L’équipe MLS de San Diego va construire un nouveau centre d’entraînement sur une réserve tribale

EL CAJON, Californie (CNS) – La MLS de San Diego construit un centre de formation et une académie de jeunesse sur 28 acres de terres tribales Sycuan à El Cajon, devenant ainsi la première organisation sportive professionnelle à établir un centre de formation professionnelle dédié sur une réserve tribale, le l’équipe a annoncé dimanche.

Le projet sera construit sur un terrain qui abrite actuellement une partie du parcours de golf Pine Glen et de l’hôtel Singing Hills, et comprendra une académie résidentielle de développement de la jeunesse Right To Dream, la première du genre aux États-Unis.

« Nous ne pouvions pas rêver d’un emplacement plus parfait pour notre centre d’entraînement et notre Right to Dream Academy », a déclaré Tom Penn, de la MLS de San Diego. « Cette terre est absolument magnifique – riche en traditions et en patrimoine – ce qui nous donnera les bases nécessaires pour réaliser notre vision de devenir l’épicentre de l’excellence et de l’innovation du football en Amérique du Nord. Nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible des propriétaires de notre club, M. .Mohamed Mansour et Sycuan. »

Le campus de 125 000 pieds carrés comprendra une nouvelle installation de performance sportive ultramoderne de 50 000 pieds carrés et la rénovation de 10 bâtiments hôteliers existants qui seront reconvertis en logements étudiants, l’école Right To Dream et des logements pour employés. /bureaux et logements d’hôtes.

Il comprendra également cinq terrains de football grandeur nature, dont trois terrains en gazon naturel et deux terrains en gazon synthétique ; des zones d’entraînement en plein air entourées par la beauté naturelle des terres tribales Sycuan ; et l’amélioration des infrastructures.

« La création du centre de formation MLS de San Diego et de l’académie des jeunes ici même dans notre réserve représente une puissante convergence de nos passions communes et de notre engagement envers la région de San Diego », a ajouté le président du Sycuan Tribal, Cody Martinez. « Nous sommes immensément fiers de ce que représente ce moment. Cela signifie un nouveau chapitre dans l’histoire de la tribu Sycuan et de San Diego – un chapitre où nous nous réunissons grâce à notre amour commun pour le football afin de construire un avenir meilleur pour notre jeunesse, notre ville et notre tribu. »

La Right to Dream Academy a commencé comme une petite académie de football au Ghana jusqu’à ce qu’elle soit achetée en 2021 par Mohamed Mansour du groupe Mansour, qui possède également la MLS de San Diego – une franchise d’expansion de la Major League Soccer qui devrait commencer à jouer en 2025.

« Dès le moment où nous nous sommes impliqués pour la première fois dans le projet MLS de San Diego, nous avons pris un engagement envers les habitants de San Diego : nous apporterions le modèle d’académie Right to Dream, leader mondial, dans cette grande ville et ce comté. Aujourd’hui, nous faisons je suis satisfait de cet engagement », a déclaré Mansour.

« Ce modèle a déjà transformé des vies et donné d’excellents résultats en Afrique et en Europe, et pour San Diego, qui dispose d’un si grand bassin de footballeurs talentueux, nous sommes ravis de voir l’impact qu’il apportera. »

Les responsables ont déclaré que l’académie accueillerait des étudiants âgés de 11 à 18 ans, de la 6e à la 12e année. L’hôtel Singing Hills sera réaménagé pour accueillir des dortoirs de l’académie pour jeunes et des salles de classe qui offriront une éducation aux étudiants vivant sur le campus.

L’inauguration des travaux est prévue pour novembre, lorsque les rendus des installations seront dévoilés et que les détails du modèle Right To Dream seront expliqués plus en détail.

Copyright 2023, City News Service, Inc.