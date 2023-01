L’équipe nationale de football des États-Unis engloutie dans un scandale de “chantage”

La ligne implique l’entraîneur Gregg Berhalter et la famille de la star de l’équipe nationale Gio Reyna

L’équipe nationale masculine de football des États-Unis continue de lutter contre les retombées d’un incident de violence domestique impliquant l’entraîneur-chef Gregg Berhalter et affirme que l’une des plus grandes icônes du football américain, Claudio Reyna, a menacé de divulguer des informations sur Berhalter à la suite du traitement de son fils. à la Coupe du monde au Qatar.

Des rapports ont affirmé que Claudio Reyna avait déclaré qu’il partagerait “allégations sur le passé de Berhalter” en représailles apparentes au rôle limité donné à son fils Gio Reyna lors de la Coupe du monde en novembre et décembre. Bien qu’il soit considéré comme l’un des jeunes talents américains les plus brillants, Gio, 20 ans, n’a disputé que deux des quatre matchs de l’équipe américaine au Qatar, où ils sont sortis en huitièmes de finale contre les Pays-Bas.

Claudio Reyna a nié avoir proféré des menaces contre Berhalter, mais a admis avoir contacté le directeur général de l’USMNT Brian McBride et le directeur sportif Earnie Stewart pendant la Coupe du monde pour “partager mes frustrations face à l’expérience de mon fils.”

Pour aggraver les choses, Berhalter a porté un coup voilé à Gio Reyna après la Coupe du monde en révélant qu’un joueur anonyme avait failli être renvoyé de l’équipe américaine pour un prétendu manque d’effort.

Gio Reyna a ensuite publié un message sur les réseaux sociaux reconnaissant qu’il était le joueur en question, mais a fait valoir qu’il avait “laisser mes émotions prendre le dessus sur moi et affecter mon entraînement et mon comportement pendant quelques jours” et s’était ensuite excusé auprès de Berhalter et de l’équipe.

La dispute s’est encore aggravée cette semaine lorsque la mère de Gio Reyna, Danielle, a confirmé qu’elle avait contacté les responsables du football américain le 11 décembre pour partager les détails d’un incident de violence domestique passé impliquant Berhalter, qui a admis avoir donné des coups de pied à sa désormais épouse Rosalind. devant un bar en 1991.

“Je pensais qu’il était particulièrement injuste que Gio, qui s’était excusé d’avoir agi de manière immature à propos de son temps de jeu, soit toujours traîné dans la boue alors que Gregg avait demandé et reçu le pardon d’avoir fait quelque chose de bien pire au même âge”, a déclaré Danielle Reyna dans un communiqué mercredi.

Berhalter avait déjà tenté d’éviter le scandale croissant dans un message sur les réseaux sociaux mardi, dans lequel il s’excusait pour l’incident de violence domestique, mais affirmait que l’incident était à nouveau traîné dans le but de salir son nom.

“Pendant la Coupe du monde, un individu a contacté US Soccer, disant qu’il avait des informations sur moi qui me “détruiraient” – un effort apparent pour tirer parti de quelque chose de très personnel d’il y a longtemps pour mettre fin à ma relation avec US Soccer”, Berhalter, 49 ans, a affirmé dans un long message partagé sur Twitter.

“À l’automne 1991, j’ai rencontré mon âme sœur. Je venais d’avoir 18 ans et j’étais en première année à l’université quand j’ai rencontré Rosalind. Un soir, alors que nous buvions dans un bar local, Rosalind et moi avons eu une vive dispute qui s’est poursuivie à l’extérieur. C’est devenu physique et je lui ai donné des coups de pied dans les jambes.

Berhalter a poursuivi en déclarant qu’après que lui et Rosalind se soient réconciliés, le “cours” il a appris de l’incident “est devenu le fondement d’une relation d’amour, de dévouement et de soutien, que nous avons honorée et célébrée avec notre 25e anniversaire de mariage le week-end dernier.”

Berhalter a entraîné l’équipe américaine lors de la Coupe du monde au Qatar.

© Clive Brunskill / Getty Images



Danielle Reyna – qui était amie avec Rosalind Berhalter au moment de l’incident violent – ​​a contesté cette version des événements et a affirmé que Gregg Berhalter avait « réduire considérablement[d] l’abus de la nuit en question.

“Il m’a fallu beaucoup de temps pour pardonner et accepter Gregg par la suite, mais j’ai travaillé dur pour lui donner la grâce et, finalement, ils ont fait d’eux et de leurs enfants une grande partie de la vie de ma famille. J’aurais voulu et attendu qu’il accorde la même grâce à Gio. C’est pourquoi la situation actuelle est si blessante et difficile », a ajouté Reyna, qui jouait auparavant pour l’équipe nationale féminine des États-Unis.

Avant le scandale, les familles Reyna et Berhalter étaient considérées comme proches. Gregg Berhalter et Claudio Reyna sont d’anciens coéquipiers de l’équipe nationale américaine, alors que leurs femmes faisaient auparavant partie de la même équipe à l’Université de Caroline du Nord.

Le contrat de Berhalter en tant qu’entraîneur-chef de l’USMNT a pris fin le 31 décembre, après avoir été initialement nommé en charge en 2018. US Soccer a annoncé une enquête indépendante sur l’incident de violence domestique qui pourrait avoir une incidence sur sa reconduction.

Pendant ce temps, l’ancien entraîneur adjoint Anthony Hudson a été nommé responsable du camp d’entraînement de l’équipe américaine en janvier en Californie et des matchs amicaux contre la Serbie et la Colombie à la fin du mois, a-t-on confirmé mercredi.