L’équipe norvégienne de handball de plage abandonne les bas de bikini après s’être sentie «sexualisée» malgré les sanctions potentielles pour avoir enfreint les règles

Estimant que le bas de bikini était trop révélateur, tout en les faisant se sentir inutilement sexualisées et mal à l’aise pendant leurs règles, elles voulaient plutôt jouer en short lors de la compétition à Varnia, en Bulgarie.

Menacés de sanctions de la part des fonctionnaires si quelque chose de plus qu’un montant spécifié de leurs fesses était couvert, ils étaient même prêts à payer toute amende à venir.

« Les femmes devraient porter un bikini dont le haut devrait être un soutien-gorge de sport moulant avec des ouvertures profondes au niveau des bras » énoncer les réglementations internationales.

« Le fond ne doit pas faire plus de dix centimètres sur les côtés. »

Les filles norvégiennes de beach volley voulaient jouer dans ce short au lieu d’un bas de bikini qu’elles trouvaient trop révélateur, mais ont été menacées par l’organisateur du tournoi EC d’amendes si elles portaient quelque chose couvrant plus de 10 cm de leurs fesses. pic.twitter.com/LHSxXz91CM – Tradia (@amalieskram) 15 juillet 2021

Pourtant, à mesure que leur match d’ouverture contre la Hongrie se rapprochait, les choses se sont compliquées, comme l’a expliqué Katinka Haltvik au diffuseur national NRK.

« Alors nous sommes obligés de jouer avec des culottes. C’est tellement embarrassant », elle a dit.

« On nous a d’abord parlé d’une amende de €50 (58 $) par personne et par match, ce qui nous aurait valu une amende d’environ €4 850 (5 700 $). Nous l’avons accepté », dit Haltvik.

« Cependant, juste avant le match, on nous a dit que nous serions disqualifiés si nous jouions comme ça. Nous avons donc dû choisir le bas de bikini. »

C’est ce qu’ils doivent porter. Ils disent que ces bas les font se sentir inutilement sexualisés + mal à l’aise quand ils ont leurs règles et autres. Ils y joueront cependant tant qu’ils seront obligatoires par le CEV. pic.twitter.com/OYmmS5PyGi – Tradia (@amalieskram) 15 juillet 2021

Pour sa défense, la Fédération européenne de handball EHF a souligné qu’elle avait simplement clarifié sa liste de sanctions à la Fédération norvégienne et a affirmé que la disqualification n’avait jamais été une option.

« C’est ainsi – nous sommes heureux de payer l’amende si c’était de cela qu’il s’agissait », La Fédération norvégienne de handball Kare Geir Lio a déclaré à NHK.

« Nous les avons contactés et avons travaillé pour cela pendant plusieurs années. Nous l’avons soulevé au Congrès et on nous a promis que cela serait réglé. Pourtant, rien ne se passe.

« C’est juste triste pour les dames d’avoir à faire avec ça », il a fini.

MISE À JOUR : les femmes portaient manifestement des shorts lors de leur match de finale de bronze contre l’Espagne malgré les règles et la fédération norvégienne de handball a déclaré qu’elle paierait l’amende pour les filles. Espérons que l’IHF ne concrétisera pas ses précédentes menaces de les disqualifier. pic.twitter.com/WLlMjTQSv8 – Tradia (@amalieskram) 18 juillet 2021

Et bien que la Norvège n’ait pas atteint la finale disputée par ses voisins danois et remportée par l’Allemagne, elle a pris une position supplémentaire en portant le short après tout lors du match de bronze qu’elle a perdu contre l’Espagne en Bulgarie.

Leur fédération de handball proposant de payer des amendes si elle était imminente, cette décision a remporté les éloges de certains spectateurs en ligne.

Bravo à l’équipe norvégienne. Ce serait formidable de voir toutes les équipes changer dans la solidarité. – Kirsten Anderson (@KirstenPlaying) 18 juillet 2021

Je ne comprendrai jamais pourquoi les femmes dans le sport doivent endurer une telle inégalité. Bermudas et débardeurs pour les deux sexes ou soutiens-gorge de sport et bas de bikini pour hommes aussi. C’est pareil au tennis, au hockey sur gazon… Les femmes doivent être « jolies et féminines » Bu**it** – Laura (@Kalilice) 18 juillet 2021

« Bravo à l’équipe norvégienne. Ce serait formidable de voir toutes les équipes changer par solidarité », a remarqué un.

« Fantastique ! Je suis tellement content qu’ils les aient portés en signe de protestation. Si toutes les équipes le font, l’IHF n’aura sûrement pas une jambe sur laquelle s’appuyer. C’est du pur sexisme et il est temps de changer. » dit un autre.

« Décision extrêmement sensée et assez datée pour le monde occidental », il a également été souligné.

Bon appel d’équipe. L’amende, cependant, devrait être contestée non payée (par qui que ce soit). Et la spécification du kit doit refléter le confort et la sécurité. – empreinte sans encre (@tolongdead) 18 juillet 2021

C’est un bon résultat, un meilleur résultat viendra ensuite lorsque cette règle incroyablement dépassée sera abolie. – azninsect (@azninsect) 19 juillet 2021

Lio a promis que la Suède, le Danemark, la Norvège et la France collaboreraient dans une lettre visant à apporter le changement réglementaire, la responsable de l’équipe nationale de cette dernière, Valérie Nicolas, exprimant son soutien.

« Nous avons perdu des joueurs à cause des combinaisons. Les joueurs me disent qu’ils sont mal à l’aise, qu’ils se sentent nus et qu’ils sont surveillés. C’est un sport avec beaucoup de mouvement et vous êtes gêné par le bikini. » Nicolas a déclaré au journal norvégien Verdens Gang.

« Il y a aussi un inconfort associé aux menstruations et surtout à la religion. »