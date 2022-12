L’équipe nationale américaine de football fera ses débuts sur HBO Max en janvier

Selon les termes de l’accord de 8 ans entre US Soccer et Turner Sports, le premier match de l’équipe nationale US Soccer fera ses débuts sur HBO Max en janvier.

L’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) donne le coup d’envoi à l’ère Turner Sports le 17 janvier lors d’un match amical vers le bas. Ce sera le premier match de l’équipe nationale américaine à être diffusé par Turner Sports dans le cadre d’un accord qui durera jusqu’en 2030. Auparavant, FOX Sports, Univision et ESPN partageaient les droits des matchs de l’équipe nationale américaine.

Le match des États-Unis contre la Nouvelle-Zélande sera le premier match de football à figurer sur le service de streaming HBO Max de WarnerMedia aux États-Unis. En dehors de ce pays, HBO Max diffuse du football du monde entier. Par exemple, HBO Max diffuse la Ligue des champions de l’UEFA dans tout le Mexique.

Les débuts de HBO Max dans le football américain lancent un nouvel accord

L’accord sur les droits US Soccer-Turner Sports marque la première fois que US Soccer vend des droits sans les regrouper avec ceux de la Major League Soccer (MLS). L’accord estimé à 200 millions de dollars est entièrement destiné à US Soccer au lieu de partager l’argent avec Soccer United Marketing et MLS.

L’accord de 8 ans comprend tous les matchs amicaux des équipes nationales masculines et féminines, l’US Open Cup, la She Believes Cup ainsi que les qualifications pour la Coupe du monde 2030. Les qualifications pour la Coupe du monde 2026 seraient également incluses, mais on s’attend à ce que l’équipe masculine se qualifie automatiquement pour le tournoi en étant co-organisatrice avec le Canada et le Mexique. Mais il n’y a pas encore eu de mot officiel de la FIFA.

Au total, on peut s’attendre à plus de 20 matchs par an sur les différents points de vente de Turner Sports.

Alors, où exactement les matchs seront-ils affichés ?

Turner Sports a déclaré qu’environ 10 matchs seront diffusés sur les chaînes câblées de Turner TBS et TNT chaque année. Mais tous les matchs, qu’ils soient diffusés sur TBS/TNT ou non, semblent être diffusés sur HBO Max, le service de diffusion en continu de WarnerMedia (la société mère de Turner). Il convient de noter que Bleacher Report relève également de WarnerMedia, une autre destination en ligne qui pourrait être utilisée pour montrer des matchs moins populaires.

Cependant, c’est là que surgit la confusion. Ne vous habituez pas trop au nom HBO Max car WarnerMedia (qui possède HBO & Turner Sports) a fusionné avec Discovery en avril 2022 pour créer une nouvelle société sous le nom de Warner Bros Discovery.

La nouvelle société a annoncé son intention de lancer un tout nouveau service de streaming qui inclura tout le contenu que la société nouvellement fusionnée possède, y compris HBO Max. Le nouveau service de streaming sera en concurrence directe avec Netflix et Disney+.

Il est prévu de lancer le nouveau service de streaming au printemps 2023. À ce moment-là, HBO Max s’en ira à moins que Warner Bros Discovery ne fasse plus demi-tour.

Le paysage télévisuel du football peut être compliqué

Ces jours-ci, nous savons que ce n’est pas facile d’être un fan de football. Non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, les services de streaming interrompent le modèle de télévision traditionnel.

Aux États-Unis, la Premier League est sur le service NBC/Peacock de Comcast. La Liga et la Bundesliga sont sur ESPN + de Disney. La Serie A, l’UEFA Champions League et d’autres compétitions de coupe d’Europe sont sur Paramount+ de CBS.

Pendant ce temps, diverses autres ligues sont éparpillées sur une gamme de différents services de streaming. Et maintenant, l’USMNT et l’USWNT ont une nouvelle maison sur Warner Bros-Discovery.

Une chose est une certitude. Nous continuerons à vous tenir au courant des endroits où regarder les matchs.