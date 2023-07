L’équipe masculine indienne CS:GO se prépare pour les qualifications asiatiques des 15e championnats du monde d’esports

Dans le but d’assurer sa place aux 15e Championnats du monde d’esports (WEC), l’équipe masculine CS:GO de l’Inde se prépare à affronter des équipes asiatiques de premier plan lors des qualifications LAN à Riyad, en Arabie saoudite, du 13 au 17 juillet.

Les dix meilleures équipes CS:GO du continent seront divisées en deux groupes et s’affronteront pour une part de la cagnotte de 12 500 $ du 13 au 17 juillet.

Être placé dans le groupe A, Team India comprenant le skipper Harsh Ranjeet Jain (f1redup), Mohammed Sadab Khan (SKwow), Nikhil Hiraman Kathe (N1kace), Jaspreet Singh (SpanwN), Piyush Dharampal Kalwania (clouda) et le remplaçant Omkar Thube (omkar09) lancera leur campagne contre l’Ouzbékistan, le Vietnam et l’Arabie saoudite le jour de l’ouverture avant d’affronter l’Iran le lendemain.

Alors que les matches de la phase de groupes se joueront au meilleur des uns, les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale se joueront tous au meilleur des trois. Seules six des dix équipes se qualifieront pour le 15e WEC, les champions étant récompensés par 7 000 $ en prix. Les deuxième et troisième équipes recevront chacune 3 500 $ et 2 000 $ respectivement.

Commentant avant les qualifications, le capitaine de l’équipe Harsh Jain a déclaré: «En tant que capitaine de l’équipe, j’ai une confiance totale en notre talent collectif, notre dévouement et nos prouesses stratégiques. Nous sommes prêts à affronter n’importe quelle équipe du continent et à montrer nos compétences. Notre objectif est non seulement de nous qualifier pour la grande finale en Roumanie, mais aussi de laisser une marque sur la scène mondiale et de faire la fierté de notre pays. Nous exprimons notre sincère gratitude à ESFI pour nous avoir offert cette opportunité en or et assurons à tous que nous donnerons tout et lutterons pour la victoire.

La talentueuse équipe s’est imposée aux Championnats nationaux d’esports (NESC) 2023, organisés par la Fédération indienne d’esports (ESFI) plus tôt cette année en renversant les doubles champions du NESC, Team Wicked Gaming, en finale. Suite à cela, l’équipe s’est qualifiée pour les qualifications d’Asie du Sud où elle a surclassé le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka et son grand rival le Pakistan pour se qualifier pour les qualifications asiatiques.

« Cela nous apporte une immense fierté d’avoir assisté à l’ascension de notre équipe CS:GO, de leurs performances époustouflantes au NESC 2023 à leur qualification pour l’Asie. La domination de l’équipe lors des éliminatoires d’Asie du Sud témoigne de l’engagement et du talent des joueurs. Nous avons pleinement confiance en leurs capacités à reproduire leurs performances réussies contre les meilleures équipes asiatiques. Nous leur souhaitons bonne chance à l’équipe alors qu’ils visent à sceller leur place pour le WEC 2023 et espérons que leur voyage inspirera non seulement les joueurs en herbe, mais mettra également en valeur l’immense talent que l’Inde a à offrir dans l’esport », a déclaré M. Vinod Tiwari, Président, Fédération Esports de l’Inde.

Artsmith-Concepts & Visions, l’une des meilleures agences de communication sportives et esports du pays, continuera son soutien à la Fédération indienne des sports électroniques en tant que partenaire de communication officiel avec Hama, FITGMR, Mandeha, Upthrust & Inox en tant que formation, coaching, psychologie, Partenaires d’exécution et de multiplexage.

L’équipe indienne DOTA 2 a déjà commencé ses qualifications LAN et l’équipe féminine CS:GO du pays commencera ses qualifications asiatiques le 15 juillet.

Le célèbre professionnel Tekken 7 du pays, Abhinav Tejan, et l’athlète eFootball Ibrahim Gulrez ont déjà obtenu leur qualification au 15e WEC qui a un énorme prize pool de 500 000 $ (INR 4,12 crore) et devrait être la plus grande édition du tournoi à ce jour. avec au moins 130 pays participant à eFootball, DOTA 2, Tekken7, Mobile Legends, PUBG: Mobile et CS:GO.