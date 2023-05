L’équipe nationale des jeunes des États-Unis nomme son équipe pour la Coupe du monde U-20

Alors que la Coupe du monde U-20 commence plus tard ce mois-ci, les États-Unis ont nommé leur équipe de 21 joueurs pour le tournoi en Argentine. Il présente des noms familiers même pour les fans occasionnels de l’USMNT, avec six joueurs déjà appelés dans l’équipe senior. Gaga Slonina, Caleb Wiley, Justin Che, Joshua Wynder et Cade Cowell ont tous été appelés. Beaucoup sont venus lors du Continental Clasico ou des matchs amicaux au début de l’année civile.

En plus de cela, un certain nombre de ces joueurs ont contribué à la qualification de l’USYNT pour ce tournoi. Les États-Unis se sont qualifiés pour la Coupe du monde U-20 en remportant le Championnat U-20 de la CONCACAF l’été dernier au Honduras. C’était le troisième triomphe consécutif des États-Unis dans ce tournoi.

Impressionnant, les joueurs représentent 17 clubs. Dix d’entre eux sont de la Major League Soccer, dont trois joueurs de l’Union de Philadelphie et deux des LA Galaxy et San Jose Earthquakes, chacun. De plus, six joueurs représentent des clubs en Europe. Ces clubs sont Fulham, Chelsea, Hoffenheim, Wolfsburg, Real Sociedad et Hajduk Split. Le dernier d’entre eux est Rokas Pukstas, qui a aidé Hajduk Split à la finale de l’UEFA Youth League.

Paxten Aaronson, frère de Leeds United et du milieu de terrain de l’équipe senior de l’USMNT, Brenden, est un gros raté. Le club de Paxten Aaronson, l’Eintracht Francfort, a rejeté la demande de US Soccer de libérer le joueur pour l’équipe de la Coupe du monde U-20. La raison en est que la Coupe du monde, qui se déroule du 20 mai au 11 juin, chevauche directement la fin de la saison de l’Eintracht Francfort. Bien qu’Aaronson ne soit pas tout à fait un partant régulier de la première équipe, les risques de blessures ont joué un rôle dans la décision du club. Avec trois matchs à jouer dans la saison de Bundesliga, le club est neuvième. Cependant, il est également en finale DFB-Pokal contre RB Leipzig.

Équipe américaine de la Coupe du monde U-20 et adversaires du tournoi

La première partie de la Coupe du monde U-20 est la phase de groupes. Les États-Unis sont avec l’Équateur, les Fidji et la Slovaquie. Après le tournoi à la ronde de trois matchs, les deux meilleures équipes se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale. Ensuite, les quatre meilleures troisièmes équipes se qualifient également.

Gardiens

Alex Borto (Fulham), Antonio Carrera (FC Dallas), Gaga Slonina (Chelsea).

Défenseurs

Justin Che (Hoffenheim), Brandan Craig (Philadelphia Union), Mauricio Cuevas (LA Galaxy), Marcus Ferkranus (LA Galaxy), Jonathan Gomez (Real Sociedad), Caleb Wiley (Atlanta United), Joshua Wynder (Louisville City FC).

Milieux de terrain

Daniel Edelman (New York Red Bulls), Diego Luna (Real Salt Lake), Jack McGlynn (Philadelphia Union), Rokas Pukstas (Hajduk Split), Niko Tsakiris (San Jose Earthquakes), Obed Vargas (Seattle Sounders), Owen Wolff (Austin FC).

Attaquants

Cade Cowell (San Jose Earthquakes), Kevin Paredes (Wolfsburg), Quinn Sullivan (Philadelphia Union), Darren Yapi (Colorado Rapids).

