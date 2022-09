L’équipe nationale d’Iran est solidaire après que la nation ait éclaté dans la tourmente

L’équipe nationale de football d’Iran est sur une ligne de conduite avec des effets positifs et négatifs.

Qatar 2022 marque la sixième participation du pays à la Coupe du monde. Cependant, le gouvernement iranien est fortement lié aux affaires de sa fédération de football. En conséquence, la compétition de l’équipe Melli lors du prochain tournoi contre l’Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis est devenue une question secondaire par rapport à l’agitation nationale actuellement en cours en Iran.

Le meurtre de Mahsa Amini

Pendant plus d’une douzaine de jours, des milliers de manifestants dirigés par des femmes ont marché dans les rues des 31 provinces iraniennes. Ces femmes sont des lionnes, dévoilées en liberté. Des gesticulations écartées signifient leur libre arbitre, en solidarité avec la mort de Mahsa Amini. Amini était une femme kurde de 22 ans matraquée par la « police de la moralité » belligérante de l’Iran. Ce sont des voyous plaqués d’uniformes verts et habilités en tant que prigs islamiques chiites.

La semaine dernière, ces forces moralisatrices ont travaillé pour le compte du CGRI, le Corps des gardiens de la révolution islamique. Ils ont détenu Mme Amini pour la haranguer avec des pontifications sur la charia – une exégèse fabriquée à côté du Coran. En conséquence, Mme Amini a été laissée en proie à une douleur incurable et, après trois jours de garde à vue, est décédée le 16 septembre. Sa mort a laissé le monde consterné. Il attire la condamnation internationale sur la République islamique. Sa mort a laissé une impression indélébile sur l’ancien attaquant du Bayern Munich, Ali Karimi, entre autres.

Les braves perses appellent au changement de régime

Après avoir pleuré la mort de civils innocents, Ali Karimi a appelé le « CGRI » à se retourner contre le régime atavique. En conséquence, l’attaquant de la Coupe du monde 2006 s’est volontairement exilé d’Iran après avoir reçu des menaces d’incarcération. De plus, Ali Karimi s’est mis à l’écart de la nation après avoir exprimé sa critique de la dictature barbare.

« N’ayez pas peur des femmes fortes. Peut-être viendra-t-il un jour où ils seront votre seule armée.

Malheureusement, les joueurs de l’équipe Melli, comme l’attaquant Sardar Azmoun du Bayer Leverkusen, restent silencieux dans le sillage actuel de la brutalité des autorités de Tinhorn. Par exemple, l’attaquant de Leverkusen a exprimé ses sentiments dans un message sur les réseaux sociaux qui a depuis été supprimé. Le message était un plaidoyer pour renoncer à la violence.

Au milieu du chaos en Iran, l’équipe Melli s’est rendue en Autriche pour disputer ses derniers matchs de mise au point avant la Coupe du monde contre l’Uruguay et le Sénégal.

L’équipe nationale d’Iran fait preuve de solidarité lors de matches amicaux controversés

La semaine dernière, l’impressionnante victoire 1-0 de l’Iran sur l’Uruguay a envoyé un message au groupe B. D’autant plus que l’USMNT, l’Angleterre et le Pays de Galles ont concédé des défaites et des nuls lors de leurs matches respectifs via les matches amicaux et la Ligue des nations. Le défenseur central Hossein Kanaani s’est avéré être un blocus, battant les Uruguayens Darwin Núñez et Luis Suárez sur de nombreux jeux.

Plus récemment, l’équipe Melli de Carlos Queiroz était une force redoutable contre le Sénégal – une équipe bourrée de talent. Cependant, l’Iran a concédé un but contre son camp mais a rapidement rebondi et égalisé le match sur un centre de Vahid Amiri, rencontrant une tête d’Azmoun. Dans l’ensemble, tout succès avec l’équipe Melli à la Coupe du monde pourrait avoir des résultats cryptiques, compte tenu du cataclysme en cours en Iran. De plus, l’équipe Melli s’est vu interdire de commenter la tourmente de son pays avant la fin de la Coupe du monde.

Néanmoins, il reste à voir comment Team Melli fera preuve de solidarité au Qatar. Après le « mouvement vert » de 2009 – des manifestations engendrées par une élection présidentielle truquée – des joueurs iraniens comme Ali Karimi portaient des brassards verts en signe de solidarité. En conséquence, le gouvernement iranien a forcé l’attaquant du Bayern à démissionner de ses fonctions internationales, supprimant son libre arbitre. Néanmoins, avant le début du match amical Iran-Sénégal, l’équipe Melli a enfilé des vestes de survêtement noires, masquant le blason qui représente la République islamique.

L’équipe de football iranienne portait des vestes noires pour couvrir l’emblème de leur pays pendant l’hymne national. C’est une énorme déclaration de soutien aux manifestations en Iran et ils sont extrêmement courageux de le faire. pic.twitter.com/yV1JBGB1I9 – Cinquante nuances de lactosérum (@davenewworld_2) 28 septembre 2022

Peut-être que pendant Qatar 2022, les joueuses suivront les traces de Mohammad Nikfas du Esteghlal FC, dont la vidéo de rasage de tête est devenue virale, reflétant des masses de femmes iraniennes – une avant-garde de la laïcité dirigée par des femmes, mettant le feu à leurs voiles sans crainte. De plus, les manifestants laïcs se coupent les cheveux en hommage au “Livre des Rois” de Ferdowsi, un poème épique de plus de 60 000 vers. Dans l’épopée, les femmes se coupaient les cheveux en signe de deuil.

Qatar 2022

Compte tenu de l’agitation actuelle en Iran, la Coupe du monde a un statut inférieur d’importance. Si l’équipe Melli réussit au tournoi, cela pourrait faire briller la République islamique, compte tenu de son implication importante dans la fédération. Néanmoins, se tenir devant l’hymne national de la République islamique lors de la Coupe du monde est contraire à la croyance d’un joueur dans les droits de l’homme. Par conséquent, pour l’équipe Melli, les prochains matchs de l’Iran contre l’Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis seront des moments controversés.

Néanmoins, l’île iranienne de Kish se trouve dans le golfe Persique, à moins de 200 milles du Qatar. La nation iranienne bout dans une économie ravagée par les sanctions et les répercussions d’une pandémie mal gérée. L’agitation en Iran s’est étendue au-delà de la bataille pour les droits des femmes. L’efficacité derrière les protestations laïques est l’exigence d’une démocratie où le pouvoir souverain repose sur la conscience du libre arbitre d’un individu – et non entre les mains contaminées d’une théocratie chiite qui bafoue les droits de l’homme au nom de l’extrême cupidité.

PHOTO : Images IMAGO / GEPA