque nous avons remporté le bronze, j’avais un plan et une stratégie clairs en place, et dans mon esprit, pour gagner cette médaille par équipe. Je savais juste que ce serait l’or à Paris pour nous », a déclaré le chef d’équipe Michel Assouline. « Cela a pris trois ans de travail acharné, de planification, de logistique, de stratégies de compétition, à la fois en Europe et aux États-Unis. La puissance, les entraîneurs et tout le programme ont dû être repensés pour arriver à ce point. C’est une chose amusante à penser – c’est ce à quoi je m’attendais – mais on ne veut jamais en parler ouvertement. J’avais en tête que c’était notre objectif et nous y sommes. Cela ressemble à un accomplissement incroyable pour tous ceux qui ont été impliqués dans ce programme au fil des ans. »

Roxanne Trunnell (Royal Palm Beach, Floride) et Fan Tastico H ont été la première combinaison à venir aux États-Unis pour débuter leur après-midi de compétition par équipes. Trunnell et Fan Tastico H, qui forment encore une toute nouvelle combinaison ensemble puisqu’ils ne sont associés que depuis début 2024, ont produit un score compétitif pour permettre à l’équipe de prendre un bon départ. Le duo a obtenu une note de 77,000 % de la part du jury et le hongre Oldenburg de 2017 (Fuersentball OLD x Weltmeyer) appartenant à Karin Flint et soigné par Rafael Hernandez-Carillo, a de nouveau montré son potentiel avec un travail constant au pas avec Trunnell comme guide depuis la selle.

« Je me suis vraiment concentrée sur lui en train de marcher », a déclaré Trunnell à propos de son test. « Il est tellement cool à seulement sept ans; ça va s’améliorer de plus en plus. » À propos du succès de l’équipe, elle a ajouté que le chef d’équipe Michel Assouline a joué un rôle énorme dans la croissance et la confiance des athlètes du programme. « Je pense que tout cela est dû à Michel. Il nous a mis en forme. Il est très strict. Je pense que toute son expérience nous a aidés. »

Fiona Howard (Boston, Mass.) et Diamond Dunes, un hongre hanovrien de 2013 (De L’or x Wibella) appartenant à Dressage Family LLC et Hof Kasselmann et soigné par Helen Claire McNulty, ont continué leur domination dans les compétitions de Grade II en tant que débutants paralympiques. Le duo a obtenu un score de 80 %, le score le plus élevé de la semaine jusqu’à présent dans toutes les catégories, marquant un nouveau record personnel établi par le couple cette semaine.

« Dès que nous avons commencé le premier trot, même juste en trottant autour du ring, je me suis dit : « Il se sent vraiment bien ». Je suis entrée et je me suis souvenue de ce que mon équipe m’avait dit, fais-lui simplement confiance », a-t-elle déclaré. « Quelle sensation quand on peut faire confiance à son cheval, et qu’il n’a cessé de donner. À la fin, mes muscles étaient vraiment fatigués, et je me suis dit : « Continue, mon pote ! » et il m’a répondu : « Je te tiens » », a déclaré Howard. « Il est incroyable, il est incroyable. »

Le saut sensationnel du duo vers le haut du classement en Grade II a été fulgurant et Howard a salué le soutien de l’équipe, à la fois à Paris et à domicile, pour la trajectoire de son succès avec « Dunes » et avec la médaille d’or en main aujourd’hui, le test de record personnel n’était que la cerise sur le gâteau d’une semaine très douce jusqu’à présent pour le duo.

« Nous avons une équipe de soutien incroyable derrière nous, tout le monde, des entraîneurs, des vétérinaires, des maréchaux-ferrants, notre fédération, tout le monde nous soutient à 110% », a déclaré Howard. « Et évidemment, nous avons un entraîneur d’équipe incroyable en la personne de Michel [Assouline]Je pense que c’est vraiment un travail d’équipe. Nous nous soutenons tous et nous nous encourageons mutuellement. Nous sommes là les uns pour les autres dans les hauts et les bas et je pense que cela joue un rôle très important.

Rebecca Hart (Wellington, Floride) et Floratina, la paire la plus expérimentée de l’équipe, et Flora, l’un des seuls chevaux de l’histoire à avoir remporté la médaille d’or par équipe à la fois lors d’un championnat continental valide (Lima 2019) et d’un championnat continental para (Paris 2024), ont été chargées de décrocher la médaille d’or après une bataille acharnée tout au long de la journée avec une équipe néerlandaise très forte. Hart et la jument hanovrienne de 2008 (Fidertanz x Rubina) appartenant à Rowan O’Riley et soignée par Mackenzie Young, étaient déterminées à faire en sorte que la position du podium des États-Unis reste bien en tête. Le duo a obtenu son deuxième meilleur score personnel des Jeux, avec un score de 78,567 %, ce qui lui a permis de réaliser le rêve pour lequel Hart travaille depuis près de 25 ans en tant qu’athlète au sein du programme de dressage paralympique américain.

« C’est toujours surréaliste. C’était l’aboutissement d’années et d’années de travail, et je suis extrêmement fière de toutes ces filles parce que c’est un effort collectif qui a permis d’y parvenir. Cela n’aurait pas été possible sans que chacune d’entre nous ne fasse de son mieux », a déclaré Hart.

Interrogé sur l’impact de la médaille d’or et sur ce que cela pourrait signifier pour le succès continu du programme de dressage paralympique américain, Hart a déclaré : « Ce que j’espère vraiment que ce succès et ces médailles apporteront au paralympique, c’est la reconnaissance et l’égalité des multiples disciplines au sein de nos fédérations, et la prise de conscience que nous sommes précieux et que nous pouvons être à la hauteur quand nous en avons besoin. Je pense que cela contribuera à développer davantage le sport, à attirer plus de sponsors, de chevaux et de personnes, et c’est ce que j’espère pour l’avenir. »

