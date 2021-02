L’équipe masculine indienne de football disputera des matches amicaux avec Oman et les Émirats arabes unis en mars

All India Football Federation confirme deux matches amicaux internationaux pour l’équipe nationale masculine indienne en mars 2021. Les Blue Tigers affronteront Oman lors du premier match le 25 mars tandis que le deuxième match est prévu contre les Émirats arabes unis le 29 mars. se tiendra à Dubaï.

C’est en novembre 2019 que les Blue Tigers ont joué pour la dernière fois sur la scène internationale lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 contre l’Afghanistan (au Tadjikistan) et Oman (à Mascate). L’Inde compte actuellement trois points en cinq matches, qu’elle a disputés jusqu’à présent avec deux matches à domicile contre les champions asiatiques du Qatar et de l’Afghanistan, et un match à l’extérieur contre le Bangladesh encore à jouer.

Dans le cadre de la préparation des deux matches contre Oman et les EAU, l’équipe nationale se réunira dans un camp préparatoire à partir du 15 mars. Le camp se tiendra également à Dubaï sous la direction de l’entraîneur-chef Igor Stimac pour permettre aux garçons de s’acclimater plus rapidement.

Les deux matches amicaux s’inscrivent dans le cadre de l’équipe nationale des garçons U-16 qui s’est rendue aux Émirats arabes unis en février 2021, et de la tournée de l’équipe nationale féminine en Turquie, où elle a disputé des matchs contre la Serbie, la Russie et l’Ukraine.