L’équipe nationale masculine du Canada nomme son équipe pour le match amical contre le Japon : évaluation des sélections de Mauro Biello

L’entraîneur par intérim de l’équipe nationale masculine du Canada, Mauro Biello, a nommé sa première équipe depuis qu’il a succédé à John Herdman le 28 août. Voici ce que vous devez savoir :

Le Canada affrontera le Japon lors d’un match amical à Niigata le 13 octobre.

Il s’agira du seul match du Canada lors de la prochaine fenêtre internationale d’octobre et de son dernier match avant les qualifications cruciales de la Copa America en novembre.

Biello a déjà dit L’Athlétisme il voulait maintenir la continuité au sein de l’équipe et que les mêmes joueurs de haut niveau qui ont permis au Canada de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 joueront contre le Japon. Il n’y a donc pas beaucoup de surprises dans l’équipe.

Équipe complète du Canada

Gardiens de but

Milan Borjan

Maxime Crépeau

Dayne St.Clair

Défenseurs

Moïse Bombito

Derek Cornelius

Steven Vitória

Kamal Miller

Luc de Fougerolles

Alistair Johnston

Samuel Adekugbé

Richie Laryéa

Alphonso Davies

Milieu de terrain

Mathieu Choinière

Stephen Eustaquio

Ismaël Koné

Jonathan Osorio

Harry Paton

Samuel Piette

Attaquants

David Junior Hoilett

Liam Millar

Charles-Andréas Brym

Jonathan David

Cyle Larin

Davies en défenseur

Davies a passé la Coupe du monde 2022 à jouer à plusieurs postes, notamment en tant qu’attaquant, ailier et défenseur. L’Athlétisme rapporté précédemment que ce mouvement continu avait provoqué des frictions entre Herdman et Davies, l’un des meilleurs arrières gauches du monde.

Malgré le rythme et le confort de Davies en attaque, le plan de Biello pour la star canadienne tourne autour du fait que le joueur de 22 ans reste au même poste : arrière gauche.

Cela peut être lu comme une décision intrigante étant donné la qualité de Davies et la façon dont il peut changer un jeu avec ses dribbles plus près du but. Davies compte déjà trois passes décisives en six matches de Bundesliga pour le Bayern Munich cette saison après avoir enregistré seulement quatre passes décisives en 26 matches de Bundesliga la saison dernière.

Mais Biello a l’intention de ne plus déplacer Davies.

«(Davies) est l’un des meilleurs arrières gauches et joueurs de gauche au monde. Pour moi, c’est important de continuer à apporter cette continuité avec lui en national. Nous cherchons à le faire jouer dans une position où il est à l’aise et où il voit des choses chaque semaine dans son club », a déclaré Biello.

Il convient de noter que Biello a déclaré qu’il était probable que le Canada « s’ajuste tactiquement » pour maximiser le rôle et le potentiel de Davies sur le côté gauche du terrain.

Une possibilité pourrait être que le Canada joue dans une formation 4-3-3 avec Davies comme véritable arrière gauche.

Luc de Fougerolles obtient sa première convocation

Le nom le plus marquant de l’équipe est l’arrière latéral de Fougerolles, 17 ans, de l’équipe des moins de 18 ans de Fulham. Il s’agit de la première convocation de de Fougerolles dans l’équipe canadienne.

Il a signé son premier contrat professionnel avec Fulham en avril et a fait des apparitions dans leur équipe senior lors de leur récente tournée estivale. De Fougerolles est un joueur polyvalent qui peut également jouer en défense centrale et au milieu de terrain, et peut avancer et faire progresser le ballon en toute confiance.

L’arrière central est un poste pour lequel le Canada manque de profondeur, et l’ajout de de Fougerolles est une étape vers l’amélioration de cette profondeur.

De Fougerolles est éligible pour représenter l’Angleterre, mais avec un père né au Canada, il est également éligible pour représenter le Canada. Il avait déjà été appelé dans l’équipe canadienne des moins de 20 ans, mais n’a pas pu y assister car il passait des examens à ce moment-là.

Le fait qu’il ait accepté d’être rappelé dans l’équipe canadienne si tôt dans sa carrière suggère qu’il devrait être intéressé à représenter le Canada à long terme. Il aura 18 ans la veille du match contre le Japon.

Herdman a bien fait de convaincre les doubles nationaux de se joindre à l’équipe canadienne, et Biello semble avoir repris là où son prédécesseur l’avait fait.

« Pour moi, une partie de cette sélection s’inscrit aussi dans une démarche de long terme. Mais en même temps, il s’agit d’amener quelqu’un de ses capacités et de son plafond dans l’environnement et de voir comment il est capable de rivaliser dans cet environnement », a déclaré Biello.

Voyage difficile

Alors que les États-Unis accueilleront l’Allemagne et le Ghana lors de matchs amicaux au cours de la fenêtre d’octobre, les contraintes financières ont permis au Canada de ne jouer qu’un seul match.

« Pour ce voyage, faire participer les joueurs a été délicat en termes de préparation », a déclaré Biello.

Pourtant, ce ne sont probablement pas les contraintes financières actuelles de Canada Soccer qui pourraient finir par entraver le camp du Canada, mais plutôt les lourds déplacements nécessaires pour transporter les joueurs et le personnel de l’Amérique du Nord et de l’Europe vers le Japon.

Biello a déclaré que la majorité des joueurs canadiens arriveraient au Japon le mardi 10 octobre, avec une légère séance d’entraînement qui suivrait ce jour-là.

« J’ai mercredi et jeudi pour préparer l’équipe pour le match. Ce n’est pas la préparation traditionnelle en termes de voyage. (Canada Soccer) a fait tout ce qu’il pouvait pour nous mettre ici dans les meilleures conditions afin d’avoir une bonne préparation. En novembre, nous aurons la préparation standard que nous avons eue chez les meilleurs, lorsque les joueurs arriveront par avion et nous aurons trois jours de préparation avant le premier match », a déclaré Biello.

Buchanan blessé

L’omission la plus notable de l’équipe est Tajon Buchanan. L’arrière gauche rapide et créatif serait probablement un titulaire titulaire pour le Canada. Mais sa blessure aux ischio-jambiers pour le Club de Bruges en septembre l’empêchera d’être absent pendant plusieurs semaines, y compris le match du Canada contre le Japon.

Audition à Biello

Biello n’a pas hésité à affirmer qu’il souhaite devenir le prochain entraîneur à temps plein du Canada. Le prochain entraîneur sera nommé par le prochain secrétaire général de Canada Soccer, qui devrait être embauché d’ici la fin de 2023.

Obtenir un résultat contre une solide équipe japonaise puis se qualifier pour la Copa America 2024 via des matches en novembre ferait certainement de Biello un nom à considérer.

«C’est une audition pour moi», a déclaré Biello. « J’ai la chance d’avoir eu cette opportunité. »

Biello a reconnu qu’on s’était déjà demandé s’il était prêt à reprendre une équipe de la MLS lorsqu’il a été nommé entraîneur par intérim de l’Impact de Montréal en 2015.

«En étant à côté de (Herdman) pendant cinq ans, j’ai pu observer et absorber beaucoup de choses», a déclaré Biello. « Maintenant, pour moi, il est important de retirer les choses que j’ai apprises et de les adapter à ma façon de penser et à ma façon de travailler. Et j’espère que cette audition se passera bien pour moi, pour l’équipe et pour cette nation.

(Photo : Louis Grasse/Getty Images)