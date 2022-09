L’équipe masculine U-17 de l’Inde bat Oman en match amical

L’équipe masculine indienne U-17 a enregistré une victoire 3-1 contre Oman lors d’un match amical qui s’est tenu à Mascate mardi.

L’équipe indienne a atterri à Oman lundi pour jouer contre les hôtes dans le cadre de leurs préparatifs pour les éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2023, qui doivent débuter le 3 octobre 2022 à Dammam, en Arabie saoudite.

Les Indiens ont marqué les buts de la victoire grâce à Gangte (10 ′) et Thokchom (18 ′), qui ont marqué dans les premières minutes du match et Lalpekhlua (69 ′), qui a complété le décompte en seconde période. Alhaitham Alshukaili a marqué le seul but d’Oman quelques minutes avant la fin du temps réglementaire.

La première mi-temps a commencé avec les Indiens pressant fort pour prendre l’initiative. À la 7e minute, le tir de Lalpekhlua est passé à côté d’une passe en profondeur de Danny.

Trois minutes plus tard, l’Inde écope d’un penalty. Gangte a intensifié et n’a pas commis d’erreur pour donner l’avantage à l’Inde. Les poulains indiens ont progressivement trouvé leur place alors que Thokchom doublait la mise sur la passe de Guite à la 18e minute.

TEMPS PLEIN à Oman 🇴🇲 L’Inde U-17 🇮🇳 a enregistré une victoire 3-1 contre les hôtes d’Oman ce soir 🙌#INDOMA ⚔️ #BackTheBlue 💙 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/KzAdzdtWoi — Équipe indienne de football (@IndianFootball) 27 septembre 2022

Quelques autres occasions ont été manquées par l’Inde, mais les jeunes sont restés optimistes dans leurs efforts pour marquer plus de buts. Sur le coup de la mi-temps, la frappe puissante de Korou sur coup franc touche le poteau.

La deuxième mi-temps a commencé sur des bases similaires alors que les garçons de Bibiano Fernandes se sont immédiatement remis en mode offensif. Indian a obtenu quelques coups francs dans de bonnes positions mais n’a pas pu en faire le meilleur usage. A la 48e minute, Guite a vu son coup franc dégagé par le défenseur omanais.

Korou Singh s’est avéré être une menace constante pour la défense d’Oman et il a souvent testé le gardien adverse avec ses tirs.

À la 61e minute, Korou a eu l’occasion d’élargir l’écart sur un centre de Lalpekhlua du flanc gauche, mais le premier n’a pas réussi à frapper à la maison.

Neuf minutes plus tard, Tamim Alburaiki a taclé Lalpekhlua dans la surface et l’Inde a obtenu un autre penalty. Le tir de Lalpekhlua est allé directement au fond des filets, portant le score à 3-0 pour l’Inde.

Après 70 minutes, Bibiano a fait quelques changements en faisant entrer Lalhmingchhuanga, Boby, Phoenix, Shaiza, Faizan à la place de Danny, Lalpekhlua, Gangte, Guite et Korou.

À la 88e minute, Alhaitham Alshukaili a marqué pour Oman sur un coup franc. Ils étaient réduits à 10 hommes après que Tamim Alburaiki eut reçu un carton rouge.

Inde XI : Sahil (GK), Ricky Meetei, Mukul Panwar, Manjot Singh, Gurnaj Singh, Korou Singh (Faizan 79′, Lalpekhlua (Boby 71′), Gangte (Phoenix 71′), Vanlalpeka Guite (Shaiza 79′), Malemngamba Thokchom, Danny Laishram (Lalhmingchhuanga 71′)

