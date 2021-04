L’équipe masculine indienne de hockey a remporté sa deuxième victoire en autant de jours dans la FIH Pro League que Harmanpreet Singh (11e minute), Lalit Upadhyay (25e min) et Mandeep Singh (58e min) ont aidé les visiteurs à surclasser les champions olympiques 3-0 ici. lundi à Buenos Aires.

L’Argentine a pris un bon départ en attaquant le cercle indien en nombre. Krishan Bahadur Pathak, qui disputait son 50e match international, a effectué trois arrêts brillants au premier quart pour empêcher les hôtes de prendre la tête. Les efforts des attaquants Macio Casella et Martin Ferrerio à bout portant ont été habilement repoussés par Pathak.

L’Inde a progressivement trouvé ses marques dans la compétition avec Rajkumar Pal testant le gardien vétéran de l’Argentine Juan Manuel Vivaldi. À la 11e minute, Harmanpreet a marqué son troisième but en deux jours, forant un Penalty Corner loin de la gauche de Vivaldi et dans le coin du filet.

Le deuxième quart-temps a vu la défense indienne avoir peu de mal à tenir les attaquants argentins à distance. L’Argentine a vu plus de balle et a également eu plus de pénétrations de cercle – 21 contre 19 pour l’Inde – mais a créé peu d’occasions significatives. Les visiteurs ont doublé leur avance avec un superbe panier cinq minutes avant la fin de la première mi-temps. Vivaldi avait initialement sauvé le tir de Gurjant Singh après que Lalit l’ait mis en place avec une course déterminée à l’intérieur du cercle argentin. Lalit, cependant, n’a pas tardé à bondir sur le rebond pour donner à l’Inde une avance de 2-0.

Au troisième trimestre, la pression intense de l’Inde a continué de contraindre l’Argentine à commettre des erreurs. Ils ont dominé la possession et ont envahi la défense argentine en trouvant régulièrement de la place derrière les arrières latéraux. L’Inde a marqué son troisième but deux minutes avant le temps plein après que Shamsher Singh ait retrouvé Mandeep, qui a glissé le ballon dans le filet malgré une perte d’équilibre. Pathak a mérité une feuille blanche tandis que Rajkumar, Shamsher et Hardik Singh ont réalisé d’excellents résultats pour leur équipe.

«Nous étions un peu endormis au premier trimestre. Nous nous sommes réveillés au deuxième trimestre. Le contrôle de la possession a fait la différence », a déclaré l’entraîneur-chef Graham Reid sur le superbe retournement de match de l’Inde. Cette victoire a poussé l’Inde à la quatrième place (après huit matchs) de la FIH Pro League.

L’Inde jouera deux autres matches amicaux contre l’Argentine les 13 et 14 avril à Bueno Aires, avant de reprendre leurs matchs de la FIH Pro League contre la Grande-Bretagne les 8 et 9 mai à Londres.

