L’équipe nationale féminine de football U-17 de l’Inde affrontera le WSS Barcelone lors d’un match amical

L’équipe nationale féminine indienne U-17 est prête à affronter le club WSS Barcelona lors d’un match amical en Espagne dimanche.

Ce sera leur dernier match préparatoire avant la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui débutera à Bhubaneswar le 11 octobre.

“Nous nous rapprochons de la Coupe du monde et nous savons que nous devons jouer de notre mieux. Tout le monde sait ce qu’elle doit faire. Il n’y aura pas de place pour les erreurs », a déclaré l’entraîneur-chef Thomas Dennerby.

REGARDER | PV Sindhu visite l’unité de polissage des diamants et célèbre Navratri sur Garba Beats

“L’attitude des filles a beaucoup changé en termes de niveau de confiance, et elles deviennent plus nettes chaque jour qui passe, ce qui est sûrement un signe positif”, a-t-il ajouté.

Le dernier match de l’Inde contre Andorre U-17 a été annulé en raison du mauvais temps et ils seront de retour après une interruption de trois jours. L’entraîneur Dennerby estime que ne pas jouer un match n’a pas eu beaucoup d’impact car il a utilisé le temps à l’entraînement.

“Nous n’avons pas pu jouer notre dernier match à cause du mauvais temps contre Andorre mais cela n’a pas beaucoup affecté. Nous avons eu le temps pour un entraînement intense entre les deux. Maintenant, nous attendons avec impatience le match d’aujourd’hui qui sera notre dernier match de la tournée », a déclaré Dennerby.

A LIRE AUSSI : Stampede du stade indonésien : au moins 127 tués alors que des supporters du côté perdant envahissent le terrain, les flics tirent des gaz lacrymogènes

Actuellement, l’équipe qui est ensemble depuis environ six mois maintenant, est en Espagne après avoir disputé un match contre la Suède où elle a perdu 1-3 et affrontera le WSS Barcelona Club aujourd’hui avant de retourner en Inde le 4 octobre.

Dennerby est ravi d’avoir le camp en Espagne et a déclaré: «Je suis heureux pour ce long camp en Espagne dont les joueurs avaient grand besoin. Nos six mois de préparation se sont poursuivis avec notre plan, qui comprenait un entraînement de force et de conditionnement ainsi qu’un entraînement technique et tactique.

“Nous n’avons plus qu’un match avant d’entrer sur le terrain en Inde et de commencer notre campagne de Coupe du monde contre les États-Unis. Les filles sont prêtes et motivées à tout donner aujourd’hui.

Le match contre le WSS Barcelona se jouera au stade Soccerland et débutera à 19h30 IST.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici