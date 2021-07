L’équipe olympique de football d’Afrique du Sud signale trois cas de Covid-19

L’Afrique du Sud a confirmé trois cas positifs de COVID-19 dans son équipe de football pour les Jeux olympiques de Tokyo, dont les joueurs Thabiso Monyane et Kamohelo Mahlatsi.

L’analyste vidéo Mario Masha a également été testé positif à son arrivée à Tokyo alors que l’équipe se prépare à affronter le Japon jeudi.

« Nous avons trois cas positifs de COVID-19 dans le camp ici, deux joueurs et un officiel », a déclaré dimanche le directeur de l’équipe, Mxolisi Sibam, dans un communiqué de presse de l’Association sud-africaine de football.

« Il y a un dépistage quotidien… Masha et Monyane ont signalé des températures élevées et des tests de salive positifs, et ont ensuite été amenés à faire le test nasal… et ils ont malheureusement été testés positifs pour COVID-19. Mahlatsi est le dernier joueur à passer par le même processus. »

Il a déclaré qu’en conséquence, l’équipe a été mise en quarantaine jusqu’à ce qu’elle soit autorisée à s’entraîner, en attendant les résultats des tests plus tôt dimanche.

« Cette situation malheureuse nous a fait rater notre premier entraînement intensif hier soir. »

Le Mexique et la France font également partie du groupe du premier tour de l’Afrique du Sud.

