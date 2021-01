Les grimpeurs disent que le mont K2 est l’une des montagnes les plus difficiles à gravir, même par temps printanier plus indulgent.

Seven Summit Treks, une société d’expédition organisant l’effort, a déclaré les 10 grimpeurs étaient arrivés au sommet le samedi après-midi, conquérir ce qu’il appelait «Montagne sauvage» pendant la saison d’escalade la plus dangereuse.

KATHMANDU, Népal – Une équipe d’alpinisme népalais a déclaré samedi qu’elle avait atteint le sommet du K2, la deuxième plus haute montagne du monde, un exploit jamais accompli en hiver.

«Se tenir au sommet du mont K2 en hiver est un travail historique et remarquable», a déclaré Ang Tshering Sherpa, ancien président de la Nepal Mountaineering Association. «Les grimpeurs népalais ont prouvé leurs talents d’alpiniste. C’est un moment de fierté. »

K2 s’élève à 28 251 pieds, juste derrière le mont Everest. Faisant partie de la chaîne du Karakoram dans le nord du Pakistan, près de la Chine, le K2 était considéré comme la dernière des 14 plus hautes montagnes du monde à être escaladée en hiver.

Il a été testé cette fois par une équipe dirigée par M. Purja, 37 ans, qui a déjà établi des records. En 2019, M. Purja a atteint le sommet de chacune des 14 plus hautes montagnes du monde en un peu plus de six mois, une étape importante pour les grimpeurs.

Seven Summit Treks a présenté l’ascension de samedi comme une réalisation historique et un témoignage du travail d’équipe, mais il a également noté les risques qui attendent encore les grimpeurs.

« C’est K2 et c’est l’hiver, encore beaucoup de choses incertaines peuvent se produire, nous ne savons jamais », a écrit la société. «J’espère que tout le monde descendra au camp de base en toute sécurité.»