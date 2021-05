L’équipe médicale de Maradona «  déficiente et imprudente  » avant la mort de l’icône du football, selon les enquêteurs

Maradona est décédé d’une insuffisance cardiaque à l’âge de 60 ans en novembre dernier, une perte qui a plongé sa nation et le monde sportif dans un profond deuil.

Les récriminations ont fait rage concernant le traitement que recevait le vainqueur de la Coupe du monde au moment de sa mort, survenue quelques semaines à peine après avoir subi une opération au cerveau.

Un conseil médical mis en place en Argentine pour enquêter sur la mort a maintenant conclu que l’équipe médicale de Maradona était « téméraire » aux soins de l’ancienne icône de Naples et de Boca Juniors.

«L’action de l’équipe de santé en charge du traitement du DAM (Diego Armando Maradona) a été inadéquate, déficiente et imprudente», a déclaré un rapport partagé avec Reuters par une source proche de l’enquête.

Le rapport a ajouté que Maradona était tombé gravement malade environ 12 heures avant sa mort, et que « Il a présenté des signes sans équivoque d’une période d’agonie prolongée, nous concluons donc que le patient n’a pas été correctement suivi à partir de 00h30 le 25/11/2020. »

Le médecin privé de Maradona, Leopoldo Luque, a été pris pour cible par les enquêteurs après le décès de la star, son domicile et ses bureaux ayant été perquisitionnés l’année dernière dans le cadre d’une enquête sur un éventuel homicide involontaire.

Luque a nié tout acte répréhensible et n’a pas été inculpé.

La famille de Maradona a appelé à clarifier les circonstances de sa mort, tandis qu’en mars, les Argentins sont descendus dans la rue pour réclamer «Justice pour Diego» car ils ont demandé des réponses pour savoir si la négligence avait été un facteur.

L’ex-femme de Maradona, Claudia Villafane, et deux de ses filles, Dalma et Gianinna, faisaient partie de la manifestation.

La star du football a combattu la dépendance à l’alcool et aux drogues tout au long de ses jours de jeu et de sa vie après sa carrière, bien qu’une autopsie en décembre n’ait révélé aucune trace d’alcool ou de stupéfiants dans son corps au moment de son décès – mais a confirmé la présence de drogues psychotropes utilisées. pour traiter l’anxiété et la dépression.

Maradona est décédé alors qu’il récupérait à Tigre, juste à l’extérieur de Buenos Aires. Vainqueur de la Coupe du monde, il a fourni certains des moments les plus emblématiques de l’histoire du football – y compris sa célèbre « Main de Dieu » et ses buts en solo contre l’Angleterre lors de leur quart de finale au Mexique en 1986.

Parmi les monuments et mémoriaux de la défunte star, le club italien de Naples reste son stade en son honneur. Maradona a connu les meilleurs jours de sa carrière en club dans le sud de l’Italie, a guidé l’équipe des outsiders vers une première Serie A en 1987 – un titre qu’ils ont de nouveau remporté en 1990. Menés par Maradona, les Italiens ont également soulevé la Coupe UEFA en 1989.