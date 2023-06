L’équipe nationale du Mexique remplace l’entraîneur Diego Cocca après sa défaite contre les États-Unis

La Fédération mexicaine de football a annoncé lundi qu’elle avait remplacé Diego Cocca au poste d’entraîneur de l’équipe nationale, après une humiliante défaite 3-0 contre les États-Unis.

La fédération a déclaré que Jaime Lozano reprendrait la première place. Lozano a précédemment entraîné l’équipe nationale et l’a menée à une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Cocca n’avait été nommé à la tête de l’équipe nationale qu’en février, et son court passage au Mexique a compilé un record de trois victoires, trois matchs nuls et une défaite.

Mais des critiques avaient émergé à propos de son leadership, et la plainte a atteint son paroxysme jeudi lorsque l’équipe américaine a battu le Mexique en demi-finale de la Coupe des Nations, un tournoi de la CONCACAF.

« Vous pouvez perdre contre les États-Unis, parce que c’est le football », a déclaré le chef de la Fédération mexicaine de football, Juan Carlos Rodríguez. « Ce qui est inacceptable, c’est la façon dont la victoire a été exclue dès le départ en raison de décisions logistiques qui ont divisé le groupe. »

Plusieurs joueurs mexicains s’étaient plaints des longs trajets pour se rendre aux séances d’entraînement précédant le match à Las Vegas.

Cocca lui-même a été nommé après une sortie humiliante pour le Mexique au premier tour de la Coupe du Monde de la FIFA en 2022, la pire performance de l’équipe nationale depuis la Coupe du Monde en Argentine en 1978.

Après la défaite contre les États-Unis, le Mexique a rebondi dimanche pour vaincre le Panama, 1-0, et remporter la troisième place de la Coupe des Nations. Mais les supporters mexicains normalement enthousiastes ont semblé abandonner l’équipe, qui a joué dans un stade à moitié rempli.

