«Nous disputerons quatre matchs d’entraînement contre l’Argentine et deux matchs importants de la FIH Hockey Pro League. Jouer les champions olympiques est toujours un honneur et un privilège dans notre sport et surtout un défi de les jouer dans leur propre pays. L’Argentine joue un style de jeu différent de celui des équipes que nous avons jouées en Europe, et nous utiliserons cette tournée comme une excellente occasion de poursuivre notre croissance et notre développement avant Tokyo. Ces jeux offriront des occasions de perfectionner nos habiletés et nos tactiques dans une période où toutes les équipes sont privées de compétition internationale », a déclaré Reid.

L’équipe comprend également Jaskaran Singh, Sumit et Shilanand Lakra qui disputeront leur premier match international depuis plus d’un an. Pendant ce temps, les joueurs expérimentés Akashdeep Singh, Ramandeep Singh et Simranjeet Singh qui faisaient partie de la tournée européenne ont été reposés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy