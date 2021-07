L’équipe nationale masculine des États-Unis soutient ses homologues féminines dans le cadre d’un recours en justice pour l’égalité de rémunération | Actualités footballistiques

Les joueurs de l’équipe nationale masculine américaine ont déclaré dans un mémoire amicus déposé vendredi que leurs homologues de l’équipe féminine méritent non seulement un salaire égal, mais ont droit à une rémunération plus élevée que les hommes en raison de leur succès sans précédent sur le terrain.

Ce n’est pas la première fois que les hommes expriment leur soutien au procès pour discrimination fondée sur le sexe des femmes contre la Fédération américaine de football, qui réclame 66 millions de dollars de dommages et intérêts en vertu de l’Equal Pay Act.

Mais cette fois, cela arrive à un moment critique alors que les femmes font appel d’une décision du tribunal de district de mai 2020 qui s’est rangée du côté de la Fédération dans l’espoir que l’affaire soit renvoyée au tribunal de district pour être entendue par un jury.

« La Fédération de football des États-Unis commercialise les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis sous le slogan ‘Une nation. Une équipe' », indique le communiqué.

« Mais pendant plus de trente ans, la Fédération a traité les joueuses de l’équipe nationale féminine comme des citoyennes de deuxième classe, discriminant les femmes dans leurs salaires et leurs conditions de travail et les payant moins que les joueuses de l’équipe nationale masculine, même si US Soccer a apprécié une période de croissance financière extraordinaire.

« La Fédération n’a jamais offert ou fourni un salaire égal aux femmes, et la décision contraire du tribunal de district ne peut pas être comparée aux faits. »

Megan Rapinoe a été à l’avant-garde des appels à l’égalité de rémunération pour l’équipe féminine des États-Unis



L’équipe masculine a déclaré que le juge de district américain R. Gary Klausner s’était appuyé sur des « calculs trop simplifiés » lorsqu’il a décidé que les femmes étaient payées plus que les hommes en additionnant la compensation versée aux hommes et aux femmes et en la divisant par le nombre total de matchs.

Mais les femmes n’ont réussi à obtenir le même total par match qu’en remportant un succès extraordinaire sur le terrain, dont deux victoires en Coupe du monde au cours de la période couverte par l’affaire.

Au cours de la même période, l’équipe masculine ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde pour la première fois en plus de 30 ans.

« Le taux de rémunération d’une femme n’est pas égal à celui d’un homme si la femme doit constamment obtenir de meilleurs résultats simplement pour arriver au même endroit », ont déclaré les joueurs.

« Si les femmes avaient gagné moins de matchs, ou si le tribunal de district avait analysé une période plus représentative de la performance des hommes comme point de comparaison, la disparité par match aurait été évidente, flagrante et indéniable. »

Les hommes ont ajouté que leur convention collective avait été signée en 2011 dans l’ombre de la crise financière tandis que le contrat des femmes avait été négocié en 2017 après que la Fédération avait connu une énorme croissance financière.

« Compte tenu de la situation financière considérablement améliorée de la Fédération, les femmes devaient au moins le triple de l’indemnisation prévue dans l’accord des hommes », ont-ils déclaré.

La Fédération n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais plus tôt ce mois-ci, elle a déclaré qu’elle était « engagée à un salaire égal », ajoutant qu’elle continuerait à faire pression pour une résolution avec les joueurs en dehors du système judiciaire.

L’équipe féminine américaine a battu les Pays-Bas en tirs de barrage vendredi à Tokyo pour se qualifier pour les demi-finales olympiques.