L’équipe masculine indienne de hockey motivée peut terminer sur le podium aux Jeux olympiques de Tokyo: Vasudevan Baskaran

L’ancien entraîneur indien et capitaine de l’équipe de hockey qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de Moscou de 1980, Vasudevan Baskaran, estime que les équipes masculine et féminine sont capables de terminer sur le podium aux Jeux olympiques de Tokyo. «Les équipes indiennes (hommes et femmes) peuvent finir sur le podium à Tokyo. Je n’ai aucun doute là-dessus. L’équipe masculine a très bien joué. Mon conseil pour eux est de maintenir le niveau de confiance. Chaque joueur a parcouru le chemin difficile pour atteindre ici. Ce serait peut-être les premiers Jeux olympiques pour environ sept à huit joueurs, et je pense qu’ils ne devraient pas simplement être satisfaits du «titre olympien (tag)», mais devraient viser une médaille. Cela n’est possible que lorsque tout le monde dans l’équipe croit qu’ils peuvent être une équipe médaillée et finir sur le podium », a déclaré Baskaran dans une série de podcasts lancée par Hockey India.

La lauréate Arjuna, qui a été entraîneur de l’équipe masculine indienne pour la dernière fois lors des Jeux asiatiques de 2006 à Doha et de la Coupe du monde à Mönchengladbach (Allemagne), a estimé que l’équipe féminine avait «acquis une énorme confiance depuis sa précédente sortie aux Jeux olympiques de Rio 2016».

L’équipe dirigée par Rani Rampal s’était qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo en battant les États-Unis aux éliminatoires olympiques de la FIH.

«Elles (l’équipe féminine) doivent rester concentrées sur le fait de terminer dans le top 4. Lorsque je jouais aux Jeux olympiques de Moscou de 1980, le hockey féminin était inclus. Notre équipe avait raté le bronze de peu. Après avoir vu l’équipe féminine indienne actuelle, j’ai l’impression qu’elles ont développé beaucoup de confiance après (Rio) 2016. Je les ai vues jouer en direct à Bhubaneswar quand elles ont battu les USA, l’une des meilleures équipes du monde. Ils ont légitimement mérité leur place aux Jeux olympiques », a déclaré Baskaran.

«L’équipe est en plein essor. Je pense qu’ils sont capables de bien faire. Ils doivent se pousser pour la première position. Je sais que Rani et son équipe sont capables de très bien faire », a-t-il déclaré.

Hockey India avait lancé la série de podcasts «Hockey Te Charcha» le 14 avril, exactement 100 jours avant les Jeux olympiques de Tokyo.

